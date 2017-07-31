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Живот скрутило!
Чем грозит купание в грязной воде
Жаркое солнце и повышенная влажность способствуют резкому росту инфекций, которые летом можно подхватить также легко, как и простуду в холодные зимние дни.
ЛЕТНИЙ ГРИПП
- Высокая температура, головная боль, озноб, ломота во всем теле, сразившие наповал в самый разгар купального сезона, - скорее всего, не простуда, а энтеровирусная инфекция - все та же «болезнь грязных рук», которая передается через невымытые после туалета руки, непромытые овощи и фрукты, загрязненную воду, - говорит врачинфекционист Владивостокской поликлиники №1 Валентина СМАГИНА. - Подъем заболеваемости отмечается с наступлением жарких дней.
Возбудители болезни - энтеровирусы, циркулирующие в природе практически повсеместно. Но для заражения человека необходима их высокая концентрация во внешней среде, например, в воде открытых водоемов. Именно купание в водоемах со стоячей, непроточной водой играет роль пускового механизма при вспышках энтеровирусных инфекций, которые ежегодно регистрируются в Приморье. Пик заболеваемости приходится на августсентябрь.
Возбудители проникают в организм человека через рот и, попадая в кровь, разносятся по всем органам. Наиболее сильно страдают желудочнокишечный тракт, легкие и мозг. Дети заражаются чаще и болеют тяжелее, чем взрослые.
Одна из наиболее частых и тяжелых форм энтеровирусной инфекции - серозновирусный менингит. Заболевание начинается резко, с подъема температуры до 3840 градусов, озноба, сильной головной боли, головокружения, тошноты и рвоты. Возникают боли в мышцах, иногда - в животе. Возможны судороги, бред. При подозрении на менингит необходима госпитализация в стационар.
Энтеровирусная инфекция может протекать и в более легкой форме - в виде острой трехдневной лихорадки. Ее еще называют «летний грипп». Характерные признаки: высокая температура, головная боль, слабость, ломота во всем теле, недомогание. Но через 34 дня все проходит, и человек здоров.
ЖЕЛТУХА
Довольно распространен и крайне заразен вирусный гепатит А, он же болезнь Боткина, он же желтуха, он же «болезнь грязных рук». И хотя гепатит А считают самым безобидным из всей «семейки» вирусных гепатитов, он может привести к развитию осложнений, таких как холецистит, дискинезия, хронический панкреатит.
Желтухой болеют летом, заражаясь через грязные руки, фрукты, овощи и плохо обработанную пищу. Вирус может находиться и в воде (особенно если водопроводные трубы изношены, как это часто у нас бывает). Легко заразиться и во время купания, глотнув воды с фекалиями зараженного человека.
Начинается болезнь с высокой температуры, тошноты и рвоты. Через неделю после начала заболевания отмечается пожелтение белков глаз и ушных раковин.
ДИЗЕНТЕРИЯ И САЛЬМОНЕЛЛЕЗ
Типичный представитель кишечных инфекций - дизентерия. Но вызывают ее не вирусы, а бактерии. Это тоже «болезнь грязных рук», несмотря на то что чаще всего ею заражаются через немытые овощи и продукты питания, в которые мухи перенесли кишечную инфекцию. Переносчиком инфекции может быть и больной дизентерией человек, который прикасался рукой к продуктам.
Съели плохо промытые фрукты, искупались в грязном пруду, перекусили на пляже с немытыми руками - и заболели.
Заболевание, как правило, начинается с появления болей в животе, вслед за этим присоединяется расстройство стула. Сама по себе дизентерия не пройдет. При подтверждении диагноза больному назначат курс лечения антибиотиками и регулярные лабораторные исследования.
К острым кишечным инфекциям относится и сальмонеллез. Источником инфекции служат зараженные сальмонеллами яйца, молоко, плохо прожаренное, непроваренное мясо, некипяченая вода.
В большинстве случаев сальмонеллез протекает с желудочнокишечными расстройствами, симптомами обезвоживания и интоксикации.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Еще раз напомним меры безопасности - региональная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013209202 годы придает особое значение профилактике заболеваемости.
Чтобы в жаркие дни обойтись без кишечных приключений, употребляйте только доброкачественные питьевую воду и пищевые продукты.
Не ленитесь чаще мыть руки.
При купании старайтесь не заглатывать воду.
При выборе продуктов обращайте внимание на дату изготовления, сроки годности и условия хранения, сведения о производителе.
Держите в холодильнике скоропортящиеся продукты - молоко, творог, соусы, рыбу, мясо.
Не покупайте продукты, что лежат в открытом доступе, на воздухе и тем более под солнцем. Откажитесь от любых готовых салатов, особенно тех, где содержится майонез, булок с кремом, пирожных и тортиков - именно в такой пище быстрее всего размножаются болезнетворные организмы.
Ирина СВЕТЛАНСКАЯ.
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