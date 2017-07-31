Звезды рекомендуют солнечные ванны и купание в водоемах

Гороскоп здоровья на июль-­август 2017 года

ОВЕН

В июле Овну нужно обязательно включать в свой рацион питания ягоды, фрукты и овощные салаты. Не забывайте про кефир, творог и молоко. Для того чтобы с нервами все было в порядке, Овну следует окружить себя жизнерадостными и верными друзьями. И еще - не переживайте из­за пустяков.

Для укрепления здоровья в августе Овну следует питаться продуктами, богатыми витаминами. Тем более что в конце лета их на обеденном столе предостаточно. Выезжайте на природу, купайтесь и загорайте от души! Холодные напитки могут только навредить Овну, а вот фруктовые салаты и соки пойдут на пользу.

ТЕЛЕЦ

Тельцу в июле нужно чаще выбираться на дачу или лоно природы. Отдых на свежем воздухе, плавание в водоеме и позитивное общение - то, что вам нужно в этом месяце. Солнечные ванны помогут Тельцу зарядиться положительной энергией, а прогулки по берегу реки помогут освободиться от всего гнетущего и плохого.

Если Телец в августе не снизит физические нагрузки и будет пренебрегать мерами безопасности, то угодит на прием к травматологу. Возможны переломы, ушибы и растяжение связок. Чаще отдыхайте на природе. Играйте в волейбол и ходите в спортзал. Для того чтобы очистить организм от шлаков, Тельцу полезно включить в свой рацион дыни и арбузы.

БЛИЗНЕЦЫ

Гороскоп советует Близнецам в июле обратить пристальное внимание на свое физическое состояние. Возможны укусы насекомых, травмы и ушибы, если вы станете пренебрегать мерами профилактики и забудете про осторожность. Следует больше плавать в водоеме или бассейне, ходить в баню и при первых симптомах болезни обращаться к врачу­специалисту.

В августе рекомендуется сделать акцент на своей фигуре. Чтобы сбросить лишние килограммы, вам следует сесть на щадящую диету и заняться активными видами спорта. У Близнецов могут появиться проблемы с желудком и кишечником. Для укрепления опорно­двигательного аппарата и суставов пропейте курс витаминов.

РАК

Чтобы Раку улучшить самочувствие, нужно отправиться в спортзал. По утрам бегайте, катайтесь на велосипеде и роликах, а так же не забывайте про физзарядку. Раку следует пересмотреть рацион питания и добавить в него фрукты, мясо, овощи. Плавание и контрастный душ - то, что вам нужно для здоровья в июле.

В августе Раку ни в коем случае нельзя попустительски относиться к здоровью. Возможна производственная травма, которую не следует лечить самостоятельно, тем более если народные методы не дают эффекта. Вам нужно правильно питаться, больше двигаться и на время забыть про сладости и мучное.

ЛЕВ

Гороскоп советует больше двигаться, плавать и бегать. Тогда вы не только укрепите иммунитет, но и приобретете великолепную спортивную форму. В рацион Льву в июле следует включить кефир, йогурт и творог. Перед тем как заняться спортом, нужно обследоваться у врача­кардиолога.

Льву в августе нужно позаботиться о своем психическом состоянии. Если вы переутомились, то запишитесь на массаж, йогу и чаще используйте релаксацию как часть отдыха. Перед сном Льву нужно принимать теплые ванны с аромомаслами. Отлично укрепят здоровье в августе водные процедуры, витаминные салаты и раздельное питание.

ДЕВА

Со здоровьем в июле у Девы все будет отлично. Даже ее страсть к приключениям и частым передвижением не испортит самочувствие. Главное, в этом месяце нормализовать питание и избирательно относиться к продуктам. С эмоциональным состоянием у Девы проблем не ожидается. Вы полны сил и желания продвигаться вперед, поэтому хандрить некогда.

Гороскоп советует укреплять мышцы и позвоночник в августе. Займитесь бегом, а также не забывайте плавать и загорать. Все это пойдет на пользу вашему организму и костной системе. Строгая диета Деве не нужна, но в рацион питания стоит добавить зелень и фрукты. Оптимизма в вас достаточно, чтобы преодолеть невзгоды.

