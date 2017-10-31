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Проект "Доступная медицина" продолжается
«Журнал Здоровья» продолжает проект «Доступная медицина», он осуществляется при поддержке Департамента информационной политики Приморского края и рассказывает о развитии здравоохранения Приморья. Мы стараемся, чтобы вся информация, собранная под обложкой «Журнала Здоровья», была максимально полезна для читателей.
В рамках проекта мы знакомим читателей с реализацией региональной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы, рассказываем о новых методиках и технологиях лечения, доступных теперь и приморцам, о лучшем опыте наших докторов, профилактике сезонных заболеваний. Многие советы по сбережению здоровья звучат из уст приморских врачей и ученых, с учетом особенностей нашего края. Материалы проекта, как всегда, читайте под рубрикой «Доступная медицина».
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