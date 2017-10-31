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В Приморье увеличили количество проводимых ПЭТ-исследований
В Приморье увеличили число ПЭТдиагностик, которые будут выполнены в 2017 году в Медцентре ДВФУ. Учитывая потребность в проведении данного исследования для приморцев, территориальная комиссия регионального Фонда обязательного медицинского страхования приняла решение об увеличении количества квот на 400 осмотров.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, в этом году вместо планируемых 1320 исследований методом позитронноэмиссионной томографии (ПЭТ) в Медицинском центре ДВФУ диагностику смогут пройти 1622 человека.
«В связи с возросшей потребностью у жителей Приморья в проведении данного исследования, территориальной комиссией ТФОМС принято увеличить квоту на данный вид исследования», - сообщила заместитель директора департамента Тамара Курченко.
Отметим, что за 9 месяцев 2017 года ПЭТдиагностику в Медцентре ДВФУ на острове Русский прошли 1166 человек, а это составляет почти 80% от ранее запланированной квоты. В среднем в неделю обследуют 5060 человек.
Напомним, что ПЭТдиагностика проводится в области онкологии на основе ультракороткоживущих изотопов, которые доставляются во Владивосток из Хабаровска. Пациенты на процедуру направляются из краевого онкологического диспансера. Для прохождения исследования необходимо иметь лишь направление врачаонколога.
Отметим, что вопросы ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний - в числе приоритетных статей здравоохранения «Краеврй программы оазвития здравохранения в Приморском крае» на 20132020 гг. .
В настоящее время специалистами департамента совместно с руководством Медцентра ДВФУ проводятся подсчеты и рассматривается возможность увеличения количества проводимых ПЭТисследований.
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