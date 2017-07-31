Когда наркоман рядом

Как не пропустить беду и вовремя распознать наркомана среди близких людей

Зачастую новость, что сын, внук, брат - наркоман, приходит в семью как гром среди ясного неба. Вроде бы хорошая девочка, благополучный парень, ну, может, не очень покладистый и общительный, и вдруг - такое! Это кажется возможным на соседней улице, в другом «неблагополучном» районе, но не в твоем доме. А между тем тревожные звоночки о том, что с вашим близким человеком не все в порядке, конечно, поступали. Их попросту не услышали или не захотели услышать, побоявшись осознать нелицеприятные факты. Хотя специалисты вновь и вновь напоминают - чем раньше выявлена проблема, тем эффективнее можно с ней бороться.

Заведующая кабинетом профилактики наркологических расстройств Краевого наркологического диспансера, врач психиатр­нарколог Лана ЦАРЕВА рассказала «Журналу Здоровья», по каким признакам можно распознать наркозависимого, и еще раз напомнила о важности своевременного обращения к врачу­наркологу. Краевая программа развития здравоохранения Приморского края уделяет значительное внимание профилактике заболеваемости населения.

Тревожные звоночки

- Каждый, кто впервые пробует наркотик, всегда гарантированно уверен в том, что ничего страшного не произойдет, если он сделает это только один раз, - говорит Лана Леонидовна. - И какими бы не были причины самого первого употребления, человек не успевает опомниться, как он уже оказывается в ловушке психической и физической зависимости.

Среди внешних признаков наркомании отмечается бледность кожных покровов, круги под глазами, сухая или болезненная жирная кожа, чрезмерно суженые или расширенные зрачки, покраснение глаз, замутненный взгляд. При ингаляционном употреблении (вдыхание паров летучих токсических жидкостей и различных порошкообразных веществ) появляется кайма раздражения вокруг губ и особенно в уголках рта. Возможно покраснение и отечность лица, специфический кашель, затруднение носового дыхания и речи.

Для наркоманов характерно застывание в одной позе или, наоборот, чрезмерные активные действия (бег, крики), замедленная реакция на внешние раздражители, нарушение координации движения, провалы в памяти, неспособность мыслить логически. В плане физиологических особенностей организма для наркобольных характерно: нарушение (иногда потеря) сознания, бред, галлюцинации, повышение температуры тела, судороги, давящие и сжимающие ощущения в груди, учащение пульса и резкое повышение/падение артериального давления.

В промежутках между приемами наркотиков у человека могут наблюдаться снижение настроения, вплоть до апатии (либо его резкие перепады от благодушия до чрезмерной агрессивности), снижение или резкое повышение аппетита (от тотального отсутствия до безудержного голода), нарушение сна (бессонница ночью, сонливость днем).

Появление в доме различных таблеток, ампул, шприцев, иголок, трубок, кальяна, емкостей/туб с клеем, маленьких, наподобие пластилина, комочков с сильным запахом - все это может свидетельствовать о появившемся пристрастии одного из членов семьи к наркотику.

Неожиданно можно найти в квартире мини­весы для взвешивания разовой дозы, а также курительные палочки, чтобы перебить различные запахи при употреблении некоторых нарковеществ. Резиновый жгут, шнур, ленты, используемые для пережимания вены перед инъекцией, - нередкие вещи в обиходе зависимого человека. Кстати, повышенный интерес к домашней аптечке тоже должен насторожить близких предполагаемого наркомана.

У людей, употребляющих наркотические средства, сильно меняется и поведение. Характерна потеря энтузиазма, безразличие ко всему (в том числе и к прежним увлечениям), прогулы в школе/институте/на работе, повышенная скрытность, подозрительность и уединенность.

Как правило, отмечается отчуждение от прежних друзей и членов семьи, появление подозрительных знакомых. В большинстве своем наркоманы резко начинают скрывать разговоры по телефону, могут неожиданно прерывать их, как только рядом появляются родственники. На любые расспросы близких реагируют неадекватно, порой весьма грубо.

