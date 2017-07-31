ЛФК и массаж дополняют лекарство

Реабилитацию и доступность медицинской помощи для детей с ограниченными возможностями развития обсудили во Владивостоке на конференции «Особый ребенок: проблемы развития». На сегодняшний день в Приморье эта тема касается около пяти тысяч маленьких жителей края.

Участниками разговора стали врачи, тренеры, представители общественных организаций и родители особых малышей. Они делились своим опытом и современными методиками, которые применяют для реабилитации и восстановления.

Но медицинская помощь будет своевременной только, если будет налажена диагностика на ранней стадии заболевания. Для этого участники конференции предлагают несколько мер: это и подготовка памяток для педиатров, и создание единой информационной базы специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, и конференции для специалистов разных направлений, работающих с особыми детьми.

Иван КРЫШАН.

"Журнал здоровья", N4, июль, 2017.