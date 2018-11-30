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Больницы Приморья освобождают от долгов
30 Ноября 2018, 11:21 | Приморье
По договоренности Олега Кожемяко с Правительством России в регион пришел первый транш на погашение задолженности
Первые пять медицинских учреждений Приморского края, имеющих крупные долги, получили деньги на их погашение. Первый транш из федерального бюджета в размере 850 миллионов рублей, поступивший после обращения в Правительство России врио губернатора Олега Кожемяко, на погашение кредиторской задолженности медицинских учреждений региона позволит восстановить их нормальную работу. Об этом сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Просроченная кредиторская задолженность медицинских учреждений Приморского края в размере 1, 7 миллиарда рублей сложилась из-за хронического недофинансирования сферы здравоохранения на протяжении нескольких лет. Договоренность о погашении долгов была достигнута по итогам встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, которая состоялась в начале октября.
- В числе первых средства получают пять медучреждений – центральные районные больницы Кавалеровского, Кировского, Ольгинского, Партизанского районов, а также больница №4 Владивостока, более известная, как “Дальзаводская”,– сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края.
Здесь подчеркнули, что приоритет по выплате денежных средств именно этим медучреждениям связан с тем, что именно здесь имеются решения по исполнительным листам.
«В данных медучреждениях заблокированы счета и они не могут в настоящее время оплачивать коммунальные платежи, налоговые и страховые взносы, а также ремонтировать и обслуживать медоборудование, направлять средства на иные текущие нужды. Погашение кредиторской задолженности даст возможность приобретать лекарства, расходные материалы и выправить положение», – отметили в ведомстве.
В ведомстве подчеркнули, что остальные средства будут распределены поэтапно до конца года.
«Перечисление денежных средств для закрытия кредиторской задолженности требует определенных процедур. Разработан поэтапный график перечислений денег в больницы. В первой половине декабря все суммы будут доведены до адресатов», – отметили в департаменте здравоохранения.
Напомним, Олег Кожемяко добился финансирования из федерального бюджета в размере 1,7 миллиарда рублей на погашение кредиторской задолженности медучреждений края. Еще 500 миллионов рублей направляют Приморью на приобретение современной медтехники, которую поставят в 22 лечебных учреждения по всему региону.
Автор: По материалам пресс-службы
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