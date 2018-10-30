Кашель безобидным не бывает

Почему при кашле бесполезны горчичники, а баня может быть даже опасна, рассказывает главный пульмонолог Приморья

Сухой надрывный кашель… Мокрый кашель… Это не болезнь, а симптом, сопровождающий ОРВИ и грипп, пневмонию и бронхит, коклюш, астму и целый ряд заболеваний, к органам дыхания и вовсе отношения не имеющим. Соответственно, и лечится по-разному. Как? Об этом - в интервью «Журнала Здоровья» с заведующим краевым пульмонологическим центром, главным пульмонологом Приморского края Михаилом Киняйкиным.

По данным Роспотребнадзора, Приморье лидирует среди регионов России по заболеваемости пневмонией и уровню смертности от воспаления легких. Поэтому согласно Программе «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» легочные недуги на особом контроле.

Осторожно: микоплазма!

- Михаил Федорович, почему в XXI веке от пневмонии по-прежнему умирает так много людей? А Приморье лидирует по уровню смертности от воспаления легких…

- Считаю, это связано с недостаточной квалификацией врачей общей практики. Больным неправильно ставят диагнозы и неправильно назначают лечение.

По международной статистике, в России ежегодно должно регистрироваться порядка 1,5 миллиона больных пневмонией. Мы же официально имеем цифру 620 тысяч. Куда делись еще 800 тысяч? 800 тысяч - это атипичная пневмония, которая проходит под маской ОРВИ.

Понятие «атипичная пневмония» появилось в 40-е годы прошлого века, когда был изобретен пенициллин. Так стали называть пневмонии, которые лечению пенициллином не поддавались. Возбудители атипичной пневмонии (микоплазма, хламидия, легионелла) были выявлены позже - в 70-х годах. Занимают промежуточное положение между бактериями и вирусами, размножаются внутри клеток организма человека, но, в отличие от бактерий, неспособны жить вне клеток «хозяина». Передаются респираторным путем и вызывают симптомы, схожие с симптомами вирусных инфекций: насморк, кашель, чихание, боли в горле. В результате больному ставят диагноз «грипп» или «ОРВИ». Вот только лечение, которое назначается при вирусных инфекциях, в данном случае не помогает.

Развивается атипичная пневмония чаще всего у детей и подростков. До 60% возбудителей, которые «гуляют» в детских коллективах - не вирусы, а микоплазма! Дети заражаются друг от друга, им ставят диагноз «грипп», «ОРВИ». Но так как вирусные инфекции антибиотиками не лечатся, антибиотики больным не назначают. А если и назначают то, как правило, пенициллинового ряда (ампициллин, флемоксин и т.д.). Но эти антибиотики против микоплазмы бессильны. При атипичной пневмонии надо назначать макролиды. Это тоже группа антибиотиков, но с иным принципом действия.

- Если симптомы ОРВИ и атипичной пневмонии настолько схожи, как отличить одно от другого?

- Сходил, допустим, класс в кино, а на следующий день половина учащихся не пришла на уроки. Это явная вирусная инфекция. Если ребенок чахнет от простуд, кашляет месяц-другой, скорее всего, у него не ОРВИ и не бронхит, а атипичная пневмония.

Для точной постановки диагноза атипичного воспаления легких необходимы иммунологические и микробиологические исследования.

Микоплазма занимает первое место среди возбудителей заболевания. Поражая соединительную ткань легких, она вызывает затяжной, хронический кашель, который может длиться годами.

Другая разновидность - легионелла. Она также передается респираторным путем, но в отличие от микоплазмы, встречается исключительно в теплое время года. Легионеллез - заболевание сравнительно редкое, но очень тяжелое. Групповые вспышки легионеллеза могут возникнуть среди дачников, проживающих вблизи открытых водоемов; посещающих бассейны; находящихся в помещениях с кондиционерами, увлажнителями воздуха, системами принудительной вентиляции (вокзалы, аэропорты, универмаги и пр.).

Не паром единым

- Считается, что острый бронхит - одно из немногих заболеваний, которые… не надо лечить. Достаточно залечь на неделю в постель, пить больше жидкости, полоскать горло и налегать на аскорбинку - до 2 г в день…

- Ударные дозы аскорбиновой кислоты - одно из лучших средств борьбы с инфекциями, ведь 70% запасов витамина С в организме находится в легких, а при остром бронхите и ОРВИ он падает практически до нуля. Поэтому его надо срочно восстанавливать.

Когда же бронхит уже настиг, никакие таблетки не помогут. Они способны лишь снять симптомы - жар, головную боль. Но сбивать жар надо, если температура тела выше 38,5°С. Если ниже, не мешайте организму самому бороться с вирусом. Чего не следует делать, так это, превозмогая себя, ходить с острым бронхитом на работу - велика вероятность получить бактериальное осложнение. И тогда без серьезного лечения уже не обойтись.

Через неделю кашель обычно проходит без всякого лечения. Но если и через две недели кашель не прошел, возможно, в бронхах поселилась микоплазма, и болезнь перестала быть «безобидной».

