Проект "Доступная медицина" продолжается

«Журнал Здоровья» продолжает проект «Доступная медицина», он осуществляется при поддержке Департамента информационной политики Приморского края и рассказывает о развитии здравоохранения Приморья. Мы стараемся, чтобы вся информация, собранная под обложкой «Журнала Здоровья», была максимально полезна для читателей.

В рамках проекта мы знакомим читателей с реализацией региональной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы, рассказываем о новых методиках и технологиях лечения, доступных теперь и приморцам, о лучшем опыте наших докторов, профилактике сезонных заболеваний. Многие советы по сбережению здоровья звучат из уст приморских врачей и ученых, с учетом особенностей нашего края. Материалы проекта, как всегда, читайте под рубрикой «Доступная медицина».

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2017.