Травы целебные и всемогущие

Травами люди лечатся с незапамятных времен, и по сей день официальная наука продолжает активно изучать растения, грибы, продукты пчеловодства, минералы. В частности в Тихоокеанском государственном медицинском университете этим занимается кафедра общей и клинической фармакологии. Краевая программа развития здравоохранения уделяет большое внимание профилактике заболеваемости и эффективной реабилитации пациентов. Свою положительную роль в этой работе может сыграть и фитотерапия.

Собеседница «Журнала Здоровья» - Тамара СЕДЫХ, доцент кафедры общей и клинической фармакологии, кандидат медицинских наук. Она разработала несколько комплексов фитотерапии, в частности при сердечно­сосудистых заболеваниях, при болезнях желудочно­кишечного тракта, простудных и легочных заболеваниях, синдроме хронической усталости.

- Тамара Николаевна, с чего начался ваш интерес к фитотерапии?

- Будучи студенткой, пришла в студенческое научное общество на кафедре фармакологии. Его возглавляла Кира Александровна МЕЩЕРСКАЯ, доктор медицинских наук, профессор. Она дала мне для изучения мак весенний лесной, который оказался очень перспективным растением, и в дальнейшем я защитила по нему кандидатскую диссертацию.

- Как вы оцениваете уровень изученности лекарственных растений Дальнего Востока?

- Думаю, что у нас много лекарственных растений, которые необходимо исследовать, и они активно изучаются. Проводятся международные конференции, ученые разных стран обмениваются опытом. Нет сомнений, что нас еще ждут неожиданные открытия.

- Мне рассказывали, что один ученый доказывал, что большинство болезней возникает от недостатка микроэлементов, и составил список из более чем сотни растений, в которых эти элементы есть и которые надо регулярно принимать, чтобы быть здоровым.

- Но тут я призываю к осторожности. Есть такое понятие - полипрагмазия, то есть одновременное назначение более 4­х лекарственных препаратов. И если синтетические препараты хорошо изучены, то о растениях этого нельзя сказать.

Каждое лекарственное растение - это целая лаборатория

В него входят десятки веществ: действующие, сопутствующие или балластные. Их взаимодействие никто не изучал. Поэтому я рекомендую принимать сначала одно растение, потом одновременно два­три, и не более пяти. Посудите сами: в растении может быть около 20 веществ, если сбор состоит из 10 трав, то всего получается не менее 200 веществ. Это и для здорового человека много, что говорить о больном? Для него это явно чрезмерная нагрузка! А если вдруг аллергия? Как понять, на какое растение у вас негативная реакция?

- В предыдущем номере нашего журнала ваши коллеги говорили, что травы, продающиеся в аптеках, отвечают всем требованиям медицины. А как вы относитесь к тому, что люди самостоятельно покупают и лечатся травами?

- Я работаю в госпитале МВД, и нередко ко мне приходят лечащие врачи, просят побеседовать с больными. Ситуация такая: пациент прочитал в Интернете про травы при его болезни, и готов тут же их принимать. Я же говорю ему: «Вам назначили серьезное лечение. Не надо смешивать применение синтетических препаратов и трав. Мы ведь не знаем, как ваш организм отреагирует на такую смесь, поэтому не рискуйте, не экспериментируйте над своим организмом. Вот окончите курс лечения, выпишитесь из госпиталя, и будете под наблюдением участкового врача принимать фитопрепараты. Их надо принимать долго, месяцами, они оказывают мягкое воздействие на организм».

- При каких заболеваниях лучше всего использовать фитотерапию?

- Хорошо помогают растения при простудных заболеваниях: малина, липовый цвет. В начальной стадии сердечно­сосудистых заболеваний хорошо помогает фитотерапия, под влиянием фитопрепаратов возможно уменьшение дозы синтетических препаратов.

Некоторым больным в госпитале поставили диагноз «гипертоническая болезнь первой стадии». Потом они выполняют все рекомендации врачей, отказываются от курения, начинают вести здоровый образ жизни, подключают к лечению фитотерапию. Через некоторое время давление приходит в норму. Значит, возможно обратное развитие заболевания, и травы в этом деле хороший помощник.

- А врачи охотно идут на фитотерапию? Им, наверное, проще лечить больного таблетками?

- Все врачи имеют высшее образование, в университете они получили серьезные знания по фитотерапии, и если больной настроен на длительное, основательное лечение, то его всегда проконсультируют по этому вопросу.

- Наверное, есть заболевания, при которых можно обойтись без синтетических препаратов? Например, вы разработали курс фитотерапии при синдроме хронической усталости.

- С ним можно успешно бороться при помощи наших дальневосточных адаптогенов. В аптеках продаются экстракты элеутерококка, лимонника, родиолы розовой, заманихи высокой, аралии манчжурской.

- А сами вы что предпочитаете, если не секрет?

- Я люблю семена лимонника. Но тут важно индивидуально подобрать дозу. Кому­то достаточно трех семечек, которые надо непременно разгрызть.

- Говорят, что охотники всегда брали с собой в тайгу семена лимонника, чтобы прибавлялось сил.

- Да, благодаря лимоннику повышается слух, притупляется чувство голода, усиливается работоспособность. У меня всегда в запасе на зиму есть лимонник. Иногда бывает, что муж передозировал гипотензивные препараты, слишком снизил давление, и тут же быстренько спасается лимонником или кофе.

