Протезирование на новом уровне

Искусственный корень зуба - это реальность

Безусловно, свой собственный здоровый зуб не может заменить даже самый дорогой протез. Однако если свои зубы существенно повреждены или вовсе утрачены - зубные протезы становятся вынужденной необходимостью. Врачи утверждают: если вовремя не вставить зуб, могут возникнуть проблемы с пищеварением, постоянные головные боли, так как протезы нужны не только как эстетическая замена естественным зубам, но и как восстановление физиологически важных функций челюсти.

Главный стоматолог Дальневосточного федерального округа по профилактической и детской стоматологии, д.м.н., профессор Школы биомедицины ДВФУ, врач-стоматолог высшей категории Елена Русакова подробно рассказала о новейших технологиях в протезировании.

Чудеса протезирования: искусственные корни стали реальностью

«Протезирование - это раздел стоматологии, оказания ортопедической медицинской помощи. Стоматолог занимается восстановлением тканей зуба, а также замещением утраченных зубов, восстановлением структуры зуба и восстановлением функции жевательного аппарата. За последние десять лет технологии в протезировании шагнули далеко вперед. Не так давно лечение зуба, от которого осталась половина, заключалось в установлении на него металлокерамической коронки. Данная конструкция не совершенна. Перед установкой протеза необходима обточка здорового зуба, что сильно повреждает его ткани. Керамическое покрытие подвержено разрушению и сколам, менять конструкцию необходимо через 10 лет. Так как в полости рта есть зубодесневая жидкость и микроорганизмы, которые постепенно проникают под коронку, и зуб под ней повреждается, гниет. Часто зуб, на котором зафиксирована коронка, при попытке ее заменить через 10 лет, восстановлению не подлежит.

Сегодня, в первую очередь, к понятию «новые технологии» в ортопедической стоматологии относятся материалы, которые используются при лечении или протезировании зуба. Наиболее эффективный путь наращивания поврежденных зубов - композиты, которые создаются искусственно. В состав данного материала входят: стекло, кварц, мука фарфора, кремниевый оксид. Одним из преимуществ композита является то, что у пациента есть возможность подобрать материал, максимально близкий к родному оттенку зубов, либо по желанию выбрать более светлый оттенок, и тогда зубы будут более белыми.

Нередко в ортопедической стоматологии применяют керамику или цирконий. Искусственные зубы, изготовленные из этих материалов, будут похожи на естественные.

Исключительные показатели качества и прочности, которых не может предложить больше ни один метод, заключены в технологии установки имплантов с последующим установлением коронки.

Современные имплантационные системы - это новейшие технологии в протезировании зубов, позволяющие максимально качественно восстановить отсутствующие зубы. «Вживление» в костную ткань имплантов гарантирует пожизненный результат. Этот метод основан на «вживлении» в кость титанового штифта, который изготавливается из высококачественного стерильного материала. В дальнейшем, на абатменты, которые входят в комплект с имплантом, фиксируются постоянные коронки или другие виды конструкций. Современные протезы, с опорой на имплант, распределяют нагрузку равномерно и не деформируют челюсть. За трехмесячный срок интеграции (приживление титанового штифта) имплант образует с костной тканью прочное соединение, обрастая её клетками.

Стоматологический имплант изготовлен из титана, технология имплантации в стоматологии подобна использованию имплантов для протезирования тазобедренных и коленных суставов. Титан - единственный материал, который практически на 100% не отторгается организмом человека. В зависимости от состояния костной ткани врач индивидуально подбирает имплантационную систему. При необходимости используются импланты специального назначения и индивидуальные абатменты. Все это гарантирует долгосрочные результаты и максимальную прочность.

У пациентов, которые длительное время пользовались съемными протезами, возникает атрофия кости (уменьшение костной ткани в объеме) и съемный протез не фиксируется. Для таких пациентов сначала в кость вводятся костные заменители, а затем в них вводятся импланты. Это еще более высокие технологии, более сложная работа.

Считаю, что применение в России технологий протезирования не уступают зарубежным. Что касается ортопедических материалов, изготовленных за границей, на мой взгляд, особого внимания заслуживают материалы для протезов, изготовленных в Германии. Они отличаются прочностными характеристиками, которые обеспечиваются использованием уникальных технологий, служат долго и безотказно без потери внешнего вида.