Для меня как врача-пульмонолога, длительно кашляющий больной - самый сложный случай.

Кашель может быть вызван обострением хронической обструктивной болезни легких, пневмонией, астмой, коклюшем… Иногда кашель может быть вызван насморком, из-за которого часть слизи из носа попадает в горло, а иногда - приемом лекарств (например, ингибиторов АПФ). Кашель может быть связан с гастроэзофагитальным рефлюксом, вызывающим заброс части содержимого желудка в пищевод.

- Подавлять ли кашель?

- Кашель - это защитная реакция организма, как повышенная температура. Болезнетворные микробы, попадая в бронхи и легкие, раздражают их, вызывают воспаление. Кашель возникает на рефлекторном уровне и выступает в роли метелки, которая выметает заразу из организма. «Давить» его следует только в крайних случаях, когда он сухой, надрывный, приступообразный.

Если отходит мокрота - так называемый «влажный кашель», подавлять нельзя ни в коем случае, иначе она задерживается в бронхах и вызывает риск развития пневмонии.

Избавиться от мокроты, скопившейся в просветах бронхов, помогают лекарства, которые делают мокроту более жидкой. Это препараты с ацетилцистеином, амброксолом, бромгексином, а также мукалтин, геделикс и множество различных микстур и сиропов. Помогут и ингаляции солевыми растворами или боржоми. Их действие можно сравнить с эффектом от посыпания солью огурца: на поверхности сразу выступают капельки жидкости.

- А подышать над паром? Поставить горчичники? Сходить в баньку?

- Любые паровые ингаляции, горячие ванны и горчичники только способствуют распространению инфекции и ухудшают состояние. Допустимо лишь сухое тепло: банки, разогревающие мази, перцовый пластырь... Но это все рефлекторная терапия, снимающая симптомы заболевания - чувство саднения, першения в грудной клетке.

Баня при кашле не запрещена. Но так как после бани в течение полутора часов у человека нарушена терморегуляция, переохладиться можно запросто. В итоге баня не только не облегчит, но и усугубит состояние.

Болезнь курильщиков

- Эксперты ВОЗ прогнозируют, что в ближайшие годы люди станут реже умирать от инфарктов и инсультов, зато число хронических заболеваний легких будет только расти. С чем это связано?

- С курением. Если за последние 30 лет смертность от ишемической болезни сердца снизилась на 50%, от инфаркта миокарда - на 30%, то от ХОБЛ (эти четыре буквы «шифруют» грозное и опасное заболевание - хроническую обструктивную болезнь легких, которая медленно, но верно превращает человека в инвалида) смертность за эти годы увеличилась более чем на 160%.

При ХОБЛ одновременно развиваются два патологических процесса - хронический бронхит и эмфизема легких (при этом легкие раздуваются, не могут выполнять свою функцию, прогрессирует дыхательная недостаточность, организм испытывает нехватку кислорода).

По данным ВОЗ, заболевания легких вышли на четвертое место по причине смертности после сердечно-сосудистых, онкологии и травм. В ближайшие годы люди станут реже умирать от инфарктов и инсультов, зато число хронических заболеваний легких будет только расти

У пяти из десяти курильщиков ХОБЛ сформируется обязательно. Обычно в народе ходят «страшилки» о бронхиальной астме, но в действительности все наоборот. Бронхиальную астму можно вылечить, и средняя продолжительность жизни больных астмой не отличается от продолжительности жизни здоровых людей. А вот хронический бронхит столь же страшен, как и рак. Если курильщик обратился к врачу с жалобами на одышку и ему поставлен диагноз «хронический бронхит», жить ему осталось в среднем пять лет - приблизительно столько же, сколько больному раком легких. Это заболевание прогрессирующее, и современная медицина остановить его не в силах. В лучшем случае можно замедлить развитие заболевания, продлив тем самым пациенту жизнь.

Профилактика - прививка

- Что посоветуете нашим читателям перед началом «простудного» сезона? Чтобы не кашляли!

- Сделать прививку от гриппа. Время для этого еще есть. 60% пневмоний - это осложнения гриппа.

Около 80% вирусов гриппа, циркулирующих в этом году на территории России, приходится на свиной грипп А/H1N1. В 1918 г. этот вирус, вызвал пандемию испанки, от которой умерло, по разным данным, от 50 до 100 млн человек. Немало жизней унесла и пандемия свиного гриппа 2009 г. Причем вирус нападал не только на группы риска - детей, стариков, хроников, но и на молодых, на беременных, молниеносно поражая дыхательные пути своих жертв, доводя их до искусственной вентиляции легких.

Тем, кто часто болеет ОРВИ, рекомендую привиться от пневмококковой и гемофильной инфекций. Попадая в организм, пневмококк и гемофильная палочка ведут себя очень тихо и никак себя не проявляют. Но как только происходит снижение иммунитета вследствие переохлаждения, обострения хронических или острых респираторных заболеваний, эти инфекции активизируются. По статистике, именно две эти бактерии ответственны за 80% бактериальных пневмоний.

Ирина ПЕТРОВА, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 6, октябрь, 2018 г.