Нюансы томографии

Виртуально разрезать человека поперек и посмотреть, что там внутри, а еще лучше - нарезать, как сыр, тонкими ломтиками каждый его орган - печень, почки, желудок, головной мозг - всегда было мечтой врача­-диагноста. Сейчас это стало возможным, благодаря томографии - не дешевому, но очень информативному методу диагностики. Но что скрывается за аббревиатурами КТ и МРТ, в чем их сходства и различия, преимущества и недостатки? И есть ли возможность пройти это дорогостоящее исследование бесплатно?

WHO IS WHO

КТ (компьютерная томография) - это продвинутая разновидность рентгеновского исследования. Но если рентгеновский аппарат просвечивает человеческое тело только в одной проекции, то томограф позволяет получить множество проекций. После компьютерной обработки изображений на экране монитора получается трехмерная (3D) картина исследуемого внутреннего органа или структуры тела. В результате врач видит больного буквально насквозь и может выявлять, скажем, причины нарушения мозгового кровообращения, обнаруживать зарождающиеся тромбы или намечающиеся уплотнения тканей, которые впоследствии могут переродиться в опухоли.

МРТ (магнитно­резонансная томография) основана на сканировании определенной области тела электромагнитным сигналом. МРТ позволяет получить объемную и гораздо более подробную, чем КТ, картину о состоянии мягких тканей, суставов, органов брюшной полости, малого таза и забрюшинного пространства. Но для диагностики полых органов - легких, желчного пузыря, кишечника, желудка и мочевого пузыря, а также костей лучше подходит компьютерная томография. Некоторые заболевания можно диагностировать обоими методами.

Несмотря на отсутствие рентгеновских лучей, МРТ имеет ряд недостатков. Во­первых - более высокую стоимость. Во­вторых, эта процедура не каждому придется по душе: ведь в течение тридцати, а то и более минут человеку придется лежать неподвижно в тесной, замкнутой цилиндрической камере, издающей неприятные звуки. Кроме того, у МРТ есть противопоказания: наличие в организме кардио­ и нейростимуляторов, металлических имплантатов. Не возьмут на МРТ и пациентов с лишним весом, так как аппараты рассчитаны на массу тела не более 100­130 кг. Для КТ все это препятствием не является, а сама диагностика занимает всего несколько минут.

МОЖНО И БЕСПЛАТНО

Томография наряду с другими видами диагностики организма входит в программу обязательного медицинского страхования и при наличии соответствующих показаний может выполняться для пациентов бесплатно.

«В рамках программы модернизации здравоохранения Приморского края для государственных лечебных учреждений было закуплено достаточное количество компьютерных томографов, и теперь этот вид обследования доступен для населения. Он входит в базовый перечень медицинских услуг, предоставляемых по полису ОМС, и может оказываться пациентам бесплатно, - говорит начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения администрации Приморского края Ольга МЕХАНЦЕВА. - Но это не означает, что пройти КТ или МРТ бесплатно может каждый желающий, для этого необходимы определенные показания».

«Направление на проведение КТ либо МРТ выдает лечащий врач поликлиники, если это необходимо ему для постановки диагноза. Если, к примеру, это томография позвоночника - невролог, если томография малого таза - уролог, - поясняет заместитель главного врача Владивостокской поликлиники №1 Ирина КОНЕВА. - Но прежде чем доктор назначит пациенту томографию, он должен пройти ряд обследований (рентген, УЗИ и т.д.). Затем лечащий врач пишет обоснование необходимости в данном виде обследования и выписывает пациенту номерное направление на его проведение. Это направление должно быть заверено решением врачебно­консультационной комиссии - для этого пациента приглашают на ВКК. И лишь после этого человек может обращаться в медицинскую организацию, закрепленную за поликлиникой, для постановки в очередь на обследование».

Как пояснила Ольга Механцева, столь сложная процедура получения заветного талончика на бесплатную КТ/МРТ вызвана тем, что очень много направлений выдавалось врачами поликлиник необоснованно - либо пациент в силу своей мнительности слишком на этом настаивал, либо врач хотел подстраховаться. Поэтому в соответствии с приказом краевого департамента здравоохранения все направления на проведение данных видов обследования выдаются только через врачебную комиссию лечебного учреждения.

Аналогичного мнения по поводу направляемых на КТ пациентов придерживается и Елена ПОНИТАЙКИНА, врач лучевой диагностики Владивостокской городской больницы №1. По ее словам, половине из направляемых врачами пациентов данное обследование не было нужно. Кроме дополнительной лучевой нагрузки оно им ничего не дало. Ни в плане самочувствия, ни в тактике лечения. Вопреки распространенному у населения мнению рентген безопаснее - дозировка облучения в 10­15 раз ниже, чем при компьютерной томографии.