Отмечу и высокое качество протезов, произведенных в Швейцарии, США, Канаде. Однако они более дорогие, тогда как материалы, из которых изготавливаются немецкие протезы, гораздо дешевле и доступны практически всем.

Детское протезирование иногда жизненно необходимо

С 6 лет у детей начинается смена временных (молочных) зубов, и фактически до 12 лет в полости рта у ребенка присутствуют зубы и временного, и постоянного прикуса. Полная замена зубов происходит к 12-13 годам. Передние зубы могут выпадать сами. Как правило, они становятся подвижны, так как рассасывается единственный корень зуба. Очень важный возраст для здоровья ребенка - 9-10 лет. Именно в этот период времени прорезаются зубы в боковых отделах. На верхней челюсти временные боковые зубы имеют три корня, на нижней челюсти - два корня. В силу того, что временные зубы в боковых отделах имеют такую же корневую систему, как и зубы постоянного прикуса, сами они не выпадают, для их удаления необходимо обратиться к врачу. Если своевременно не удалить боковые молочные зубы, то корни зубов постоянного прикуса «прорастут» в гайморову пазуху и ребенок будет страдать хроническим гайморитом. Эти проблемы детского периода перерастают в проблемы у взрослого человека. При такой ситуации во взрослом возрасте имплантация и протезирование проводятся с осложнением.

При повреждении у ребенка зуба на 2/3 поверхности имеются показания к установке на зуб коронки. Коронки могут быть фабричными (импортными) или изготавливаться индивидуально в лаборатории.

Давайте смоделируем следующую ситуацию: допустим, по срокам зуб у ребенка должен поменяться в 9 лет, но в возрасте 7 лет возникает некое инфекционное заболевание, в ходе которого зуб находится уже в состоянии, не предполагающем лечение, и его удаляют. За эти два года на место, где зуб был удален, перемещаются соседние зубы, и возникает деформация всей зубочелюстной системы с нарушением формирования костей лица. Для формирования речи в детском возрасте, несомненно, важную роль играет наличие зубов в полости рта. При отсутствии зуба, речь у ребенка формируется неправильно. В описанном мной случае показано временное детское протезирование, оно осуществляется при помощи специального ортодонтического аппарата, который по своей функциональности будет замещать удаленный зуб. Для того чтобы исключить перемещение соседних зубов и обеспечить правильное развитие зубочелюстной системы, а вместе с ней и костей черепа, этот аппарат устанавливается в полость рта ребенка ежедневно на 15 минут. Стоимость такого аппарата - около 3-6 тыс. рублей.

Профилактика - лучше протеза

Давайте вдумаемся в само понятие «протезирование». Это слово происходит от слова «протез», нечто искусственное, инородное. Как бы мощно ни развивалась медицина, но собственная рука или нога для человека бесценны и никакие даже самые передовые технологии и протезы с живым органом не сравнятся. То же самое и с зубами. Цель стоматологии - сохранение зубов. Лечение и протезирование - вынужденная мера. Так, в Америке и Канаде провозгласили лозунг, говорящий о том, что «каждый житель будет умирать в 90-100 лет и со своими зубами». Они раз в полгода посещают стоматолога. При обращении в клинику, человеку в качестве профилактики проводится чистка зубов, наносится покрытие, минерализующее эмаль, и таким образом продлевают зубу и человеку жизнь. Хотелось бы, чтобы и в нашей стране подобные профилактические процедуры вошли в традицию у российских граждан. Конечно, в рамках Госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013 - 2020 годы» лечение зубов входит в программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению, но, во-первых, список бесплатных услуг по полису ОМС ограничен, а во-вторых, лечить зуб, который уже болен гораздо проблематичнее и дороже, чем сохранить зуб здоровым.

Стоит отметить, что наиболее разумно наблюдаться у одного специалиста, который разработает индивидуальный план профилактики стоматологических заболеваний, изучив стоматологическое здоровье (учитывая возрастные особенности), будет своевременно заботиться о ротовой полости и осуществлять важные назначения, например, реминерализирующая терапия и назначение «правильной» зубной пасты. Выбирая стоматологическую клинику, ориентируйтесь на уровень профессионализма врача, наличие лицензии на соответствующий вид деятельности. Несомненно, пациент, обратившись в клинику, не имея специальных знаний в области стоматологии, может оценить только сервисную составляющую, порой о некачественно выполненной работе можно узнать олько спустя время.

Наталья КОМИССАРОВА, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 6, октябрь, 2018 г.