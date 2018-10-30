Меню против остеопороза

Позволит ли кальциевая диета избежать недуга?

По статистике, примерно четверть населения России входит в потенциальную группу риска переломов из-за остеопороза. Распознать коварное заболевание сразу невозможно - первое время оно протекает бессимптомно - можно только предупредить, пишет «Журнал Здоровья». Но как? С помощью кальциевой диеты или...?

Остеопороз - «тихое» заболевание скелета, которое постоянно прогрессирует и приводит к хрупкости костей, как следствие - периодические переломы и трещины. Пытаясь улучшить состояние, больные прибегают к разным средствам: кто-то к лекарствам, а кто-то - к диете. Врач травмотолог-ортопед Вадим Шлыков рассказал об остеопорозе и кальциевой диете и поделился оптимальными вариантами лечения недуга.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее об остеопорозе.

- Остеопороз поражает кости скелета и имеет весьма малое отношение к травматологии. Как правило, заболевание связано с гормональным балансом у женщин, мужчины страдают остеопорозом гораздо реже. Если меняется баланс эстрогенов (женских половых гормонов) и андрогенов (мужских половых гормонов), то клетки, отвечающие за продукцию костной ткани, начинают работать хуже.

Для постоянного поддержания кости в порядке ее необходимо разрушать и строить. Процессы, которые разрушают, работают. А вот те, которые строят, - нет. В итоге кость становится все тоньше и тоньше, а потом начинает ломаться. Переломы происходят в позвоночнике, и пациенты жалуются на боли в спине.

К заболеванию предрасположены худые женщины в возрасте 60 лет со светлыми волосами. У них поздно начинается и рано заканчивается менструация, есть операции на половых органах или проблемы щитовидной железы.

- Из-за чего появляется заболевание?

- В первую очередь, это плохое питание. Например, употребление газированных напитков в юном возрасте. Это грозит вымыванием кальция.

Есть периоды, когда кальций накапливается, а ребенок, выпивая газированные напитки, уничтожает накопившийся запас. Далее пациенты подходят к периоду, когда костная ткань сформирована, и запасы кальция не возобновляются. У девочек рост завершается в 14 лет, и костная ткань остается без изменений.

- Как распознать остеопороз?

- Когда появляются первые признаки остеопороза - это значит, что болезнь уже откусила 40 процентов костной массы человека. Первый признак - изменения позвонков на рентгенограммах, второй признак - боли в спине из-за переломов, третий признак - это изогнутый позвоночник.

Предупредить остеопороз помогут умеренные физические нагрузки, хорошее питание в детстве и отсутствие стрессов. Все, кто боится остеопороза или имеет родственников, больных этим заболеванием, могут сделать УЗИ щитовидной железы. Щитовидная железа - один из самых важных органов, который показывает гормональный дисбаланс. Кроме того, необходимо обследовать женскую половую систему.

- Что вы думаете о кальциевой диете?

- Диета относится к разряду сбалансированной и предполагает продукты, которые содержат много кальция. Больше всего кальция, конечно же, в кунжуте, но еще его можно найти в молоке и твороге. Интересный факт: японцы, например, едят высушенные кости рыб в консервах, там тоже есть масса кальция. При этом человеку стоит больше доверять внутренним ощущениям и понимать то, что хочет его организм.

В кальциевой диете есть и свои недостатки - это палка о двух концах. Прежде чем вмешиваться в тонкие настройки организма, желательно быть знающим человеком. Основной источник возобновления кальция - это вода с минералами. Какую воду пьет сейчас человек, который хочет себе помочь? Откуда берется эта вода? Неизвестно. То же самое можно сказать о мясопродуктах, включая курицу и индюшку. Там разное количество гормонов и антибиотиков, которые переносятся из организма животного в организм человека - отсюда заболевания эндокринной системы. Поэтому, прежде чем что-то применять, нужно проконсультироваться с врачом.

Еще нужно четко понимать, что основным средством в лечении остеопороза является далеко не диета, а гормональная терапия: мало иметь кирпичи в виде кальция - нужно построить из них здание. Гормоны влияют на клетки, которые делают из этого кальция крепкие кости. Просто употребляя кальций, вы остеопороз не вылечите.

- Получается, что кальциевая диета не эффективна в борьбе с остеопорозом?