Спайсы: смертельная химическая эйфория

Эксперты отмечают: на смену «старым» наркотикам с завидной регулярностью приходят новые. Например, спайсы - синтетические курительные смеси, обладающие психоактивным действием, употребление которых нередко приводит к летальному исходу. Легкая доступность и невысокая цена наркотика - вот то, что привлекает любителей смертельной химической эйфории.

По словам заведующей кабинетом профилактики наркологических расстройств ГБУЗ «КНД», наркотические смеси сегодня не составляет особого труда купить в интернете. При этом продавцы миксов действуют весьма изощренно: все продумано таким образом, чтобы исключить передачу наркотика из рук в руки. Оплата за наркотический препарат производится на обезличенный онлайн­кошелек, а сам наркотик поставщики оставляют на улице в определенном месте в строго определенное время, оповещая покупателя зашифрованным смс. Отследить эту цепочку практически нереально, ведь даже сам заказчик не знает и вряд ли когда­нибудь узнает, с кем имеет дело.

Страшно и то, что в своем стремлении усилить наркотический эффект производители не останавливаются ни перед чем, добавляя в состав спайсов вещества с откровенно ядовитым действием. Концентрированные токсические вещества, находящиеся в составе таких курительных смесей, «прожигают» человеческий мозг и ведут к необратимой деградации личности.

После употребления такого наркотика ни психика, ни пораженные опаснейшим веществом органы человека не восстанавливаются. Косвенными признаками потребления наркотических синтетических средств является обнаружение в доме пакетиков из фольги или полиэтилена (прозрачных или ярко окрашенных субстанций) зеленоватого (возможно с оттенками коричневого) цвета, а также предметов, напоминающих курительные трубки.

Внешними признаками наркомана, употребляющего «синтетические» наркотики, являются: дикий обезумевший взгляд, тревожное состояние (связанное с ощущением погони, слежки), выраженные дефекты речи (судорожные движения нижней челюстью, неадекватные гримасы), расширенные зрачки, горизонтальный нистагм (невозможность зафиксировать глазное яблоко неподвижно), чрезмерная жестикуляция, и, конечно, сильнейшие галлюцинации, нередко приводящие к трагическому исходу.

Есть специализированная помощь

- Если вы заметили у близкого человека первые признаки увлечения наркотиками, то не идите, а бегите как можно скорее к врачам­наркологам! - настаивает Лана Леонидовна. - Благо, сегодня в крае есть все возможности для лечения (в том числе и анонимного) таких пациентов. Например, в ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» для лечения наркозависимых была разработана специальная программа, позволяющая осуществить постепенный и плавный переход от восстановления физического состояния до нормализации психических, социальных и других аспектов жизни наркозависимых людей. По своему содержанию и эффективности она заняла второе месте по результатам Всероссийского конкурса реабилитационных программ.

Реабилитационное отделение предоставляет программы лечения на бюджетной основе - это предусматривает работу врачей, психологов, консультантов, а также бесплатное проживание, питание и обследование пациентов. Само собой, выздоровление - это вопрос не одного дня, поэтому близким и родственникам больного нужно заранее настроиться на очень длительный процесс. Стандартно в программу восстановления входит: очищение организма от наркотических препаратов (детоксикация) и снятие болевого синдрома, далее - восстановление физического и психического состояния, и, наконец, реабилитация, главная задача которой - научить человека жить в трезвости, - подчеркивает она.

Как отмечает специалист, прогноз выздоровления зависит от длительности злоупотребления, а также вида и тяжести зависимости. Базовая программа лечения в стационаре рассчитана на 3­4 месяца. Далее - постпрограмма (программа профилактики) - 1 год (амбулаторно). После прохождения программы наблюдения и подтверждения ремиссии (не менее 3 лет) пациент снимается с динамического наблюдения.

Немаловажен в этом плане и уровень мотивации - без достаточного желания больного и его твердого настроя на борьбу с наркотиком лечение зачастую не бывает успешным, либо дает лишь кратковременный результат. Тем не менее в Приморье постепенно становится все больше и больше людей, которые бросили употреблять наркотики, прошли полный курс лечения и теперь сами помогают вернуться к свободной от наркотиков жизни пока еще зависимым людям.





Марина ШЕСТАКОВА.

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"Журнал здоровья", N4, июль, 2017.