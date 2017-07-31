ЧП на острове

Как помочь пострадавшему до приезда скорой помощи

Наконец­то наступила долгожданная пора летнего отдыха, с теплым морем и ярким солнцем. Но именно они таят в себе опасности, которые многократно увеличиваются именно в эти жаркие дни, - тепловой удар, укус медузы или шмеля, различные травмы. Как минимизировать последствия таких неожиданностей для здоровья человека, особенно если вы оказались вдалеке от привычных мест обитания?





О мерах первой доврачебной помощи на отдыхе «Журналу Здоровья» рассказала заместитель главного врача по медицинской части Владивостокской станции Скорой медицинской помощи Ирина САЛАХУТДИНОВА. Профилактика - одна из важнейших составляющих краевой программы развития здравоохранения.

- Ирина Юрьевна, с какими нежелательными сюрпризами могут столкнуться те, кто решил провести летние каникулы на морском побережье?

- При отдыхе возле моря (на прибрежной полосе, островных территориях) наиболее характерными травмами являются порезы, вывихи, ушибы, растяжения, переломы). Случаются также перегревание организма, укусы змей, насекомых и медуз. Часто встречается аллергия на морепродукты (особенно у тех, кто приезжает на отдых в Приморье впервые и не знает о своих аллергических реакциях на морепродукты). Первое, что требуется - это исключить воздействие неблагоприятного фактора и не покидать пострадавшего до прибытия скорой помощи.

ТЕПЛОВОЙ УДАР

- Каким образом можно определить, что человек перегрелся на солнце и как правильно помочь ему?

- Когда человек перегрелся, он становится вялым, сонливым, заторможенным, может испытывать головокружение и головную боль. В особо тяжелых случаях у него происходит нарушение дыхания и повышение температура тела. При тепловом ударе больной сильно бледнеет, возможна потеря сознания.

Пострадавшего нужно немедленно перенести в тень или накрыть влажной прохладной простыней и уложить на бок (чтобы обеспечить возможность для полноценного дыхания), сделать холодный компресс на голову, если человек в сознании - обеспечить ему обильное питье. Дополнительно можно дать пострадавшему жаропонижающие и сосудорасширяющие препараты. Вызвать скорую.

Солнечный удар - одна из самых распространенных летних опасностей. Поэтому если вы не хотите омрачить себе теплые летние деньки, избегайте пика солнечной активности - с 11 до 16 часов. Самое оптимальное время для нахождения на солнце - с 9 до 11 утра, а также после 16 часов. Время, когда солнце в зените наиболее опасно. Принятие солнечных ванн в часы полуденного зноя может дать о себе знать самыми неприятными последствиями. В середине дня крайне нежелательно загорать не только из­за высокой интенсивности солнца и возможности обгореть, но также в силу того, что запросто можно получить солнечный удар.

ТРАВМЫ

- А что делать с различного рода травмами и порезами?

- Все зависит от характера травмы. Но любые раны нужно обязательно обработать перекисью водорода (с целью вымыть все инфицирующие агенты), после - смазать края раны йодом или бриллиантовой зеленью («зеленкой») и закрыть место пореза. В случае с маленькой ранкой подойдет бактерицидный пластырь, при обширной ране - при помощи стерильных салфеток и бинта наложить повязку на место поражения.

Допустим, что рану обработали, а кровотечение все равно продолжается. Что делать? Оцениваем характер кровотечения: при активном пульсирующем кровотечении накладываем чуть выше раны тугую повязку или жгут, параллельно плотно пережимая место над раной рукой. Остановить легкое кровотечение можно при помощи одной тугой повязки. Для оказания первой помощи при ушибах нужно сделать пострадавшему холодный компресс и создать покой ушибленной конечности. При вывихах необходима также иммобилизация конечности без изменения положения вывихнутого сустава.

Если мы говорим о переломах костей, то они бывают открытые и закрытые. При открытых переломах первой доврачебной помощью будет обеспечение неподвижности поврежденной конечности и обезболивание (дать пострадавшему болеутоляющие таблетки). Воду больному нужно давать с осторожностью, по минимуму, так как если потребуется провести наркоз, это может создать проблемы при выполнении общей анестезии.

Для транспортировки травмированного человека в ближайший медпункт из подручных материалов нужно соорудить шину и прикрепить к конечности при помощи тугой повязки. В дальнейшем при переносе пострадавшего нужно соблюдать предельную осторожность, так как смещение осколков кости может привести к тяжелым последствиям.

