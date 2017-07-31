"Альтус" помогает детям избавиться от инвалидности

На одной из фотографии вы видите малышку, которая месяц назад приехала во Владивосток из Магадана. Девочка была инвалидом, она не ходила, а сейчас с упоением прыгает на батуте. Такие чудеса современной медицины нередко происходят в «Альтусе» - в Центре восстановительной медицины и реабилитации ГАУЗ «ККЦ СВМП».

Ежегодно здесь проходят лечение более полутора тысяч детей из Приморского края и со всего Дальнего Востока, причем по направлению врача они получают курс лечения бесплатно и три раза в год. Краевая программа развития здравоохранения уделяет значительное внимание здоровью детей, их реабилитации после тяжелых заболеваний.

В России и в Приморском крае, согласно статистике, 26% случаев детской инвалидности приходится на болезни нервной системы, в основном ДЦП. Это важно помнить каждой молодой маме, потому что именно до года очень важно быть внимательной, чтобы заметить самые незначительные аномалии в развитии ребенка, пока они не перешли в инвалидность, пока их можно излечить практически бесследно.

- Мы хотим, чтобы о нас больше знали, потому что для успешного лечения малыша дорог каждый день, - говорит врач невролог­нейрофизиолог, заведующий ЦВМиР Дмитрий ОСМОЛОВСКИЙ, - Только что к нам привезли ребенка из Михайловки. Вроде бы и не далекий, не таежный район, но врачи­педиатры и родители упустили целый год. Малыша привезли к нам уже с диагностированной инвалидностью и сформированными мышечными параличами. Теперь мы вынуждены работать с последствиями заболевания, хотя в первый год жизни могли бы успешно работать с его причиной. Я хочу особое внимание родителей обратить на то, что в случае своевременного раннего обращения за помощью, у коллектива нашего Центра есть реальная возможность устранить последствия внутриутробного гипоксического поражения головного мозга, которое проявляется в виде задержки нейромоторного развития новорожденного и является основной причиной развития ДЦП. 95% таких детей уходят от нас абсолютно здоровыми.





Каждая мать должна быть настроена на более чуткое отношение к ребенку. Есть такие мамы, которые страдают гиперопекой, чуть ли не ежемесячно готовы обследовать ребенка. А есть матери, которые пришли один раз и пропали, а потом появляются с жалобами: «У нас нарушение походки сформировалось!», и начинается долгий и сложный процесс лечения. В чем сложность выявления патологий? Не все нарушения видны сразу, многие заметны только квалифицированному специалисту, поэтому детям так важно вовремя проходить все диспансерные осмотры, - убежден Дмитрий Сергеевич.

Медицинский центр «Альтус» - волшебное царство, где врачи любят детей, а дети отвечают им взаимностью, бросаются обнимать при встрече. За 25 лет работы здесь собраны чудеса медицинского оснащения. Каких только приборов нет! Игровая песочница - здесь даже самые пассивные дети начинают двигаться, играть, фантазировать, создавать сказочный мир наяву. В центре дети рисуют, лепят, создают картины и игрушки. Есть спортивные залы с тренажерами, отделение массажа, бассейн, батут, иглорефлексотерапия, миоэлектростимуляция, светозвуковая речевая стимуляция. Здесь практически каждый кабинет специалиста, будь это врач, логопед или психолог,­ оснащен современной реабилитационной техникой.





- У нас есть аппараты для электроэнцефалографии, электромиографии, нейросонографии, транскраниальной допплерографии, УЗИ, стабилографии, - рассказал Дмитрий ОСМОЛОВСКИЙ. - И, конечно же, мы проводим психодиагностику высших психических функций (речь, память, внимание и т.д.). Изучаем психические функции и их взаимосвязи с конкретными участками мозга, воздействуем на эти участки различными методами с целью восстановления утраченных или повышения уровня имеющихся функций. Всем этим совместно занимаются психолог, психиатр, невролог. Дети наблюдаются у нас годами, мы к ним привыкаем, они - к нам. Приезжают, как домой, даже скучают по очередному курсу лечения.

