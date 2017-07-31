В поселке Светлая готовят площадку под новую амбулаторию

В поселке Светлая Тернейского района начались подготовительные работы по возведению новой амбулатории. Сейчас готовится площадка под строительство нового просторного здания.

В департаменте здравоохранения сообщили, что новое медучреждение будет представлять собой одноэтажный дом площадью 120 квадратных метров, в котором оборудуют несколько кабинетов: приемный, процедурный и смотровой, технические помещения, а также просторный холл для посетителей.

«Такая амбулатория позволяет вести профилактические осмотры, диспансерное наблюдение, оказывать неотложную медицинскую помощь, в ней созданы все условия для работы выездных врачебных бригад. Она отвечает всем санитарно­эпидемиологическим требованиям, предъявляемым сегодня к учреждениям здравоохранения. Также в новой амбулатории оборудуют аптечный пункт», - сообщил директор департамента Андрей КУЗЬМИН.

Сейчас подрядная организация, выигравшая конкурс на строительство, занимается изготовлением комплектующих для будущей амбулатории. Доставка будет осуществляться морским путем. «Надеемся, что все пройдет в штатном режиме, и в срок новая амбулатория будет радовать жителей села», - отметили в строительной компании.

Напомним, поручение построить новую амбулаторию в поселке Светлая Тернейского района дал губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ по итогам визита в населенный пункт. Лечебно­профилактическое учреждение оказалось в числе многих объектов, разрушенных тайфуном «Лайонрок». Средства на строительство амбулатории направлены из краевого бюджета. За последние четыре года в рамках краевой программы развития здравоохранения в районах Приморья построено 183 новых фельдшерско­акушерских пункта.

Иван КРЫШАН.

"Журнал здоровья", N4, июль, 2017.