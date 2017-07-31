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Владивосток готовится к XIV Тихоокеанскому медицинскому конгрессу

31 Июля 2017, 12:00 | Приморье

20-­22 сентября 2017 года в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России состоится XIV Тихоокеанский медицинский конгресс с международным участием.

XIV Тихоокеанский медицинский конгресс с с международным участием пройдет во Владивостоке 20­22 сентября 2017 года на площадке ТГМУ. Учредители конгресса - администрация Приморского края, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, департамент здравоохранения Приморского края.

В рамках Конгресса планируется обсуждение важнейших проблем современного здравоохранения, сообщается на сайте ТГМУ. Среди них - внедрение новейших достижений в диагностике и лечении основных заболеваний человека в практику; эффективность и безопасность применения лекарственных средств с позиции доказательной медицины, вопросы этики и деонтологии медицинских работников, преемственности в оказании медицинской помощи от врачей первичного звена до высокотехнологичной помощи, программы реабилитации при социально­значимых заболеваниях, возможности и приоритетные направления персонализированной медицины и другие.

Внимание участников конгресса будет уделено научным, методическим и организационным основам управления региональным здравоохранением, психосоматическому развитию и здоровью населения Приморского края, актуальным проблемам обеспечения биологической безопасности в Азиатско­Тихоокеанском регионе.

В рамках XIV Тихоокеанского медицинского конгресса будет по традиции пройдет конкурс молодых ученых. В нем могут принять участие студенты, врачи и научные работники в возрасте до 35 лет.

Иван КРЫШАН. Фото Юрия ТАНИЧА.

"Журнал здоровья", N4, июль, 2017.

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Теги: тихоокеанский медицинский конгресс  доступная медицина 



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