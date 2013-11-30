Как лечить насморк: мифы и реальность

С холодом и промозглой погодой начинается сезон простуд. Как не заболеть и что нужно знать о лечении насморка, чтобы безобидная простуда не обернулась серьезными осложнениями?

1. Если лечить насморк, он проходит за 7 дней, если не лечить - за неделю

Миф. Удастся ли организму самостоятельно, без лекарств победить вирусы, зависит от иммунитета и многих других факторов. Лучше не рисковать и не пускать все на самотек: если не лечить насморк, он вполне может перейти в синусит, отит, ларингит и пр.

2. Насморк можно подхватить, если замерзнешь или сильно промочишь ноги

Миф. При хорошем иммунитете ни переохлаждение, ни промокшие ноги сами по себе к насморку не приведут. Но если из-­за этих факторов иммунитет ослабнет, он легко может стать мишенью для атакующих его вирусов.

3. Промывания носа и полоскания горла солевыми растворами помогают не заболеть, а если заболеешь - быстрее выздороветь

Правда. Эта простая процедура помогает увлажнять слизистую носоглотки, укрепляя ее местный иммунитет, и очищает ее от слизи и микробов. Главное - не лениться и делать это каждый день, как минимум утром и вечером, а если чувствуете, что заболеваете, - раз в час или два. Если начать полоскать горло и промывать нос - можно быстро победить вирус.

4. Насморк может быть хроническим

Правда. Насморк, или по­научному ринит, обычно лишь симптом. Все зависит от причины заболевания. И если, например, речь идет об аллергии, то этот симптом действительно может сопровождать долгое время, а в некоторых случаях (например, при искривлении перегородки носа или некоторых эндокринных заболеваниях) от насморка можно страдать всю жизнь. Но если речь идет о насморке как о симптоме простуды (то есть ОРВИ), и он не проходит через неделю после начала лечения, а выделения стали желтыми или серыми - значит, в носовых пазухах активно размножаются микробы и это никакой не хронический насморк. Срочно к врачу!

5. Чтобы заболеть насморком, надо чтобы на тебя чихнули

Миф. Если это симптом ОРВИ, острой респираторной вирусной инфекции, то заразиться можно и воздушно­капельным путем, и при непосредственном контакте с носителем вируса или даже просто его вещами.

6. Капли от насморка могут вызывать привыкание

Правда. Врачи не случайно при лечении насморка советуют пользоваться подобными средствами лишь в первые 2­3 дня, во время острой стадии, когда нос заложен, из него льет и невозможно дышать. Сосудосуживающие капли, если пользоваться ими долго, нарушают питание слизистой оболочки носа и тонус сосудов, те становятся более хрупкими. Эластичность их стенок заметно снижается, и в итоге может возникнуть хронический ринит.

Острый ринит чаще всего бывает вирусной этиологии. Первый период заболевания длится от нескольких часов до суток и характеризуется чувством напряжения, сухости в носу. Вторая стадия характеризуется обильными выделениями, заложенностью. В этой стадии для улучшения дыхания обычно и применяют сосудосуживающие капли. Но важно помнить, что без назначения врача их можно использовать лишь несколько дней.

7. При насморке лучше отказаться от платка

И правда, и миф. Если речь идет о носовом платке из ткани, то это абсолютная правда: ведь после первого же использования он становится настоящим рассадником микробов. Так что одноразовые бумажные платки не только удобнее, но и гигиеничнее. Если же от частого их использования кожа краснеет, раздражается - используйте смягчающий крем или мазь с пантенолом.

8. Если капать в нос сок лука или чеснока, быстро выздоровеешь

Миф. Нет ни одного серьезного научного исследования, подтверждающего это. Зато таким образом запросто можно заработать серьезное раздражение и без того воспаленной слизистой оболочки носа или даже ее ожог. Гораздо полезнее употреблять лук и чеснок в пищу: фитонциды помогут быстрее выздороветь.

9. Если прогревать нос и ноги, от насморка удастся избавиться быстрее

И правда, и миф. В острой стадии насморка прогревание носа действительно помогает «подсушить насморк» - во многом за счет улучшения кровоснабжения слизистой носа и уменьшения отека. Но если в носовых пазухах начали активно размножаться микробы - тепло ускорит их размножение, и может развиться синусит или гайморит. Вот почему греть нос можно только в начальной, острой стадии заболевания. Что же касается горячих ванночек для ног, то они действительно полезны на любой стадии простуды.

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Евгения ШАХОВА.

"Журнал здоровья", ноябрь-декабрь, 2013 г.