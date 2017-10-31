Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В учреждениях социального обслуживания Приморья заканчивается вакцинация от гриппа
Почти восемь тысяч взрослых и детей - сотрудников и проживающих учреждений социального обслуживания Приморья подлежат вакцинации в ходе ежегодной прививочной кампании. Бесплатные прививки от гриппа уже получили 6,7 тысяч человек.
Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, практически завершена иммунизация в специализированных диспансерах и домахинтернатах для престарелых и инвалидов.
Полностью привили сотрудников и воспитанников в Спасском, Дальнереченском, Арсеньевском, Артемовском социальнореабилитационных центрах. В остальных иммунизация в самом разгаре, ее завершат к 1 ноября.
«За время прививочной кампании у нас 90 медотводов у сотрудников и чуть более 100 у проживающих. Медработники тщательно следят за тем, чтобы прививка не нанесла вред здоровью», - заверяют специалисты.
Отметим, бесплатная вакцинация от гриппа в учреждениях социального обслуживания накануне осеннезимнего сезона проводится ежегодно.
«В этих учреждениях особый контингент: пожилые люди со слабым здоровьем, инвалиды, дети, в большинстве своем из неблагополучных семей и часто, с ослабленным иммунитетом. В защите нуждаются и сотрудники учреждений, находящиеся рядом. Своевременно сделанные прививки позволяют избежать серьезных неприятностей, связанных с сезонным ростом заболевания гриппом и ОРВИ», - убежден вицегубернатор края Павел Серебряков.
Новости тематики
- В учреждениях социального обслуживания Приморья заканчивается вакцинация от гриппа
- Дальневосточный город здоровья, науки и инноваций предложено создать в Приморье
- Проект "Доступная медицина" продолжается
- Призрак свиного гриппа постучал в дверь приморцев
- Опасное похмелье
- В лечении онкологии намечается прорыв
- Продукты для долголетия: выбираем правильно
- Записаться к детскому врачу станет проще
- Запланированная беременность
- Эта безобидная родинка
Новости раздела
- В учреждениях социального обслуживания Приморья заканчивается вакцинация от гриппа
- Дальневосточный город здоровья, науки и инноваций предложено создать в Приморье
- Проект "Доступная медицина" продолжается
- Призрак свиного гриппа постучал в дверь приморцев
- Онкоцентр откроется во Владивостоке до конца года?
- Дети веганов рискуют стать умственно отсталыми
- Андрей Тарасенко: Главврач больницы Дальнереченска должна написать заявление об уходе
- Главные врачи Приморья будут сдавать ЕГЭ на профпригодность
- Андрей Тарасенко потребовал от главврача больницы Дальнереченска написать заявление об уходе
- Путин поручил правительству разобраться с землей в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Деньги со сберкнижек россияне не увидят до 2020 года
- Андрей Тарасенко уволил своего заместителя за несоответствие
- Директора пошли на "выход"
- Россияне будут жениться и разводиться по-новому
- Новый генерал прибыл во Владивосток
- Хабаровск вновь примет чемпионат мира по хоккею с мячом
- Китайцы могут обвалить доллар
- Икру минтая будут перерабатывать на заводе в Приморье
- В Приморье первая производственная партия грузовиков "FAW" планируется к выпуску в конце года
- В Хабаровском крае резидент ТОР "Комсомольск" представил инвестиционный проект