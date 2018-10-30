Социальная помощь в беде не оставит

Центр социального обслуживания населения полностью охватывает территорию Приморья

По данным Приморского центра социального обслуживания населения, в настоящее время помощь получают 7900 граждан. Одним из них нужен полноценный уход, а другим необходимы только некоторые услуги. С наступлением холодов обыденные дела социальных работников дополняются топкой печей и доставкой угля, но в общем цель остается та же - обеспечение нормальных условий для достойной жизни, пишет «Журнал Здоровья».

Центр социального обслуживания населения имеет 10 филиалов и 33 отделения - все они полностью охватывают территорию Приморья. За каждым работником, как правило, закреплено 12 получателей социальных услуг в коммунальном секторе и 8 - в частном. Количество услуг, которые предоставляют сотрудники, зависит от индивидуальной потребности граждан.

Подготовка к зиме - важное дело перед приходом сильных ветров и выпадением снега. Ведь инвалидам и престарелым сложно самостоятельно утеплить помещение и отправиться за зимними вещами. Помощь в этой ситуации оказывают работники Приморского центра социального обслуживания населения в том числе и в рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы».

- Представьте - снегопад и гололед. Человеку надо выйти из дома, чтобы сходить в магазин или в аптеку, оплатить коммунальные услуги. Социальный работник пришел и сделал, а так … «упал, очнулся - гипс». Люди пожилого возраста часто ломают себе шейку бедра, руки и ноги и потом становятся обездвижены, - рассказывает директор учреждения Надежда Малякова.

Благодаря центру граждане могут получить все виды социальных услуг в форме обслуживания на дому:

- социально-бытовые, которые направлены на поддержание жизнедеятельности в быту;

- социально-медицинские, которые направленны на поддержание и сохранение здоровья путем организации ухода: содействие в проведении оздоровительных мероприятий, систематическое наблюдение для выявления отклонений в состоянии здоровья;

- социально-психологические, которые предусматривают помощь в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде, в том числе психологическую помощь анонимно с использованием телефона доверия;

- социально-трудовые, которые направлены на помощь в трудоустройстве и в решении проблем, связанных с трудовой адаптацией;

- социально-правовые, которые направлены на помощь в получении юридических услуг, в защите прав и законных интересов.

- услуги с целью повышения коммуникативного потенциала для детей-инвалидов и людей, которые имеют ограничения жизнедеятельности.

Перед заказом услуг социального обслуживания на дому желательно ознакомиться с перечнем необходимых документов:

- заявление гражданина или его уполномоченного представителя;

- документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт; заграничный паспорт - для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации; справка об освобождении - для лиц, освободившихся из мест лишения свободы; иные выдаваемые в установленном порядке документы, удостоверяющие личность гражданина);

- документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении за получением социальных услуг представителя гражданина);

- документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, фактического проживания гражданина (представителя);

- вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства;

- справка, свидетельство, удостоверение или другой документ установленного образца о праве на льготы в соответствии с действующим законодательством;

- документ о составе семьи (при ее наличии) гражданина с указанием родственных отношений;

- справка о доходах гражданина и членов его семьи (при наличии);

- заключение лечебно-профилактического учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к принятию на обслуживание.

Для того чтобы воспользоваться услугами, нужно посетить Приморский центр социального обслуживания населения или позвонить по номеру телефона: 8 (423) 2604-314. В случае если человек попросит о помощи дистанционно, социальный работник придет сам и поможет подготовить заявление и остальные бумаги.

Срочная социальная помощь

В центре также существует срочная помощь, оказываемая исходя из нуждаемости человека. Срочная социальная помощь пригодится тем гражданам, которые попали в сложную жизненную ситуацию, требующую незамедлительного решения. А такие ситуации, к сожалению, случаются круглый год - зимой, весной, летом и осенью.

- Иногда приходят обращения от соседей или других неравнодушных людей. Они сообщают о тех, у кого возникли трудности. Специалисты выезжают по указанным адресам, консультируют, предоставляют контакты бесплатных юридических консультаций, помогают восстановить документы, содействуют в оформлении пенсии, устраивают в дом-интернат. Но некоторые граждане без определенного места жительства предпочитают жить на улице, а не в интернате, так как в интернате есть правила проживания.

Еще мы сотрудничаем с Приморским краевым отделением общероссийской общественной организации «Красный крест» и другими общественными организациями. Совместно помогаем при чрезвычайных ситуациях. Ранее мы выезжали в затопленные районы, чтобы помочь пострадавшим от наводнения, - добавила Надежда Владимировна.

Срочные социальные услуги включают в себя:

- обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;

- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;

- содействие в получении временного жилого помещения;

- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг;

- содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.

Срочная социальная помощь предполагает ряд необходимых документов:

- заявление гражданина или его уполномоченного представителя о предоставлении срочных социальных услуг в устной форме, с оформлением впоследствии заявления в письменной форме, или в письменной форме;

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; для лица, освободившегося из учреждения уголовно-исполнительной системы, - справка установленного образца об освобождении из учреждения уголовно-исполнительной системы (при наличии);

- документ, подтверждающий полномочия представителя (с предъявлением оригинала) (при обращении за предоставлением срочных социальных услуг уполномоченного представителя гражданина);

- заявление о согласии на обработку персональных данных.

План действий в запросе срочной помощи тот же, что и в помощи на дому - нужно посетить Приморский центр социального обслуживания или позвонить по номеру телефона: 8 (423) 2604-319. В особых случаях специалисты не только помогут нуждающимся людям, но и вызовут экстренные службы.

Долговременный уход

В последнее время в центре развивается система долговременного ухода за престарелыми и инвалидами. Переход от помощи в стационарных организациях к высококачественным услугам на дому позволит людям наслаждаться домашней атмосферой как можно дольше. А это очень кстати, когда появляется желание провести новогодние праздники в кругу семьи.

- Развитие системы долговременного ухода - это теперь наша основная задача. Не каждый человек может нанять сиделку, а родственников и близких не хочется отдавать в дом-интернат. В рамках стационарзамещающих форм социальный работник приходит к тяжелобольным и лежачим и помогает им, - объясняет Надежда Владимировна.

Сейчас в центре формируются несколько стационар замещающих технологий социального обслуживания:

- патронаж - обеспечение ухода на дому за пожилыми гражданами и инвалидами в тяжелом состоянии;

- «хоспис на дому» - обеспечение долговременного ухода с оказанием комплексна социальных услуг, технология ориентирована на престарелых и инвалидов, которые нуждаются в неоднократном ежедневном посещении;

- паллиативный патронаж - обслуживание патронажным социальным работником не менее двух раз в день, при этом психолог учреждения ежемесячно посещает гражданина и его родственников с целью морально-психологической поддержки;

- бинарный патронаж - обслуживание патронажным социальным работником одиноких и одиноко проживающих людей два раза в день;

- особый уход - оказание социальных и дополнительных услуг гражданам, состояние которых требует посещения не менее трех-четырех раз в неделю в связи с ухудшением здоровья.

Приморский центр социального обслуживания населения предоставляет услуги сиделки и поддержку близким людям, ухаживающим за тяжелобольными. В центре есть Школа реабилитации и ухода для родственников, где проводятся групповые и индивидуальные занятия, межличностное общение, круглые столы, психологические и правовые консультации. Все это связано с развитием семейного досуга и обучением уходу за инвалидами и престарелыми.

Надежда ТОРМЫШЕВА, фото Анжелы ПАВЛОВОЙ.

"Журнал Здоровья", № 6, октябрь, 2018 г.