В «Альтусе» работают со всеми формами детского церебрального паралича; аномалиями развития головного и спинного мозга; с перинатальной патологией новорожденных, угрожающей развитием ДЦП; невротическими состояниями; нервно­мышечными заболеваниями; ортопедическими инвалидизирующими болезнями (врожденная косолапость, врожденный вывих бедер, болезнь Пертеса, сколиоз и другие болезни позвоночника, пороки и аномалии развития конечностей, деформации грудной клетки, системные заболевания скелета с деформациями и нарушениями функции опорно­двигательного аппарата). В отделении социальной реабилитации успешно освоена система помощи детям с нарушениями поведения и проблемами общения (болезнь Дауна, гиперактивность, конфликтность, дефицит внимания, агрессивность).









Врачи реабилитационного центра создали комплексную методику восстановления, которая предполагает и диагностику, и восстановительное лечение, и социально­педагогическую реабилитацию, и работу с родителями. Последнее ведь очень важно, потому что нелегко быть мамой и папой ребенка­инвалида. Сначала это просто страшно, а потом приходит понимание, что именно твой труд, твоя грамотность и умение слушать врачей могут спасти ребенка от инвалидности. О мамах в центре заботятся. Здесь хорошие условия быта, бассейн с хамамом, отделение массажа и физиотерапевтическое отделение, узкие специалисты различных профилей.

Врачи реабилитационного центра убеждены, что лечение должно восприниматься детьми как игра, и боли при этом быть не должно. Только тогда оно будет наиболее эффективным. Этот принцип работает везде: и в сенсорной комнате, и в музыкальном зале, и в помещениях песочной терапии, и в занятиях флористикой, и при проведении Монтессори­терапии. Именно в игре дети обретают новые знания и умения.

Процесс обучения ходьбе на «Локомате» ребенку тоже кажется игрой - он идет по беговой дорожке, смотрит на монитор и выполняет задания, как в игровой приставке. При этом аппарат фиксирует его ноги в правильном положении, идет быстрая выработка новых двигательных навыков. Кое­кто до этого уже ходил, но криво, неправильно. А сейчас малыша подлечили, и мышцам его пока еще слабенького тельца надо привыкать к красивым движениям, обретать новые двигательные навыки.





Аппараты «Адель» и «Гравитон», по сути, похожи на костюмы для восстановления космонавтов после длительной работы на орбите. Они помогают снять гипертонус одних мышц и бороться с атрофией других. Костюмы разрабатывались в научно­исследовательском институте космических технологий. Там же создан и многоканальный компьютерный миостимулятор «Акорд». Интересно наблюдать, как ребенок, лежа на кушетке, увлеченно смотрит мультфильм, а в это время аппарат трудится над восстановлением нормальных двигательных функций тела.

Итак, подведем некоторые итоги. Если беременность протекала с осложнениями, а у мамы есть хронические заболевания (пиелонефрит или вирусные заболевания), если были факторы, которые могли неблагоприятно повлиять на развитие плода, - у ребенка была гипоксия во время беременности или во время родов, то малыш попадает в группу риска. Первые месяцы его болезни могут никак не проявляться, но расслабляться нельзя - невролога нужно посещать регулярно!

Повышенный мышечный тонус, непроизвольные подергивания и движения, судороги, отставание в развитии, парезы, параличи конечностей, даже самые слабозаметные - все должно настораживать, все должно быть поводом обращения к неврологу. Современная медицина имеет в своем распоряжении очень много средств для профилактики инвалидности, важно только как можно раньше обратиться к врачам. Профессиональные руки специалистов вкупе с современной медицинской техникой и заботой врачей по истине способны творить чудеса.

НАТАЛЬЯ ДЕКА.

Фото автора.

"Журнал здоровья", N4, июль, 2017.