- Вы работает в стационаре, какие, на ваш взгляд, самые распространенные проблемы ваших пациентов?

- Часто мне приходится просматривать амбулаторные карты и проводить экспертную оценку историй болезней. У очень многих пациентов бывает лишний вес. Он дает нагрузку на суставы, провоцирует повышение давления. Нередко после 50 лет диагностируют сахарный диабет 2 типа. Все эти факты заставляют нас активно говорить о необходимости здорового образа жизни. Конечно, стало больше людей, которые серьезно относятся к здоровью. Старшее поколение изучает фитотерапию. Студенты приходят на занятия с бутылочками воды. Они знают, что обезвоживание опасно для организма, потому что приводит к сгущению крови.

Среди моих студентов практически нет курящих. Многие ходят в спортзал, делают зарядку. Но многие во время учебы уже работают, содержат семьи, выплачивают ипотеку. Они особенно активно интересуются тем, как поднять иммунитет, чтобы не болеть, чтобы сил на все хватало.

- И тут растительный мир Дальнего Востока приходит к ним на помощь...

- Да, это действительно наше богатство! Наши растения­адаптогены просто замечательные. Взять актинидию - кишмыш. Витамина С в нем больше, чем в смородине. В прошлом году был замечательный урожай, и многие перемололи его, смешали с медом и зиму пережили, не болея.

Или растительные антиагреганты. Природные препараты разжижают кровь, предупреждают образование послеоперационных тромбов, полезны при тромбофлебитах, тромбозах сосудов сетчатки глаза, нарушениях мозгового кровообращения и т.д. Салицилатов много во фруктах, сухофруктах, орехах. Травы и специи, включающие в себя салицилаты: порошок карри, имбирь, кайенский перец, паприка, тимьян, корица, укроп, орегано, куркума, лакрица, мята. Для разжижения крови применяют конский каштан, чеснок, лук, оливковое масло.

Заболевания почек по числу случаев стоят следующими после простудных заболеваний. После выписки из стационара, в стадии ремиссии, в течение полугода проводят курс фитотерапии. Клиническую апробацию в отделении нефрологии МНИИ педиатрии и детской хирургии прошел следующий сбор: зверобой 2 части, полевой хвощ 1 часть, толокнянка 4 части, крапива двудомная 3 части. 1 столовую ложку сбора заливают вечером стаканом кипятка и пьют с утра до еды по одной четверти стакана 3 раза в день.

Клюквенный морс усиливает действие антибиотиков. Курсы фитотерапии длительные, до 3 недель в месяц. Противовоспалительный, тонизирующий, слаборегенерирующий эффект оказывает сбор: зверобой, мать­и­мачеха, шиповник, ячмень обыкновенный, клевер пашенный поровну.

Улучшают функцию почек настойки и отвар родиолы розовой или экстракт элеутерококка.

В заключение нашего разговора Тамара Николаевна поделилась несколькими рецептами.

При синдроме хронической усталости

Рецепт №1. Сочетание меда и уксуса способно творить чудеса. 100 грамм меда и 3 ч. л. яблочного уксуса тщательно перемешать, принимать по 1 ч. л. в сутки в течение 10 дней. Противопоказания: аллергические реакции, астма.

Рецепт №2. Для приготовления чая необходимо порезать корень имбиря на небольшие части, давим их, пока не пойдет сок, и заливаем одним стаканом кипящей воды. Можно добавить немного меда и лимона. Пить этот чай можно с каждым приемом пищи в течение месяца.

Рецепт №3. 10 граммов сухих измельченных листьев обыкновенного подорожника заливаем одним стаканом крутого кипятка. Настоять, укутав на полчаса. Процедить. Принимать по 2 ст. л. 3 раза в день за 20 минут до еды в течение 3 недель.

При гипотонии

Настой боярышника: 1 стакан сухих плодов боярышника нужно залить 1 литром кипятка и настоять около 30 минут. Этот настой необходимо выпить в течение дня в 4­5 приемов по 1 стакану. Последний раз - перед сном.

Сбор трав: плоды боярышника, корни аралии, левзеи, цветы календулы по 2 ч. л., плоды черноплодной рябины, листьев подорожника, шиповника, череды по 2 ст. л. Все высушенные ингредиенты хорошо измельчить и перемешать. 1 ст. л. сбора заливаем 0,5 л кипятка и настаиваем в течение 2 часов. Настой процедить и пить по 100 мл 3 раза в день за полчаса до еды.

Микс из трав: берем 2 части мелиссы, иссопа, руты, тысячелистника и 4 части душицы, смешиваем. 1 ст. л. сбора заливаем 0,5 л кипятка. Настаиваем долго - 6 часов. Процеженный настой пьем 3 раза в день по 1 ст. за 20 минут до еды.

Отвар с тонизирующим эффектом: 1 ч. л. розовой радиолы, 2 ч. л. корней заманихи, 4 ч. л. шиповника, по 1 ст. л. боярышника и зверобоя, 3 ст.л. листьев крапивы. Перемешать растительные компоненты, взять 2 ст. л. сбора и залить 0,5 л горячей воды. 10 минут варить на медленном огне. Остудить и процедить. Принимать до еды 2­3 раза в день по 100 мл.

Наталья ДЕКА.

Фото автора.

"Журнал здоровья", N4, июль, 2017.