Живот скрутило!

Чем грозит купание в грязной воде

Жаркое солнце и повышенная влажность способствуют резкому росту инфекций, которые летом можно подхватить также легко, как и простуду в холодные зимние дни.

ЛЕТНИЙ ГРИПП

- Высокая температура, головная боль, озноб, ломота во всем теле, сразившие наповал в самый разгар купального сезона, - скорее всего, не простуда, а энтеровирусная инфекция - все та же «болезнь грязных рук», которая передается через невымытые после туалета руки, непромытые овощи и фрукты, загрязненную воду, - говорит врач­инфекционист Владивостокской поликлиники №1 Валентина СМАГИНА. - Подъем заболеваемости отмечается с наступлением жарких дней.

Возбудители болезни - энтеровирусы, циркулирующие в природе практически повсеместно. Но для заражения человека необходима их высокая концентрация во внешней среде, например, в воде открытых водоемов. Именно купание в водоемах со стоячей, непроточной водой играет роль пускового механизма при вспышках энтеровирусных инфекций, которые ежегодно регистрируются в Приморье. Пик заболеваемости приходится на август­сентябрь.

Возбудители проникают в организм человека через рот и, попадая в кровь, разносятся по всем органам. Наиболее сильно страдают желудочно­кишечный тракт, легкие и мозг. Дети заражаются чаще и болеют тяжелее, чем взрослые.

Одна из наиболее частых и тяжелых форм энтеровирусной инфекции - серозно­вирусный менингит. Заболевание начинается резко, с подъема температуры до 38­40 градусов, озноба, сильной головной боли, головокружения, тошноты и рвоты. Возникают боли в мышцах, иногда - в животе. Возможны судороги, бред. При подозрении на менингит необходима госпитализация в стационар.

Энтеровирусная инфекция может протекать и в более легкой форме - в виде острой трехдневной лихорадки. Ее еще называют «летний грипп». Характерные признаки: высокая температура, головная боль, слабость, ломота во всем теле, недомогание. Но через 3­4 дня все проходит, и человек здоров.

ЖЕЛТУХА

Довольно распространен и крайне заразен вирусный гепатит А, он же болезнь Боткина, он же желтуха, он же «болезнь грязных рук». И хотя гепатит А считают самым безобидным из всей «семейки» вирусных гепатитов, он может привести к развитию осложнений, таких как холецистит, дискинезия, хронический панкреатит.

Желтухой болеют летом, заражаясь через грязные руки, фрукты, овощи и плохо обработанную пищу. Вирус может находиться и в воде (особенно если водопроводные трубы изношены, как это часто у нас бывает). Легко заразиться и во время купания, глотнув воды с фекалиями зараженного человека.

Начинается болезнь с высокой температуры, тошноты и рвоты. Через неделю после начала заболевания отмечается пожелтение белков глаз и ушных раковин.

ДИЗЕНТЕРИЯ И САЛЬМОНЕЛЛЕЗ

Типичный представитель кишечных инфекций - дизентерия. Но вызывают ее не вирусы, а бактерии. Это тоже «болезнь грязных рук», несмотря на то что чаще всего ею заражаются через немытые овощи и продукты питания, в которые мухи перенесли кишечную инфекцию. Переносчиком инфекции может быть и больной дизентерией человек, который прикасался рукой к продуктам.

Съели плохо промытые фрукты, искупались в грязном пруду, перекусили на пляже с немытыми руками - и заболели.

Заболевание, как правило, начинается с появления болей в животе, вслед за этим присоединяется расстройство стула. Сама по себе дизентерия не пройдет. При подтверждении диагноза больному назначат курс лечения антибиотиками и регулярные лабораторные исследования.

К острым кишечным инфекциям относится и сальмонеллез. Источником инфекции служат зараженные сальмонеллами яйца, молоко, плохо прожаренное, непроваренное мясо, некипяченая вода.

В большинстве случаев сальмонеллез протекает с желудочно­кишечными расстройствами, симптомами обезвоживания и интоксикации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Еще раз напомним меры безопасности - региональная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­209202 годы придает особое значение профилактике заболеваемости.

Чтобы в жаркие дни обойтись без кишечных приключений, употребляйте только доброкачественные питьевую воду и пищевые продукты.

Не ленитесь чаще мыть руки.

При купании старайтесь не заглатывать воду.

При выборе продуктов обращайте внимание на дату изготовления, сроки годности и условия хранения, сведения о производителе.

Держите в холодильнике скоропортящиеся продукты - молоко, творог, соусы, рыбу, мясо.

Не покупайте продукты, что лежат в открытом доступе, на воздухе и тем более под солнцем. Откажитесь от любых готовых салатов, особенно тех, где содержится майонез, булок с кремом, пирожных и тортиков - именно в такой пище быстрее всего размножаются болезнетворные организмы.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ.

Фото автора.

"Журнал здоровья", N4, июль, 2017.