СТРОГО ПО МАРШРУТУ

После получения заверенного решением ВКК направления на обследование пациент уже может обращаться в лечебное учреждение, за которым закреплена его районная поликлиника, где его поставят в лист ожидания.

«Все государственные лечебные учреждения края закреплены за определенными медицинскими организациями, оказывающими данный вид услуг населению, по территориальному принципу, - поясняет Ольга Механцева. - Возьмем Артемовскую городскую больницу №1, где имеется компьютерный томограф. Больница оказывает бесплатные услуги КТ не только своим пациентам, но и пациентам, направленным из других государственных лечебных учреждений города, а также Надеждинской и Шкотовской центральных районных больниц. К Арсеньевской городской больнице, кроме госучреждений города, прикреплены также близлежащие Яковлевская, Анучинская, Чугуевская районные больницы. И так по всем остальным районам края».





ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ

Несмотря на то что по нормативным актам срок ожидания не должен превышать 30 рабочих дней, в реальности так получается не всегда.

«В соответствии с маршрутизацией мы направляем своих пациентов на компьютерную томографию во Владивостокскую клиническую больницу №4. Сейчас лето, и срок ожидания не превышает 30 дней, но вот зимой приходится ждать дольше - до 2­3 месяцев», - сообщила нам главный врач Владивостокской поликлиники №6 Анастасия ХУДЧЕНКО.

Правда, в количестве пациентов, направляемых на КТ, ВКБ №4 шестую поликлинику не ограничивает. По словам Анастасии Худченко, «сколько надо пациентов направить, столько и направляем».

Иная ситуация у Владивостокской поликлиники №1. Ее квота - всего две «кэтэшки» в месяц!

«На КТ нам выделено всего две процедуры в месяц, и на сегодняшний день у меня 11 человек в листе ожидания», - посетовала Ирина Конева.

В краевом департаменте о сложившейся ситуации знают и объясняют это большой перегруженностью Владивостокской клинической больницы №1, к которой вместе с еще двумя лечебными учреждениями прикреплена первая поликлиника. Но в больницу на Садовой везут больных с инсультом и инфарктом, для которых томография - порой вопрос жизни и смерти…

«Количество обследований амбулаторных пациентов ограничивается лучевой нагрузкой на персонал. Профессия рентгенолога относится к разряду вредных профессий, норматив - 6 компьютерных исследований в смену. У нас две смены, то есть 12 исследований. При этом своих пациентов через КТ за сутки проходит, как минимум, двадцать! Доктора и так работают сверх норматива», - пояснила заместитель главного врача ВКБ №1 Елена ШВЕЦОВА.

«В настоящее время департамент здравоохранения в целях доступности компьютерной томографии и соблюдения установленных сроков (по МРТ подобной проблемы нет. - Прим. автора.) готовит проект по актуализации приказа по маршрутизации пациентов, чтобы поликлиника №1 могла направлять их не только в ВКБ №1, но и в другое лечебное учреждение», - подытожила Ольга Механцева.

ЧАСТНИК В ПОМОЩЬ

Бесплатно сделать томографию можно не только в государственных лечебных учреждениях, но и в частных. Правда, только в тех, которые участвуют в программе госгарантий. Это МК «ХОКУТО», «МРТ­Эксперт Приморье», «МРТ­Эксперт Владивосток», «Прим­Контракт». Все из них оказывают услугу МРТ, а МК «ХОКУТО» - еще и КТ.

Судя по рекламе в СМИ и Всемирной сети, коммерческих организаций, где можно пройти томографию, во Владивостоке предостаточно. Но далеко не все из них готовы сотрудничать с государством, хотя, казалось бы, для частника заявки от государства - это стабильный доход.

Не всех устраивают установленные ТФОМСом тарифы. К примеру, если в 2016 году тариф ТФОМС на КТ составлял 628 рублей за одну зону, то в прайс­листах «частников» за данную услугу с пациентов запрашивали порядка 3 тыс. рублей.

По мнению государственников, «частникам» надо быть скромнее, ведь компьютерный томограф - по сути, рентгеновский аппарат. Частники же парируют тем, что дорогостоящее оборудование госучреждениям достается по федеральным и краевым программам, тогда как им приходится окупать вложенные в них средства.

А вот в ТФОМСе считают, что более вероятная причина не столько тарифы, как нежелание связываться с отчетностью и влекомыми этим всевозможными проверками. Уж очень не хочется быть слишком прозрачными…

Ирина ПЕТРОВА.

Фото автора.

"Журнал здоровья", N4, июль, 2017.