Поставим на ноги!

Владивостокская клиническая больница №1 осваивает высокие технологии

«Всегда первые!» - таков девиз Владивостокской клинической больницы №1. В ее стенах были выполнены первая в Приморье операция на сердце и первая гастроскопия желудка, открыты первый во Владивостоке травмпункт и первое отделение реанимации, установлены первый аппарат «искусственная почка» и первый аппарат искусственного кровообращения. Впервые в Приморье на базе больницы городского уровня были созданы рентгенохирургическое отделение и инсультный центр. А теперь освоены и первые квоты по оказанию ВМП.

ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА - ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ

Своевременная и точная постановка диагноза и выбор тактики лечения больного немыслимы без лабораторных исследований. При этом более 60% информации о пациенте дает биохимический анализ крови. Чтобы иметь возможность делать эти анализы максимально качественно и быстро, в прошлом году в рамках региональной программы модернизации здравоохранения для клинико­диагностической лаборатории ВКБ №1 был приобретен биохимический анализатор нового поколения - Mindray BS­800.

«Он полностью автоматизирован и позволяет проводить до 800 тестов в час. И если раньше от момента забора крови до получения результатов анализа (в среднем это 15­17 показателей) уходило порядка 40 минут, то сегодня - пятнадцать, - говорит заведующая лабораторией Людмила АФАНАСЬЕВА.

















МОЗГ КАК НА КАРТИНКЕ

Невозможно представить себе серьезную клинику, да еще и заточенную на лечение инсультных больных, без аппаратуры для лучевой диагностики. Именно такие исследования позволяют обнаружить заболевания на первых стадиях и назначить более эффективное лечение.

В отличие от своих компьютерных собратьев, которые лишь делают анатомические срезы, компьютерный томограф, установленный в ВКБ №1, позволяет создать трехмерную модель, оценив, к примеру, кровоток пораженной области головного мозга или проходимость коронарного сосуда. Не менее важно наличие группы программ по оценке функционального состояния головного мозга и миокарда.

«Наш 32­срезный японский аппарат Toshiba позволяет нам проводить исследования на мировом уровне, - рассказывает врач лучевой диагностики Елена ПОНИТАЙКИНА. - Всем больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения в первые же минуты их поступления в стационар делаем КТ головного мозга - чтобы определить, есть там гематома или нет, так как от этого зависит тактика лечения больного. Или взять ситуацию, когда у пациента налицо клинические признаки инсульта, а на КТ мы инсульта не видим. Тогда проводим контрастное исследование - КТ­перфузию, вводя в периферическое кровеносное русло контрастное вещество. А затем с помощью специальной программы оцениваем степень снижения кровотока в пораженной части мозга».

НЕОТЛОЖКА ДЛЯ БОЛЬНОГО СЕРДЦА

Самый грозный сердечный недуг - инфаркт миокарда. Его причина - тромбоз коронарной артерии. Кровоток прерывается и участок сердечной ткани, оказавшийся отрезанным от кровоснабжения, начинает стремительно отмирать. Как помочь больному?

«Основная масса наших пациентов - больные с ишемической болезнью сердца, прогрессирующим атеросклерозом коронарных артерий. Их доставляет скорая - с нестабильностью миокардии или даже с уже развившимся инфарктом миокарда. И тогда с помощью своего суперсовременного оборудования мы решаем проблему уже в процессе диагностики: расширяем суженный сосуд, устраняя тем самым препятствие кровотоку. Инфаркт ликвидирован, - говорит заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Андрей ПАВЛОВ.

Свой суперсовременный ангиографический комплекс ВКБ №1 получила три года назад в рамках программы модернизации здравоохранения. А в прошлом году получила лицензию на оказание ВМП по сердечно­сосудистой хирургии - стентирование коронарных артерий. А так как данная методика малоинвазивна, пациент может быть выписан из стационара уже на вторые­третьи сутки.

Раньше для проведения планового высокотехнологичного лечения приходилось либо направлять людей в другие лечебные учреждения, либо пациент мог выбрать данный вид операции на платной основе. Теперь же такие операции могут проводиться бесплатно.

За 2016 год по полису ОМС в отделении было проведено свыше 1300 диагностических исследований, а 400 пациентам было проведено стентирование коронарных артерий.

АТАКА НА ИНСУЛЬТ

Если тромбы в области сердца приводят к инфаркту миокарда, то тромбоз сосудов головного мозга вызывает инсульт (острое нарушение мозгового кровообращения).

Инсульт - не просто болезнь, а огромная социальная проблема. Больные (если выживают) долгие годы не могут восстановить способность нормально двигаться и говорить, а тем более - работать. Поэтому важно не только максимально активно помочь больному в первые часы и дни развития инсульта, но и сделать все возможное, чтобы человек смог вернуться к активной жизни.

Неврологическое отделение больницы уже четыре года, как работает в режиме первичного сосудистого отделения (ПСО) или инсультного центра, предназначенное для ранней диагностики, лечения и реабилитации инсультных больных.

Ежегодно в отделении проходят лечение от 2,5 до 3 тысяч больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Со всеми работает мультидисциплинарная бригада, состоящая из анестезиолога­реаниматолога, врача­невролога, врача и инструктора лечебной физкультуры, медицинской сестры, клинического психолога и логопеда. Ведь человека, которого разбил паралич, нарушено абсолютно все: речь, слух, движение…

В палате интенсивной терапии - современное оборудование экспертного класса и функциональные кровати, уникальная вентиляционная система с 10­кратным обменом воздуха, подогревом и обеззараживанием. Здесь в зависимости от показаний пациенты проходят первичную реабилитацию, а затем продолжают лечение в отделении неврологии.

К слову, в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения наряду со стентированием коронарных артерий освоена и методика стентирования сонных артерий. Но пока, увы… Стоимость одноразового инструмента - 100 тыс. рублей. Не каждому по карману. Поэтому хотелось бы надеяться, что этот вид лечения острых нарушений мозгового кровообращения тоже будет включен в перечень высокотехнологических методов, оплачиваемых в рамках системы ОМС, и станет еще одним доступным и мощным оружием в руках врачей ВКБ №1.

«Сейчас для растворения тромба приходится вводить тромболитики, но это решение лишь половины проблемы. Не каждый тромб можно растворить. А если в первые два часа с момента мозговой катастрофы тромб из сосуда удалить - инсульта нет», - резюмирует Андрей Павлов.

И УХО, И ГОРЛО, И НОС

Отделение оторинолярингологии, или ЛОР отделение - признанный лидер не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке. Здесь проводятся практически все современные хирургические вмешательства и используются новейшие технологии в обследовании и хирургическом лечении больных. В рамках программы госгарантий пациентам доступны ЛОР операции с применением эндоскопических методик и микрохирургические вмешательства на органах слуха. А с июня этого года - и высокотехнологичная медицинская помощь.

«Это, прежде всего, хирургическое лечение хронических отитов, тугоухости, заболеваний и новообразований гортани, всевозможные пластики… И если раньше приморцы могли бесплатно получить высокотехнологичную помощь лишь за пределами края, то сейчас - с получением лицензии на ВМП - в нашей больнице», - заверила заместитель главного врача Владивостокской клинической больницы №1 Елена ШВЕЦОВА.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ.

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"Журнал здоровья", N4, июль, 2017.