Приморские врачи советуют быть сильнее страха и предубеждений

Почти 10 тысяч жителей Приморья живут с диагнозом ВИЧ. Инфекция не выбирает возраст, пол, род занятий или статус человека. Многие из тех, кто получил положительный результат анализа на ВИЧ, и подумать не могли, что это их коснётся.

Жёны, столкнувшиеся с полигамностью мужа, любители случайных интриг в экзотических странах... Список можно продолжать бесконечно. Врачи настоятельно рекомендуют проходить тестирование после каждого рискового случая, так как это позволяет выиграть драгоценное время, сообщает РИА «Восток-­Медиа».

«Сложнее всего именно с теми, кто даже не представлял себя в зоне риска. Обычно это люди, партнёр которых изменил им с «положительными» последствиями. Такому человеку сложнее принять положение дел, ведь ко всему прочему он переживает и обман близкого человека», - комментируют врачи­психотерапевты Центра СПИД.

Специалист отметила, что не стоит оставаться с этой проблемой один на один. Работники СПИД­центра всегда готовы помочь, причём абсолютно анонимно. Если вы подозреваете, что могли заразиться, но из­за страха вы отгоняете мысли о тестировании и откладываете анализы, посетите дотестовую консультацию специалиста и задайте все свои вопросы. Помните, ваши страхи могут оказаться необоснованными и преувеличенными. С любой ситуацией вам помогут справиться, если делать это своевременно, говорят приморские медики.

Пройти анонимное тестирование и получить полную консультацию специалиста можно, обратившись в СПИД-­центр Приморского края по адресу: город Владивосток, улица Борисенко, 50. Уточнить любую информацию можно по телефону регистратуры +7 (423) 263­63­11.

Марина ШЕСТАКОВА.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2017.