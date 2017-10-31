Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморские врачи советуют быть сильнее страха и предубеждений
Почти 10 тысяч жителей Приморья живут с диагнозом ВИЧ. Инфекция не выбирает возраст, пол, род занятий или статус человека. Многие из тех, кто получил положительный результат анализа на ВИЧ, и подумать не могли, что это их коснётся.
Жёны, столкнувшиеся с полигамностью мужа, любители случайных интриг в экзотических странах... Список можно продолжать бесконечно. Врачи настоятельно рекомендуют проходить тестирование после каждого рискового случая, так как это позволяет выиграть драгоценное время, сообщает РИА «Восток-Медиа».
«Сложнее всего именно с теми, кто даже не представлял себя в зоне риска. Обычно это люди, партнёр которых изменил им с «положительными» последствиями. Такому человеку сложнее принять положение дел, ведь ко всему прочему он переживает и обман близкого человека», - комментируют врачипсихотерапевты Центра СПИД.
Специалист отметила, что не стоит оставаться с этой проблемой один на один. Работники СПИДцентра всегда готовы помочь, причём абсолютно анонимно. Если вы подозреваете, что могли заразиться, но изза страха вы отгоняете мысли о тестировании и откладываете анализы, посетите дотестовую консультацию специалиста и задайте все свои вопросы. Помните, ваши страхи могут оказаться необоснованными и преувеличенными. С любой ситуацией вам помогут справиться, если делать это своевременно, говорят приморские медики.
Пройти анонимное тестирование и получить полную консультацию специалиста можно, обратившись в СПИД-центр Приморского края по адресу: город Владивосток, улица Борисенко, 50. Уточнить любую информацию можно по телефону регистратуры +7 (423) 2636311.
Марина ШЕСТАКОВА.
Новости тематики
- Детское здоровье "под ключ"
- Сезон простуд: лечимся грамотно
- Чтобы не сломаться
- Если ухо стало глухо
- Приморская медицина по коэффициенту удовлетворенности поднимается в рейтинге
- Приморцы могут бесплатно пройти эластографию
- Приморские врачи советуют быть сильнее страха и предубеждений
- Жители Приморья полностью обеспечены льготными лекарствами
- В Приморье увеличили количество проводимых ПЭТ-исследований
- В учреждениях социального обслуживания Приморья заканчивается вакцинация от гриппа
Новости раздела
- Детское здоровье "под ключ"
- Сезон простуд: лечимся грамотно
- Чтобы не сломаться
- Если ухо стало глухо
- Приморская медицина по коэффициенту удовлетворенности поднимается в рейтинге
- Приморцы могут бесплатно пройти эластографию
- Приморские врачи советуют быть сильнее страха и предубеждений
- Жители Приморья полностью обеспечены льготными лекарствами
- В Приморье увеличили количество проводимых ПЭТ-исследований
- В учреждениях социального обслуживания Приморья заканчивается вакцинация от гриппа
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Деньги со сберкнижек россияне не увидят до 2020 года
- Андрей Тарасенко уволил своего заместителя за несоответствие
- Директора пошли на "выход"
- Россияне будут жениться и разводиться по-новому
- Новый генерал прибыл во Владивосток
- Хабаровск вновь примет чемпионат мира по хоккею с мячом
- Китайцы могут обвалить доллар
- Икру минтая будут перерабатывать на заводе в Приморье
- В Приморье первая производственная партия грузовиков "FAW" планируется к выпуску в конце года
- В Хабаровском крае резидент ТОР "Комсомольск" представил инвестиционный проект