Самим удалять осколки нельзя. Иначе можно нанести человеку непоправимый вред! И не пытайтесь самостоятельно вправить вывих или перелом! Ваша задача - облегчить человеку состояние в период ожидания квалифицированной медицинской помощи. Помните, что любое ваше неправильное действие может слишком дорого стоить пострадавшему, не говоря уже о боли, которую по незнанию вы можете ему причинить.

УКУСЫ ЗМЕЙ, НАСЕКОМЫХ

- Что предпринять, если человек пострадал от укусов насекомых?

- Обычной реакцией на укус осы, шмеля или пчелы является опухание укушенного места, отек и покраснение кожи. Не исключено, что жжение и болезненные ощущения могут усиливаться и сопровождаться аллергическими реакциями. Но даже при отсутствии аллергии на яд насекомых, нельзя исключать серьезные последствия. При попадании в организм значительного количества яда (например, множественные укусы), наступает токсическое отравление. Его симптомы: головная боль, одышка, тошнота и рвота, судороги, боль и ломота в теле, головокружение и сердцебиение, боль в животе. Также есть опасность отека дыхательных путей, который может вызывать удушье. Поэтому при укусе насекомыми надо по возможности оперативно удалить жало пинцетом, положить на место отека холод, дать пострадавшему большое количество питья, смазать место укуса противоаллергической мазью и дать принять внутрь противоаллергическое средство общего действия.

- Что посоветуете при укусах змей?

- На территории Приморского края самыми распространенными среди ядовитых рептилий являются щитомордники. Как правило, в месте укуса этой змеи стремительно развиваются отек и небольшие кровоподтеки, которые могут быстро распространяться на близлежащие ткани. Повышение температуры, озноб, зуд и/или болевой синдром в области поражения, слабость, головная боль, тошнота - стандартные общетоксические реакции на укус змеи.

Первая помощь: жаропонижающие (при повышении температуры) и антигистаминные препараты, обильное питье, покой. На место укуса можно нанести противоаллергическую мазь. При более выраженной интоксикации организма (рвоте, галлюцинациях, судорогах, обморочных состояниях) показано обращение в Центр острых отравлений, расположенный на базе КГАУЗ «ВКБ №2» и, безусловно, вызов СМП. Важный аспект: никаких жгутов, повязок, накладывать не надо! Обработка ран при укусе змей также не проводится!

ВСТРЕЧА С МЕДУЗОЙ

- А если произошла встреча с медузой?

- Те же самые рекомендации, что и при укусе змеи. Важно, чтобы под рукой были подходящие антигистаминные препараты. Если место ожога сильно болит, дополнительно примите обезболивающие препараты. Тереть или чесать место укуса нельзя. Если на коже остались щупальца, слизь или жгучие клетки, их надо аккуратно удалить при помощи пинцета или надев на руки перчатки. Но помните, что даже в мертвых щупальцах долгое время сохраняются токсины, поэтому не забудьте выбросить материалы, которыми удаляли жала. А при попадании яда в глаза их незамедлительно нужно промыть проточной водой.

- Наши действия при аллергии на морепродукты?

- Постараться вызвать рвоту, выпив большое количество чистой воды. И принять антигистаминные препараты. Кстати, не все об этом знают, но раствор марганцовки (даже слабой) для промывания желудка использовать категорически нельзя - при попадании на слизистую кристаллы перманганата калия могут вызвать химический ожог тканей.

- Какие меры необходимо предпринять, если мы столкнулись с утоплением?

- Если человек наглотался воды, после того как его вытащили на берег и до приезда скорой, необходимо уложить его на бок (при условии, что он в сознании) и обеспечить проходимость дыхательных путей, придерживая ему голову и давая возможность освободиться путем прокашливания от накопившейся в легких воды. Если у него отсутствуют и сознание, и дыхание, следует немедленно приступить к восстановлению жизненно важных функций организма путем проведения искусственного дыхания и закрытого массажа сердца. Более специфическую помощь до приезда медицинских работников, вы, к сожалению, оказать не сможете.

ГЛАВНОЕ - НЕ ПАНИКОВАТЬ!

- Ирина Юрьевна, что, на ваш взгляд, никогда не нужно делать при попытках оказания доврачебной помощи?

- Не терять бдительность и не паниковать! Сохраняйте спокойствие! Помните, что пострадавшему нужна не только ваша фактическая помощь, но и ваша психологическая поддержка. Разговаривайте с ним, подбадривайте его до приезда скорой, настраивайте на положительный результат, успокаивайте. А по прибытию медиков - обязательно расскажите им в подробностях о том, что произошло и какие меры уже оказаны пострадавшему.

Марина ШЕСТАКОВА.

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"Журнал здоровья", N4, июль, 2017.