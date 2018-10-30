Переходный возраст или наркомания: как распознать

Подростковая наркомания очень опасна, но это не приговор, утверждают приморские специалисты

Употребление наркотических веществ, к сожалению, не редкость среди современных подростков. Прогнозы специалистов при этом не утешительны: наркотики отражаются на всей дальнейшей жизни ребенка. Обнаружить и искоренить проблему не так просто, как кажется - именно поэтому важно знать как можно больше о детской наркомании и профилактике зависимости, пишет «Журнал Здоровья».

Проверки на местах

Отделение профилактики и реабилитации наркомании детского населения находится во Владивостоке на ул. Нерчинской, 42 (телефон 242 -84 -79). На данный момент это единственное учреждение на территории Приморского края, где врачи выявляют несовершеннолетних с зависимостью от психоактивных веществ и оказывают им диагностическую, консультативную, профилактическую и лечебную помощь.

Специалисты отделения также предлагают медико-социальную поддержку семьям, дети которых наблюдаются наркологическим кабинетом, и принимают участие в профилактических мероприятиях в учебных учреждениях Приморья. Профилактическая работа с учащимися состоит из лекций о первых признаках наркомании, тестирования, анализа мочи и сведений о том, куда обратится в случае заболевания. При этом информацией снабжают не только родителей, но и преподавателей.

«Или сами выезжаем, когда в учебных учреждениях учащается употребление психоактивных веществ, или школы и училища выходят на нас. Это совершенно по-разному. Время от времени работаем со студентами первых курсов - проводим им профилактические лекционные занятия о вреде употребления психоактивных веществ. В течение года мы успеваем посетить все школы и колледжи Владивостока», - рассказывает Ольга Южакова, психиатр-нарколог, заведующая отделением.

Тестирование, которое входит в профилактическую работу, осуществляется добровольно: в возрасте до 15 лет требуется разрешение от родителей, с 15 лет - только желание учащегося. Все, кто согласен пройти тестирование, весной заполняют бланк, а осенью сдают мочу. Если в анализ мочи специалисты находят психоактивные вещества, то приглашают подростков в отделение для профилактических бесед.

Иногда обнаружить наркотики с помощью анализов мочи не представляется возможным. Анализы диагностируют зависимость в том случае, если срок употребления психоактивных веществ относительно недавний - желательно меньше месяца. Достоверность результата анализов определяет еще и вид наркотиков, которые употреблял несовершеннолетний.

Удар за ударом

«Человеческий организм не совместим с наркотиком, как мотылек и лампочка - он летит на нее и сгорает. Так и с наркотиком: первая проба решает все. В наркомании зависимость возникает сразу после первой пробы, и в течение нескольких недель наркопотребитель достигает второй стадии заболевания. Он еще ничего не осознал, а уже наркоман. Химический ожог мозга наркотиком изнутри сравним с черепно-мозговой травмой», - рассказывает собеседник «Журнала Здоровья» - Александр Кубиков, клинический психолог, заведующий кабинетом профилактики наркологических расстройств ГБУЗ Краевой наркологический диспансер.

- Часто родители списывают неадекватное поведение на подростковый возраст. Как распознать, когда дело в наркомании?

- У подростка при приеме наркотика очень сильно меняется поведение. Какой бы он ни был, до этого он все равно адекватно общался, ходил в школу и чем-то интересовался. Тут вдруг подросток ведет себя по-другому: старается не разговаривать дома, отвечает на телефонные звонки односложно, уходя в другую комнату. Появляются странные неопрятные друзья. Он начинает выпрашивать деньги. Потом из дома исчезают ценные вещи. У подростка меняется режим сна и бодрствования: он может быть активным и не спать ночами, а потом лежать пластом несколько дней. Нарушается пищевое поведение: то прожорлив, то ничего не ест. Естественно, забрасывается учеба, и все интересы сводятся к поиску и употреблению наркотического вещества.

- Как быстро появляется зависимость?

- При приеме современных наркотиков зависимость появляется буквально с первой пробы. Есть концепция «трех ударов». Первый удар - наркотики предлагает тот человек, на которого вы бы никогда не подумали: близкий, одноклассник, хороший знакомый. Не потому, что он - наркодилер, а потому, что ему тоже предложили, а одному пробовать страшно. Второй удар - этот человек скажет, что вещество пробуют все, это не наркотик, и это вовсе страшно. Третий удар - он предложит первую пробу бесплатно. Если подросток не выдержал удары, он становится наркоманом.

- Можно ли полностью восстановиться, если человек употребляет наркотики с подросткового возраста?

