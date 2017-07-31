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Технику для реабилитации можно взять на прокат
Около двух тысяч жителей края с начала года обратились в пункты социального проката, работающие во всех филиалах Приморского центра социального обслуживания населения (ПЦСОН). Около тысячи из них воспользовались социальной услугой повторно.
Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, такую услугу центр предложил жителям краевого центра в 2013 году. За символическую плату здесь можно взять на временное пользование технические средства реабилитации: коляски, трости, костыли, ходунки.
Интересуются клиенты и медицинскими приборами бытового назначения. Дыхательные тренажеры, ингаляторы, кварцевые лампы и аппараты для физиолечения, магнитотерапии и другие имеют широкий спектр действия и существенно облегчают медицинский уход.
По словам директора департамента Лилии ЛАВРЕНТЬЕВОЙ, чаще всего за аппаратами и средствами реабилитации обращаются граждане, которым приходиться ухаживать за тяжелобольными родственниками.
Кстати, научиться пользоваться медицинскими приборами в домашних условиях можно в «Школе реабилитации и ухода для родственников, осуществляющих уход за пожилыми людьми». На регулярные бесплатные занятия приглашают всех, кому необходимы подобные навыки. Необходимо только предварительно записаться по телефону.
«Более сотни занятий провели специалисты Приморского центра соцобслуживания за полгода. Почти 1,4 тысячи слушателей, среди которых - родственники больных, нуждающихся в постороннем уходе, социальные работники, волонтеры, студенты - будущие специалисты по социальной работе, получили необходимые навыки. Эти знания существенно облегчают задачу ухода за больным», - считает он.
Иван КРЫШАН, по сообщениям прессслужб и медицинских порталов.
Фото Юрия ТАНИЧА.
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