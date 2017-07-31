Число страдающих алкоголизмом в крае снижается

За последние три года число людей, страдающих разными формами алкогольной зависимости, снизилось в Приморье. Кроме того, практически на 1,5 тысячи человек уменьшилось и количество граждан, состоящих на учете в наркологическом диспансере. Приморцы все чаще выбирают здоровый образ жизни.

Об этом на пресс­конференции «Алкоголь: культура потребления и социальные последствия» рассказали эксперты - представители департамента здравоохранения Приморья и специалисты краевого наркологического диспансера.

По информации главного внештатного специалиста психиатра­нарколога Приморья Людмилы МИХАЛЕВОЙ, сегодня в Приморском крае помощь пациентам, страдающим алкогольной зависимостью, могут оказать в кабинетах профилактики и Центрах здоровья.

«Важно понимать, что обратиться за помощью к специалистам - это не значит, что тут же обречь себя на какие­то ограничительные меры или попасть на учет к наркологу. Нет. Сегодня с такими пациентами позволяет работать Программа первичной профилактики, в том числе и в рамках диспансеризации», - подчеркивает Людмила Михалева.

«По краю сегодня отмечено снижение пациентов, которых мы ставим на учет. На сегодняшний день их 23 300 человек. Но это не значит, что люди самостоятельно принимают решение об отказе от пагубной привычки. Это говорит о том, что у нас хорошие специалисты, которые мотивируют пациента на лечение», - отметил главный врач краевого наркологического диспансера Аркадий Юхименко.

Свою работу по профилактике алкогольной зависимости ведут и специалисты, работающие с детским населением и подростками.

Отметим, что снизить количество людей, страдающих алкогольной зависимостью, в Приморье помог ряд ограничительных мер, разработанных Минздравом России. Ведомство выступает с рядом новых инициатив - о введении запрета на продажу спиртного в выходные дни. Такая программа может появиться в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую разрабатывает Министерство здравоохранения России.

Иван КРЫШАН. Фото Юрия ТАНИЧА.

"Журнал здоровья", N4, июль, 2017.