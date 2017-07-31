Взять аллергию под контроль

Симбиоз частной и государственной медицины поможет справиться с аллергией

Люди, страдающие аллергией, не понаслышке знают, насколько коварно и опасно данное заболевание. Между тем статистика неумолима: количество аллергиков ежегодно растет. Сколько сегодня обходится человеку лечение аллергии и какие пути решения этой проблемы существуют, выяснял «Журнал Здоровья».

Помощь на государственном уровне

Региональный центр клинической аллергологии и иммунологии (РЦКАИ) - единственный в регионе, имеющий диагностическую и клиническую базу по аллергоиммунологическому профилю. Поскольку в состав центра входит консультативно­поликлиническое звено, со всего Приморского края сюда обращаются пациенты, которым необходима квалифицированная аллергопомощь. В соответствии с региональной программой развития здравоохранения в крае создана система помощи людям, страдающим этим коварным недугом.

Заведующая консультативным отделением РЦКАИ, врач аллерголог­иммунолог высшей категории Наталья ГРИГОРЬЕВА рассказала «ЖЗ», по какому принципу строится работа центра и на какие услуги по системе ОМС могут рассчитывать пациенты.

- Мы являемся консультантами узкой направленности. То есть к нам можно попасть только по девятизначному направлению от терапевта или педиатра по месту прикрепления пациента в плановом порядке или по неотложным показаниям. Прием осуществляется по предварительной записи через регистратуру. Далее пациент (с паспортом, полисом и направлением от ЛПУ) попадает на прием к аллергологу­иммунологу, где в зависимости от степени выраженности аллергии и ее отдельных клинических признаков врач определяет спектр инструментальных и диагностических исследований, которые пациенту нужно пройти. Соответственно, за консультативный врачебный прием, стационарное лечение по профилю аллергология­иммунология и дальнейшее обследование по ряду методик, предусмотренных системой госгарантий, пациент из своего кармана не платит ничего. Причем это не один и не два анализа - перечень бесплатных для пациента медицинских обследований достаточно широк. Просто не все об этом знают.

Кстати, ряд тестов (также по полису) пациенты могут сделать и в своей поликлинике, по назначению специалистов центра. Это связано с тем, что у многих медучреждений амбулаторно­поликлинического звена есть договоры с частными лабораториями, на основании чего пациент может получить такую услугу. Жители отдаленных районов края (Тернейского, Ольгинского, Лазовского и т.д.), где таких возможностей попросту нет, проходят необходимые исследования в РЦКАИ.

- Есть один интересный момент - но это уже чисто человеческий фактор. Например, для определения полной картины заболевания врач рекомендует пациенту сдать тестирование на 5 аллергенов. А пациент хочет на 7, исходя из соображений, что вдруг сегодня или завтра у него появится хомячок и он должен быть к этому «морально» готов. Так вот эти дополнительные 2 теста пациент уже оплачивает сам, - акцентирует врач.

По словам заведующей, если пациент нуждается в специализированной стационарной помощи по профилю аллергологии­иммунологии как в плановом, так и в экстренном порядке, он может рассчитывать на комплексное обследование и полную лекарственную терапию за счет средств ОМС.

- Наш центр состоит из нескольких подразделений, - продолжает Наталья Викторовна. - Это консультативное отделение, на базе которого функционирует дневной стационар на 10 коек - он предназначен исключительно для взрослого контингента, так как деток отпускать домой во время лечения крайне опасно. И круглосуточное стационарное отделение, рассчитанное на 18 детских и 5 взрослых коек. Непосредственно в дневном стационаре проходят обследование и лечение пациенты, не нуждающиеся в круглосуточном врачебном контроле. В случае острых аллергических состояний, тяжелом течении заболеваний или в сложных диагностических ситуациях, требующих непрерывного медицинского наблюдения, пациенты направляются в стационарное отделение, где проводится высококвалифицированное и современное лечение и взрослых, и детей с любой иммунно­ и аллергопатологией. Вот как раз на этапе круглосуточного стационара для пациента вся помощь «от» и «до» будет абсолютно бесплатной. Направление на госпитализацию дает врач аллерголог­иммунолог после консультативного приема при отсутствии направления от педиатра или терапевта с места жительства.

Но если случилось так, что пациент по своему личному желанию пришел на платный прием (стоимость приема варьируется от 1100­1500 руб.), а ситуация с его здоровьем требует принятия экстренных мер и оказания ему безотлагательно медицинской помощи, то госпитализация и последующее лечение в стационаре - все в этом случае для него будет бесплатно в рамках программы госгарантий. Таким образом, по факту пациент заплатит только за врачебный прием.

Самое главное, что мы хотим донести до жителей края, то, что при наличии у пациента действующего полиса ОМС медицинская помощь ему оказывается в рамках программы госгарантий за счет средств страховщика в пределах установленных тарифов на медицинские услуги. И возможности по полису ОМС для пациентов весьма широки, - подчеркивает врач.

Частные клиники - в помощь

Для тех пациентов, кому нужно проконсультироваться срочно, здесь и сейчас, предусмотрены варианты оказания медуслуги на платной основе. И платная медицина здесь, как говорится, в помощь.

Итак, первичный прием аллерголога­иммунолога может стоить 1000­1800 руб., повторный - 900­1300 руб., скарификационные кожные пробы (насечки по поверхности кожи) в среднем обойдутся порядка 1200­1500 руб., исследование иммунологического уровня - 3000­4500 руб., определение специфического иммуноглобулина Е к различным аллергенам (пищевые продукты, деревья, травы, домашняя пыль) - в районе 500 руб. за каждый аллерген. Смеси аллергенов (около 5 аллергенов) - 1200­1400 руб. Что касается небезызвестной СИТ­терапии (специфической иммунной терапии, направленной на устранение первопричины аллергопатологии), то здесь стоимость курса напрямую зависит от страны производителя и от объема препарата.

- У сына выявили аллергию на домашнюю пыль, поэтому у нас это - смесь домашних пылевых клещей, - рассказывает молодая мама Екатерина ТИМЧЕНКО. - Производитель назначенного препарата - Чешская Республика. Год назад курс стоил 11 630 руб. Но подбирает препарат и его дозировку врач­аллерголог, сами ничего не рассчитываем. У нас в курс входит 6 бутылочек. Срок годности препарата - 2 года. В течение 2­5 лет нужно применять поддерживающую дозу, возможно дополнительно заказывать, но мы пока этого не делали.

- Мы также решили прибегнуть к СИТ­терапии, - добавляет Анна ИВАНЕЦ. - У дочки аллергия на некоторые пищевые продукты. Удовольствие, понятное дело, не из дешевых, но чего не сделаешь ради здоровья своих детей. Поддерживающий курс (3 бутылочки) нам обошелся около 7 000 руб. с учетом аптечной скидки. Но сразу скажу - мы наблюдаемся у врача в частной клинике. Так что прибавьте к этому периодические посещения аллерголога и медикаменты. Но я реально вижу результат. И если в перспективе удастся избавиться от аллергии, то это не так уж и дорого.

- Внучку лечим по традиционной схеме без применения долгосрочных методов лечения, - говорит пенсионерка Татьяна ПЕТРЕНКО. - Ребенка беспокоит незначительный кожный зуд, связанный с аллергией на некоторые продукты питания. Так как у нас не сильно запущенный случай, мы делали минимальное количество тестов и принимаем не более двух препаратов. Но сколько в среднем выходит по стоимости, сказать сложно, поскольку наблюдаемся и в частной клинике, и по полису ОМС в поликлинике.

- А может все­таки не лечить? - спрашиваем специалиста, говорят, ребенок иногда «перерастает» этот недуг.

- Оставить без внимания аллергию, конечно, вам никто не запретит, но, наверное, тут целесообразно напомнить об ответственности за свое здоровье, - отвечает заведующая консультативным отделением РЦКАИ. - Все­таки хотим мы того или нет, но аллергия - это системное заболевание, которое поражает все органы и ткани. До поры до времени ее проявления могут не беспокоить, поэтому в идеале обследоваться нужно каждому. Сезонные конъюнктивиты, риниты, дерматиты, бронхиальная астма… Все они из легкой формы со временем могут перерасти в тяжелую обширную патологию. Причем самыми опасными следствиями аллергии могут стать отек Квинке или анафилактический шок. И можно долго не обращаться к специалистам, в надежде, что все пройдет само, а прийти на прием к врачу только тогда, когда возникнет аллергический миокардит (поражение сердца) в сочетание с изменениями в сосудах (васкулиты), провоцирующие развитие раннего атеросклероза. И будет уже, сами понимаете, намного сложнее помочь человеку. Да и в целом люди с аллергией (особенно женщины) часто выглядят гораздо старше своего возраста из­за имеющихся проблем с сосудами.

Специалисты не устают напоминать, что людям, предрасположенным к аллергическим реакциям, необходимо всегда держать свое состояние под контролем. Внимательным к своему здоровью нужно быть и тем, в чьих семьях есть люди, страдающие аллергией.

При наличии у пациента действующего полиса ОМС медицинская помощь ему оказывается в рамках программы госгарантий за счет средств страховщика в пределах установленных тарифов на медицинские услуги. И возможности по полису ОМС для пациентов весьма широки





Марина ШЕСТАКОВА.

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"Журнал здоровья", N4, июль, 2017.