- Да, диета не очень эффективна. Как я уже сказал, проблема заключается в гормонах, а не в недостатке питательных веществ. Кальций - это, скорее, вспомогательное вещество.

- Для чего нужна эта диета, если от нее нет результатов?

- Для некоторых групп населения. Например, для тех, у кого проблемы с алкогольной зависимостью или эндокринной системой. Тогда уровень кальция падает, и надо применять кальциевую диету. Но только специалист может решить, какую и как.

То, что вы слышите по телевизору - это маркетинговый ход. Нам продают то, что якобы полезно. Например, сыр, в котором вроде бы тоже содержится кальций. На самом деле, в сыре - жир. Человеку нужен кальций, а его там просто нет - один жир и углеводы.

Кальций практически ничего не значит, биологически активные добавки тоже не работают, так же, как и цельные продукты. Но нерафинированная пища, содержащая кальций, намного полезнее. Она ближе к природе, и в ней раскрываются все полезные свойства. Чем меньше обработки в разумных пределах, тем лучше. Помидоры, например, лучше есть немного тушеными.

- Сколько раз в день нужно питаться, чтобы питание было здоровым?

- Всасывание происходит лучше, если мы не едим бесконечно, нужно лишь максимально сближать приемы пищи. В 10 утра лучше начинать первый завтрак, а в 5 вечера уже заканчивать есть - только выпить чай. Плюс пища должна быть разнообразной.

Для того чтобы еда лучше усваивалась, нужно двигаться, а не сидеть на месте. Спорт полезен, с его помощью нагружаются мышцы. А занятия в той же школе, сидя за партой, не очень полезны для организма. Физкультура - очень важна, если она правильно подобрана. Следовательно, мы должны есть так, чтобы после приема пищи мы могли двигаться.

- И как долго надо придерживаться такого питания?

- Всю жизнь. Даже после улучшений нельзя сказать, что пациент вылечился. Остеопороз невозможно полностью вылечить, поэтому лучше до этой болезни просто не доводить. Общие рекомендации простые:

не очень много еды;

хорошо сбалансированное питание;

тренировка опорно-двигательного аппарата (не обязательно бегать или боксом заниматься, нужно хотя бы ходить пешком);

правильная обувь, где каблук не выше трех сантиметров, но и не плоская подошва;

своевременный сон;

отсутствие вредных привычек;

отсутствие депрессии, поменьше стрессов.

- Что делать, если у больного аллергия на некоторые полезные продукты?

- Их можно поменять на аналогичные продукты, и, конечно же, нужно обратиться к аллергологу. Врач решит, как аллергию остановить и оставить рацион питания полноценным и сбалансированным.

У японцев, например, непереносимость молока, они едят кунжут и другие продукты, содержащие кальций. Там есть даже огромное количество фирм, где делают еду с рационом для пожилых сограждан. У них это держится в строгом секрете. В маленький объем они кладут сбалансированную полезную пищу, чтобы пожилые люди жили дольше. У нас такого нет. Но это сложно - каждый человек тестируется, а потом составляется индивидуальный рацион.

- Какие продукты считаются вредными для больных остеопорозом?

- Те продукты, которые снижают кальций. В основном это газированные напитки и сладкое.

- Если человек придерживался определенного питания, а потом нарушил его - это влияет на организм?

- Если врач назначил диету, вы ее придерживались, а потом отменили, то, конечно, влияет. Но насколько - кто его знает? Все индивидуально.

Кстати, курица однозначно вызывает проблемы, и наши онкологи это отмечают. В куриной грудке за последние пятьдесят лет накапливается один жир путем генетической селекции. Жир появляется быстрее, чем мышцы. Такую курицу продавать выгоднее, ее можно вырастить за короткий промежуток времени, и она весит больше. Кажется, что мы едим мясо, а это жир. Раньше жира в курице было в два раза меньше, поэтому лучше употреблять глубоководную рыбу, например, ту же селедку.

- Что важнее в лечении заболевания - лекарственные средства или диета?

- Правильный образ жизни. Если отвечать на аш вопрос, то, конечно, диета. Но не такое питание, чтобы оно склонялось к конкретной диете, а просто здоровое питание - ничего сверх того. Все остальное назначается специалистом, если есть какие-то признаки грозящего заболевания.

Надежда ТОРМЫШЕВА, фото Натальи ДЕКА.

"Журнал Здоровья", № 6, октябрь, 2018 г.