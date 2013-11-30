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Найден новый способ вылечить женское бесплодие

30 Ноября 2013, 16:54 | Приморье

Ученые создали новую технику, благодаря которой у женщин с рано наступившей менопаузой смогла наступить беременность; одна из них недавно родила. Методика состоит в удалении яичников, их «активации» в лабораторных условиях и имплантировании фрагментов тканей яичника на прежнее место. Данные опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Об этом сообщает сайт Medportal.Ru.

В эксперименте приняли участие 27 женщин, страдающих бесплодием приблизительно с 30 лет из­за первичной дисфункции яичников. Это состояние, при котором из­за преждевременной менопаузы в женском организме рано перестают созревать яйцеклетки, встречается у одной женщины из 100. Причинами такой проблемы могут служить слишком частое созревание яйцеклеток либо низкое количество половых клеток.

Как известно, яйцеклетки содержатся в фолликулах яичников, и каждый месяц одна или несколько из них созревают. Рост фолликулов регулируется сигнальными путями, называемыми Akt и Hippo. Как показали ученые, сигнальный путь, опирающийся на Akt­киназу, подстёгивает развитие яичников. Второй молекулярный механизм, напротив, сдерживает созревание фолликулов для того, чтобы яйцеклетки не созрели все сразу. В случае дисфункции яичников сигнальный путь Hippo работает слишком активно, замедляя созревание фолликулов в целом. Это приводит к тому, что менструации у женщин с такой патологией могут прекратиться сразу после 30 лет.

Группа ученых из Стэнфордского университета решила попробовать «разбудить» у женщин с ранней менопаузой те несколько фолликулов, которые, возможно, еще остались в их яичниках. Для этого они удалили яичники и разрезали их на фрагменты для блокировки Hippo сигнализации, а затем обработали веществами, стимулирующими их рост и развитие. Спустя пару дней фрагменты яичников были реимплантированы обратно в организм, в верхнюю часть фаллопиевыхтруб, после чего испытуемые получили гормональную терапию.

В итоге прижившиеся фолликулы начали развиваться у восьми женщин, созревшие затем яйцеклетки были взяты для экстракорпорального оплодотворения. Одна из пациенток уже родила ребёнка, у другой беременность ещё продолжается, а остальных на настоящий момент готовят к процедуре имплантации эмбриона.

"Журнал здоровья", ноябрь-декабрь, 2013 г.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: бесплодие  журнал здоровья 



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