Туристам предлагают минералку

Термальные азотно­кремниевые и углекислые холодные воды являются основой бальнеологического лечения в Приморье

В Приморском крае разведано более 50 теплых и холодных минеральных источников. По разнообразию типов химического состава они равны грузинскому Боржоми, кисловодскому Нарзану и ничуть не уступают столь популярному источнику в чешских Карловых Варах. Чем не повод развивать медицинский туризм?

Бренды приморской «минералки» известны далеко за пределами края: «Шмаковская», «Ласточка», «Лотос», а еще «Медвежка» и «Горноводная». О радоновой воде из Чистоводного и вовсе ходят легенды.

Бренды зовут

Минеральные воды Шмаковского месторождения и бальнеологический курорт Шмаковка (Кировский район, пос. Горные Ключи) являются, пожалуй, самыми известными лечебными источниками, они относятся к холодным углекислым гидрокарбонатным магниево­кальциевым, характеризующимся малой минерализацией. Их считают самыми исследованными с точки зрения правильного подхода к лечебным факторам и используют в профилактике сердечно­сосудистых заболеваний, лечении язвы желудка, гастродуоденита и даже при атеросклерозе.

По­прежнему добывают лечебно­столовую минеральную воду «Ласточка», источник которой находится в Пожарском районе у подножия Сихотэ­Алиня (470 км от Владивостока). Он был разведан еще задолго до революции и назывался до 1916 года «Кислый ключ». Водичка эта слабощелочная, относится к природным гидрокарбонатным натриево­кальциевым­магниевым водам малой минерализации 3­6 г/дм³. Сегодня ее активно применяют внутрь, в виде ванн и душей при заболеваниях органов пищеварения, нарушении обмена веществ, болезнях эндокринной, нервной и сердечно­сосудистой систем.

«Лотос» - единственная минеральная слабощелочная лечебно­столовая вода, добываемая в Приморье. По химическому составу водичка из Раздольненского месторождения является гидрокарбонатной натриево­борной с Рh=8,0. Углекислотой ее насыщают искусственно. Используют ее в лечении гиперацидных гастритов, язвенной болезни, панкреатита, сахарного диабета, подагры и т. д.

Основные месторождения природной минеральной воды «Горноводная» открыты старателями в начале XX века у подножия Ольгинского хребта между бывшим селом Щербаковка и селом Горноводным.

Как отмечают эксперты, более эффективно применяются в лечении скважины источников, которые так или иначе закреплены за медицинскими учреждениями. Большинство «диких» точек выхода воды обустроены местными жителями и представляют собой колодцы а­ля XIX век. Такие источники бьют в Чугуевском районе рядом с Нижними Лужками, в Ольгинском и Яковлевском районах. Стихийно лечатся радоновыми водами в Тернейском районе близ Амгу.

Но, не соблюдая правил приема бальнеопроцедур, можно получить осложнения для здоровья. Ведущий научный сотрудник Института медицинской климатологии и восстановительного лечения Татьяна ГВОЗДЕНКО поясняет: при неумеренном потреблении «лечебно­столовых» вод формируются мочекаменная болезнь, солевые отложения. Поэтому использовать такой способ лечения доктора строго не рекомендуют.

Лишь санатории, пансионаты и специализированные отделения могут предоставить качественное и квалифицированное лечение.

На воды в тайгу…

Минеральная и радоновая вода является надеждой на исцеление многих и многих приморцев и гостей региона. Поэтому внутренний медицинский туризм напрямую зависит от эффективного функционирования более 40 санаториев и соответствующих стационаров нашего края.

По данным Приморского регионального отделения Фонда социального страхования России, более тысячи приморцев были обеспечены бесплатными путевками в приморские здравницы в прошлом году. Десятки тысяч граждан поправляют там свое здоровье самостоятельно.

ГАУЗ «Краевая больница восстановительного лечения» состоит из двух отделений - «Светлояровки» в Черниговском районе и «Евгеньевской» в Ольгинском районе, эти подразделения были объединены в одно оздоровительное заведение более пяти лет назад. Минеральная вода по типу нарзана, содержащая в том числе железо и кремниевую кислоту, сегодня является визитной карточкой таежного курорта. Здесь предоставят необходимую реабилитацию всем, кто страдает заболеваниями желудочно­кишечного тракта, печени, желчевыводящих и мочевыводящих путей.

Главный врач больницы хирург­травматолог Евгений ФРЕДИНСКИЙ подчеркивает: источник, который питает минеральной водой ванны и души во время процедур, находится в полной собственности лечебного учреждения. Как ни странно, не в «лихие» девяностые, а в середине 2000­х эту природную скважину пытались оформить на себя желающие заработать на «водичке». Благодаря вниманию к делу соответствующих структур минеральный источник остался за краевой больницей.

За последние годы в «Евгеньевской» сделали многое: выстроено здание новой котельной, появились собственные линии электропередачи, оптико­волоконной связи, осуществлены современные ремонты и переоборудование всех отделений, включающие и улучшенные палаты, построен гараж.

«Живописная природа Ольгинского района, свежий воздух, горная река, где плещутся дальневосточные форели, а также хорошее настроение - неотъемлемые слагаемые при полном курсе оздоровления для сотен детей и взрослых, которым довелось лечиться в «Евгеньевской», - уверен Евгений Фрединский.

Функционирование в качестве больницы и поступление пациентов по специально выделенным путевкам не исключают самостоятельное лечение приморцев в «Светлояровке» и «Евгеньевском» по направлениям участковых и профильных врачей. Необходимо лишь договориться по телефону по факту прибытия.





Приморский радон

Целебное качество радоновой воды (в долине реки Чистоводной есть 7 выходов щелочно­известково­углекислых термальных источников с температурой воды 20,4­30,2 градусов) сложно переоценить в лечении гинекологических, кожных заболеваний (псориаз, экзема), болезней костно­мышечной системы и т.д. В этих местах лечит сама природа: река, горный воздух, скалы­останцы (Парк Драконов). За здоровьем в Чистоводное приезжают даже из­за рубежа.

Однако медицинский туризм Чистоводного ранее был связан с невысоким уровнем предоставления услуг. Однако в апреле 2016 года лечебница «Чистоводное» стала филиалом ГАУЗ «Краевой клинический кожно­венерологический диспансер», и ситуация кардинально изменилась.

«В филиале в Чистоводном нам удалось решить проблему кадров, за что особую благодарность выражаем Партизанскому медицинскому колледжу за подготовку специалистов, - рассказывает главврач диспансера Анатолий ГЕРЕЦ. - Сегодня сестринский персонал укомплектован полностью, всегда на месте один доктор, второй работает по принципу командировки на летний период. Молодые специалисты уже прошли курсы повышения квалификации по физиолечению, лечебному массажу. В перечень услуг предполагаем добавить косметологические манипуляции. В стационаре за год принципиально улучшены и бытовые условия. Кожвендиспансер за счет собственных внебюджетных средств произвел текущий ремонт одного из спальных корпусов, потратив на работы и оборудование почти 5 млн рублей», - с гордостью отмечает руководитель диспансера.

В ближайшее время в филиале «Чистоводное» закончится реконструкция банного комплекса, а на следующий год запланирован ремонт еще одного корпуса стационара. В Чистоводненской лечебнице сегодня действует 10 ванн и 11 душей, которые открыты для получения процедур даже в субботу и воскресенье. Пациентам в вечерние часы доступен и гигиенический душ. К осени запланировано открытие кабинета электросна и прачечной самообслуживания для обеспечения бытовых удобств.

Однако отсутствие прямого автобусного сообщения Владивосток - Евгеньевское и Владивосток - Чистоводное - отдельная головная боль руководителей лечебных учреждений. Обращение в административные структуры пока не дали результата. А пока пациентам, прибывающим на лечение автобусами из Владивостока, приморских деревень и сел, зачастую приходится долгое время ожидать попутный транспорт. И хоть филиал в с. Чистоводном своими силами организовывает доставку пациентов от перекрестка (а это еще 25 км пути), безусловно, проблема транспортного сообщения остается весьма острой.

Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае на 2013­2020 годы» должна оказать влияние на бизнес, в первую очередь транспортный, что позволит улучшить инфраструктуру курортных территорий и обеспечить приморцев и гостей нашего края комфортным отдыхом и времяпровождением в месте лечения.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Фото Игоря КУХАРЯ.

"Журнал здоровья", N4, июль, 2017.