ВЕСЫ

Если Весы в июле не хотят основательно подорвать здоровье и набрать лишние килограммы, им нужно соблюдать строгую диету. Возможны проблемы с обменом веществ и желудочно­кишечным трактом. Не стоит глотать лекарства без назначения врача­специалиста, иначе возникнут серьезные осложнения. У Весов в июле могут наблюдать скачки давления.

Весы в августе будут часто жаловаться на отеки в ногах и боли в суставах. Не забывайте про народные средства, мази, примочки и ванночки. Чем больше в августе вы будете ходить, бегать и двигаться, тем лучше для общего здоровья. Отличный месяц для Весов, которые решили отдохнуть на морском курорте.

СКОРПИОН

Скорпионам захочется находиться в гуще событий и в центре внимания, а не в тени. Поэтому многие из них даже не заметят, как лишились энергетической силы и заболели. В июле возможна простуда или ангина, если будете употреблять прохладительные напитки. Скорпион может угодить в аварию и получить травму. Будьте осторожны на дороге и в быту.

Скорпиону в августе нужно по утрам делать гимнастику, бегать и принимать контрастный душ. Если появятся лишние килограммы, то нормализуйте питание и займитесь активными видами спорта. Укрепить иммунитет вам помогут фрукты, овощи и соки. Скорпиону нужно закаливать организм при помощи водных процедур, а вечером раньше ложиться спать.

СТРЕЛЕЦ

Гороскоп предсказывает отличное самочувствие, а вот за нервной системой придется понаблюдать. Если почитаете нужную литературу по психологии или обычный любовный роман, то значительно успокоитесь внутренне. Стрельцу в июле нужно чаще плавать, загорать и черпать положительную энергию от окружающей природы.

Поберечь нервы советует гороскоп Стрельцу в августе, а также находить время для полноценного отдыха и медитации. Нельзя переутомляться на работе, иначе обострятся хронические заболевания. В августе Стрельцу необходимо чаще выезжать с друзьями на природу. Правильное питание поможет сохранить здоровье и бодрость духа.

КОЗЕРОГ

В июле Козерогу нужно внимательнее отнестись к своему здоровью. Если вы запустите болезнь и не станете прислушиваться к указаниям врача, то осложнения могут быть серьезными. Особенный акцент Козерогу нужно сделать на состоянии желчного пузыря и мочеполовой системы. Если появится бессонница, то на ночь принимайте успокаивающий чай. Про спиртные напитки в июле Козерогу лучше не вспоминать.

Неумеренные затраты энергии могут привести Козерога к тому, что ранее едва наметившиеся заболевания дадут развитие. В августе вам нужно обязательно сделать кардиограмму сердца и проверить желудок. Ни в коем случае не назначайте себе лечение сами, а так же не пейте без разбора таблетки и добавки. Не пейте холодные напитки, больше отдыхайте на природе и по возможности проверьте зрение.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям нужно беречь суставы и костную систему. Физические нагрузки вам противопоказаны, особенно на руки и ноги. Старайтесь меньше сидеть под кондиционером, а также умеренно принимать солнечные ванны. Чтобы нервная система была в норме, Водолею следует меньше волноваться и раздражаться. В июле возможна аллергия на цветущие растения.

У Водолея в августе могут быть проблемы с работой щитовидной железы. Не занимайтесь самолечением, а пройдите медицинское обследование в клинике. Витамины и отказ от пагубных привычек поможет вам улучшить состояние как физическое, так и психическое. В августе Водолею необходимо посетить стоматолога.

РЫБЫ

Гороскоп в июле советует Рыбам больше плавать в бассейне и делать по утрам зарядку. Тогда не будете жаловаться на боли в спине. Из питания Рыбам нужно отдать предпочтение рыбе, сыру, овощам, фруктам и ягодам.

Гороскоп на август рекомендует найти время и проконсультироваться с врачом при любых признаках недомогания. Если почувствуете усталость, то вечером принимайте теплые ванны с добавлением хвои. Чай с медом и молоком отлично поможет Рыбам в августе справиться с простудой. Из продуктов питания выбирайте рыбу, молоко, творог, сыр и фруктовые соки.

"Журнал здоровья", N4, июль, 2017.