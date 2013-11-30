В Приморье можно выявить склонность к диабету на генном уровне

В ноября отмечался Всемирный день борьбы против диабета. Врачи уверены, что в 80% случаев причинами развития сахарного диабета являются лишний вес и малоподвижный образ жизни.

Сегодня диабет входит в список самых распространенных заболеваний на планете - этим заболеванием страдают более 346 млн человек, в России - 12 млн. Для профилактики диабета следует посетить врача ­эндокринолога, напоминает пресс-­служба Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Это поможет выявить заболевание на ранней стадии, предупредить его осложнения.

Доказано, что склонность к диабету заложена на генном уровне. Диагностировать наличие подобных генов можно не только у взрослого человека, но и у ребенка, даже в утробе матери. В Приморском крае такую диагностику проводят только в Краевой медико­генетической консультации на базе ККЦ СВМП. Если предрасположенность к заболеванию выявляется, пациенту или родителям дают советы по формированию образа жизни, чтобы опасные гены не смогли активироваться.

"Журнал здоровья", ноябрь-декабрь, 2013 г.