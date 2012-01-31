Врачи и эпидемиологи Дальнегорска держат ситуацию со вспышкой сальмонеллеза под контролем

ВЛАДИВОСТОК, 31 января, ZRPRESS. Эпидемиологи Дальнегорска проверяют все детские учреждения приморского города в связи со вспышкой сальмонеллеза. Тем временем специалисты Роспотребнадзора и Дальнегорской больницы уверяют, что держат ситуацию под контролем.

Первые обращения детей с острыми кишечными инфекциями на пункт скорой медицинской помощи ДЦГБ были зарегистрированы 25 января. Тогда же началась их госпитализация. На следующий день количество обратившихся увеличилось, 27 января можно было говорить о массовости, т.к. подавляющее большинство маленьких пациентов – воспитанники детского сада № 33 «Колосок».

На сегодняшний день за медицинской помощью обратился 31 человек, из них 2 взрослых. Госпитализация потребовалась 5-и малышам и 1 взрослому. Хотя, как отмечает главврач Марат ТЯГУНОВ, после проведенного лечения в стационаре, пациенты даже из состояния средней тяжести переведены в удовлетворительное состояние. Подавляющее большинство маленьких больных проходят курс врачевания на дому. В больнице развернуто 20 дополнительных коек для приема заболевших на случай распространения инфекции. В настоящее время специалистами Роспотребнадзора устанавливаются источники инфекции. Сделаны соответствующие пробы, смывы и отбор продуктов, воды в детсаде «Колосок», однако для обработки этих данных и для получения результатов посевов на выявление бактериального загрязнения необходимо время.

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора проводят мероприятия по локализации очага кишечных инфекций. Деятельность детского сада №33 «Колосок» приостановлена. Соответствующий временный запрет выписан 27 января на 5 суток. Затем все документы будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог" - ZRPRESS.RU.