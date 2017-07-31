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Приморские врачи проходят повышение квалификации в лучшем симуляционном центре

31 Июля 2017, 10:00 | Приморье

Более 1600 приморских врача уже прошли дополнительное обучение и повысили свои профессиональные навыки в симуляционно­тренинговом центре, который действует на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, в 2016 году и в течение первого полугодия 2017 года на базе симуляционно­тренингового центра медицинского университета прошли обучение 760 врачей анестезиологов­реанимотологов, 627 врачей акушеров­гинекологов и 235 врачей неонатологов.

«Из 1622 врачей, прошедших обучение за эти 1,5 года, 506 человек повысили квалификацию и получили новые навыки и умения уже в текущем 2017 году», - сообщили в отделе координации, подготовки и управления медицинским персоналом департамента здравоохранения.

Стоит напомнить, что лучший на Дальнем Востоке симуляционно­тренинговый центр открылся в новом корпусе Тихоокеанского государственного медицинского университета в 2015 году. На приобретение современного оборудования, а также манекенов и тренажеров для Центра медицинский университет потратил почти 40 миллионов рублей. Здесь установлено несколько десятков видов тренажеров последнего поколения, среди которых робот­симулятор роженицы, тренажеры для гинекологических обследований, манекенов плода, а также уникальные хирургические симуляторы - виртуальный с функцией обратной тактильной связи и компьютерный для родов. Здесь также имеются все реанимационные наборы для оказания экстренной медицинской помощи и многое другое.

Как отметил вице­губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ, администрация края активно сотрудничает с медицинским университетом в части подготовки специалистов для нужд приморского здравоохранения. «Эта работа будет продолжена. Мы и дальше будем заниматься привлечением молодых перспективных специалистов в сферу здравоохранения и повышать привлекательность профессии врача», - подчеркнул заместитель главы региона. Так, в прошлом году в рамках краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы бесплатно прошли повышение квалификации почти 4,5 тысячи приморских медсестер.

Иван КРЫШАН.

"Журнал здоровья", N4, июль, 2017.

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Теги: доступная медицина 



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