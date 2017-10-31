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В Приморье увеличили количество проводимых ПЭТ­-исследований

31 Октября 2017, 08:10 | Приморье

В Приморье увеличили число ПЭТ­диагностик, которые будут выполнены в 2017 году в Медцентре ДВФУ. Учитывая потребность в проведении данного исследования для приморцев, территориальная комиссия регионального Фонда обязательного медицинского страхования приняла решение об увеличении количества квот на 400 осмотров.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, в этом году вместо планируемых 1320 исследований методом позитронно­эмиссионной томографии (ПЭТ) в Медицинском центре ДВФУ диагностику смогут пройти 1622 человека.

«В связи с возросшей потребностью у жителей Приморья в проведении данного исследования, территориальной комиссией ТФОМС принято увеличить квоту на данный вид исследования», - сообщила заместитель директора департамента Тамара Курченко.

Отметим, что за 9 месяцев 2017 года ПЭТ­диагностику в Медцентре ДВФУ на острове Русский прошли 1166 человек, а это составляет почти 80% от ранее запланированной квоты. В среднем в неделю обследуют 50­60 человек.

Напомним, что ПЭТ­диагностика проводится в области онкологии на основе ультракороткоживущих изотопов, которые доставляются во Владивосток из Хабаровска. Пациенты на процедуру направляются из краевого онкологического диспансера. Для прохождения исследования необходимо иметь лишь направление врача­онколога.

Отметим, что вопросы ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний - в числе приоритетных статей здравоохранения «Краеврй программы оазвития здравохранения в Приморском крае» на 2013­2020 гг. .

В настоящее время специалистами департамента совместно с руководством Медцентра ДВФУ проводятся подсчеты и рассматривается возможность увеличения количества проводимых ПЭТ­исследований.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2017.

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Теги: доступная медицина 



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