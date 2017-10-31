Дальневосточный город здоровья, науки и инноваций предложено создать в Приморье

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко принял участие в рабочей встрече заместителя председателя Правительства - полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева с заместителем председателя Народного политического Консультативного совета Китая, председателем Правления Центра планирования исследований Шелкового пути, председателем Общества российско­китайской дружбы народов Чжэном Юанем. 10 октября в Москве стороны обсудили проект создания Центра международного сотрудничества - Дальневосточного города здоровья, науки и инноваций на острове Русском, сообщили «ЖЗ» в пресс­службе администрации края.

Юрий Трутнев, поблагодарил гостей за плодотворную совместную работу в деле укрепления дружественных отношений между Россией и Китаем.

«Уважаемый господин Чжэн, рад приветствовать Вас в Правительстве Российской Федерации. Хочу поблагодарить Вас за то внимание, которое вы уделяете развитию отношений между Россией и Китаем», - подчеркнул полпред.

Чжэн Юань предложил Юрию Трутневу развивать еще один совместный проект - Центра международного сотрудничества.

«Я рад находиться здесь и благодарен за уделенное нам время. Российско­китайский диалог мы намерены развивать по направлению Дальнего Востока и сибирских регионов России. И надеемся на получение поддержки со стороны российского Правительства. В особенности по некоторым проектам. В частности, предлагаем создать на острове Русский в Приморском крае Центр международного сотрудничества - Дальневосточный город здоровья, науки и инноваций, который будет способствовать развитию роста туризма, медицинских услуг и подобных направлений», - отметил заместитель председателя Народного политического Консультативного совета Китая.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2017.