- С подросткового возраста идет формирование личности и психических когнитивных функций. Если через сосуды развивающегося мозга прокачивать наркотик, ничего хорошего не будет. Серое вещество сформируется низкого качества. Следовательно, индивидуум не адаптируется в обществе, не сможет учиться, работать. Его удел - примитивный криминал: украсть, отобрать, заняться проституцией. Сможет ли после лечения восстановиться полностью? Зависит от срока употребления наркотика и профессионализма наркологов, от реабилитационных программ. Я знаю наркозависимых, которые создали семьи, получили специальность и работают. Но их меньше, чем тех, у кого не получилось.

Внимание и любовь - лучшее лекарство

Доктор Кубиков продолжает:

- В предупреждении детской наркомании очень важен контакт родителей с ребенком. Подросток не должен быть предоставлен сам себе. Второе - у ребенка должна быть сформирована цель. Если у человека есть цель, то он не будет распыляться на употребление веществ, которые его погубят и не дадут её достичь. Третье - вопрос занятости. Нужно с пользой проводить время: ходить в спортивные секции, на какие-нибудь курсы, в пришкольные кружки, чтобы развивать мозг и тело. Не должно оставаться времени на курение в подъездах.

У каждого возраста есть свои потребности, и у подростка это - причастность к своей группе. Группа не должна быть деструктивной: важно, чтобы группа позволяла ему оставаться самим собой и развиваться так, как ему хочется. Например, слушать ту музыку, которая ему нравится. В деструктивных группах личность подавляется. Там употребляют психоактивные вещества. Хочешь быть с ними - употребляй. Вообще проблема современных подростков - неумение общаться. Подростки достаточно хрупки. Зачастую их реакция в конфликте может быть непредсказуема. Я имею в виду уход из дома, пробы психоактивных веществ. Нужно научить их реагировать на различные ситуации адекватно через грамотно организованные тренинги общения.

- Где проводятся эти тренинги?

- Специалисты приезжают в школы, читают лекции и отбирают группу неблагополучных подростков. Они договариваются с ними на определенное время и начинают заниматься. Подобная профилактическая работа с подростками бесплатна и оказывается в рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы». Очень интересно наблюдать, как от занятия к занятию исчезает напряженность, когда подростки понимают, что они в безопасности. К сожалению, учебная программа очень насыщена, учебным заведениям сложно найти время для подобной работы.

- Как определяют тех подростков, которым нужны профилактические занятия?

- Как правило, подростка уже замечали в школе с употреблением сигарет, алкоголя или других веществ. В течение года в школах Приморского края также проводится профилактическое тестирование. В конце года данные суммируются, выявляются учебные заведения, группы риска. Основная профилактическая работа проводится в этих учреждениях.

- Что делать, если у родителей появляются подозрения?

- Попытаться уговорить подростка побеседовать с психологом кабинета профилактики наркологических расстройств. Он расположен по адресу г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, 19 (телефон 273-48-20). Беседа бесплатная, анонимная и в удобное время. Если подросток не хочет общаться, психолог может приехать на дом. Важно, чтобы встреча со специалистом состоялась. Родителям необходимо уговорить подростка на это.

В процессе беседы с психологом определится дальнейшая тактика ведения пациента. Спектр возможностей широк. Это может быть стационар. Это может быть амбулаторное посещение врача-нарколога и психолога. Это может быть амбулаторная работа пациента с психологом. А для родственников во Владивостоке на ул. Гоголя, 35, в здании наркологического диспансера каждую субботу в 11.00 организованы занятия, где обучают, как правильно себя вести с зависимым от психоактивных веществ.

- Как проходит лечение, если у подростка обнаружили зависимость?

- Для подростков открыто краевое государственное учреждение социального обслуживания «Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», куда госпитализируются пациенты в возрасте от 11 до 17 лет. Для этого необходимы заявление родителей и направление участкового врача-педиатра.

В кабинете врача психиарта-нарколога на ул. Нерчинской, 42 для реабилитации детского населения можно пройти реабилитационную программу, которая включает комплексный медико-психотерапевтический подход в работе с зависимым поведением, в результате которого пациент приобретает качественные навыки, позволяющие сохранять трезвость в ситуациях повышенного эмоционального риска.

В отделениях практикуется индивидуальное сопровождение каждого пациента в процессе реабилитации квалифицированными специалистами: врачами, психологами, консультантами по химической зависимости. Пациенту проводится комплексное медицинское клиническое обследование. Цели лечебной программы: выработка понимания сути своего заболевания, усвоение навыков жизни без алкоголя и наркотиков, восстановление утраченных семейных связей и восстановление социальных отношений. Огромную роль в лечении подростков играют занятия групповой психотерапией.

Надежда ТОРМЫШЕВА, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 6, октябрь, 2018 г.