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ЛФК и массаж дополняют лекарство
Реабилитацию и доступность медицинской помощи для детей с ограниченными возможностями развития обсудили во Владивостоке на конференции «Особый ребенок: проблемы развития». На сегодняшний день в Приморье эта тема касается около пяти тысяч маленьких жителей края.
Участниками разговора стали врачи, тренеры, представители общественных организаций и родители особых малышей. Они делились своим опытом и современными методиками, которые применяют для реабилитации и восстановления.
Но медицинская помощь будет своевременной только, если будет налажена диагностика на ранней стадии заболевания. Для этого участники конференции предлагают несколько мер: это и подготовка памяток для педиатров, и создание единой информационной базы специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, и конференции для специалистов разных направлений, работающих с особыми детьми.
Иван КРЫШАН.
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