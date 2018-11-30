www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.63 р. 100 JPY: 58.83 р.
EUR: 75.89 р. 10 CNY: 95.94 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Экономика
Распечатать

Больницы Приморья освобождают от долгов

30 Ноября 2018, 11:21 | Приморье

По договоренности Олега Кожемяко с Правительством России в регион пришел первый транш на погашение задолженности

Первые пять медицинских учреждений Приморского края, имеющих крупные долги, получили деньги на их погашение. Первый транш из федерального бюджета в размере 850 миллионов рублей, поступивший после обращения в Правительство России врио губернатора Олега Кожемяко, на погашение кредиторской задолженности медицинских учреждений региона позволит восстановить их нормальную работу. Об этом сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
 
Просроченная кредиторская задолженность медицинских учреждений Приморского края в размере 1, 7 миллиарда рублей сложилась из-за хронического недофинансирования сферы здравоохранения на протяжении нескольких лет. Договоренность о погашении долгов  была достигнута по итогам встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, которая состоялась в начале октября.
 
- В числе первых средства получают пять медучреждений – центральные районные больницы Кавалеровского, Кировского, Ольгинского, Партизанского районов, а также больница №4 Владивостока, более известная, как “Дальзаводская”,– сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края.
 
Здесь подчеркнули, что приоритет по выплате денежных средств  именно этим медучреждениям связан с тем, что именно здесь имеются решения по исполнительным листам.
 
«В данных медучреждениях заблокированы счета и они не могут в настоящее время оплачивать коммунальные платежи, налоговые и страховые взносы, а также ремонтировать и обслуживать медоборудование, направлять средства на иные текущие нужды. Погашение кредиторской задолженности даст возможность приобретать лекарства, расходные материалы и выправить положение», – отметили в ведомстве.
 
В ведомстве подчеркнули, что остальные средства будут распределены поэтапно до конца года.
 
«Перечисление денежных средств для закрытия кредиторской задолженности требует определенных процедур. Разработан поэтапный график перечислений денег в больницы. В первой половине декабря все суммы будут доведены до адресатов», – отметили в департаменте здравоохранения.
 
Напомним, Олег Кожемяко добился финансирования из федерального бюджета в размере 1,7 миллиарда рублей на погашение кредиторской задолженности медучреждений края. Еще 500 миллионов рублей направляют Приморью на приобретение современной медтехники, которую поставят в 22 лечебных учреждения по всему региону.
Автор: По материалам пресс-службы
Теги: здоровье  транш  правительство  приморье  медицина  профилактика  лечение  заболевание  лекарства  госпрограмма  финансирование  кожемяко  здравоохранение  врачи  диагностика  болезни  реабилитация 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru