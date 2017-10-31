В учреждениях социального обслуживания Приморья заканчивается вакцинация от гриппа

Почти восемь тысяч взрослых и детей - сотрудников и проживающих учреждений социального обслуживания Приморья подлежат вакцинации в ходе ежегодной прививочной кампании. Бесплатные прививки от гриппа уже получили 6,7 тысяч человек.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, практически завершена иммунизация в специализированных диспансерах и домах­интернатах для престарелых и инвалидов.

Полностью привили сотрудников и воспитанников в Спасском, Дальнереченском, Арсеньевском, Артемовском социально­реабилитационных центрах. В остальных иммунизация в самом разгаре, ее завершат к 1 ноября.

«За время прививочной кампании у нас 90 медотводов у сотрудников и чуть более 100 у проживающих. Медработники тщательно следят за тем, чтобы прививка не нанесла вред здоровью», - заверяют специалисты.

Отметим, бесплатная вакцинация от гриппа в учреждениях социального обслуживания накануне осенне­зимнего сезона проводится ежегодно.

«В этих учреждениях особый контингент: пожилые люди со слабым здоровьем, инвалиды, дети, в большинстве своем из неблагополучных семей и часто, с ослабленным иммунитетом. В защите нуждаются и сотрудники учреждений, находящиеся рядом. Своевременно сделанные прививки позволяют избежать серьезных неприятностей, связанных с сезонным ростом заболевания гриппом и ОРВИ», - убежден вице­губернатор края Павел Серебряков.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2017.