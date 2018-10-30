Как насчет бесплатного массажа?

Профильные специалисты в Приморье помогают при возникновении самых разных заболеваний

Большинство людей имеют ошибочное представление о лечебном массаже и мануальной терапии. Массаж в большинстве случаев представляется как некие безболезненные и простые воздействия руками специалиста на тело пациента. Мануальная терапия часто ассоциируется с неприятными ощущениями и болью. На самом деле, массажиста и мануального терапевта объединяет только одно: каждый из этих специалистов может существенно помочь при возникновении самых разных заболеваний, в основном связанных с опорно-двигательным аппаратом. О сути этих методик, а также о том, где можно их получить во Владивостоке, - в материале «Журнала Здоровья».

Бесплатный лечебный массаж - миф или реальность?

Лечебный массаж является частью комплекса оздоровительных процедур. Он показан для лечения самых различных заболеваний. При грамотном подходе эта процедура не опасна и не вызывает побочных эффектов.

Действие лечебного массажа направлено на рецепторы, которые расположены на поверхности тела человека. В результате оказывается положительное воздействие на сосуды, мышцы, внутренние органы. После правильного массажа человек чувствует себя бодро и энергично.

В наши дни лечебный массаж применяют в различных частных и государственных медицинских учреждениях для ускорения восстановления работы органов, участков тела при травмах и заболеваниях.

«Все государственные поликлиники должны быть оснащены массажными кабинетами в обязательном порядке. Массаж входит в перечень услуг по ОМС, и прямая обязанность главврача - организовать в руководимом им медицинском учреждении все виды помощи, которые входят в стандарт, в том числе и лечебный массаж. Как известно, полис обязательного медицинского страхования, который открывает доступ к бесплатным услугам здравоохранения, могут получить как россияне, так и лица без гражданства РФ - но с ограниченным сроком действия. Не открою великой тайны, если напомню, что при наличии данного документа пациент попадает под защиту страховой компании, с которой он заключил договор, - комментирует директор Института вертеброневрологии и мануальной медицины, профессор кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины ТГМУ, Заслуженный врач Российской Федерации, мануальный терапевт, остеопат, невролог, доктор наук Анатолий Беляев.

Лечебный массаж в частных и государственных поликлиниках проводится с учетом индивидуального заболевания пациента. При этом учитываются показания и противопоказания для данной процедуры.

В государственных медучреждениях можно пройти курс массажа абсолютно бесплатно, по полису ОМС, так как эта медицинская услуга, в рамках Госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 - 2020 годы», входит в программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению. Массаж назначает врач-специалист при обнаружении таких состояний, как патология мышц, позвоночника, суставов и других».

Лечебный массаж разделяют на общий и местный. Общий массаж предполагает воздействие массажиста на все тело пациента, кроме головы. Диагностическое и визуальное обследование перед проведением процедуры - обязательно. Только после этого можно дать точное заключение о том, насколько будет эффективна выбранная терапия.

Сеанс массажа лучше всего проводить после завтрака в утренние часы. Время процедуры увеличивается постепенно - с 20 до 60 минут.

Местный лечебный массаж предполагает массирование только одной части тела. При этом движения рук специалиста должны выполняться по направлению к лимфоузлам. Традиционное время проведения местного массажа в зависимости от заболевания - от 15 до 40 минут. Длительность, количество, методика массажа - все подбирается индивидуально для каждого пациента. Нужно помнить, что массаж имеет противопоказания. Так, при беременности, менструации, паховой грыже нельзя делать массаж поясницы, бедер, живота. Также лечебный массаж противопоказан при воспалительных процессах, тяжелом состоянии больного, повышенной температуре и других состояниях».

Отсутствие детских массажистов - нарушение закона

Массаж, который делают ребенку, оказывает на его организм всестороннее воздействие. Процедура направлена на стимулирование мягких тканей, их развитие и расслабление. При помощи массажа специалист быстро обнаружит дискомфортные, напряженные зоны на теле малыша.

Лечебный сеанс массажа для детей - это конструктивное и эффективное средство, полностью удовлетворяющее их потребности в физическом контакте. При прохождении регулярных процедур массажа ребенку создаются замечательные условия для его полноценного развития.

«Лечебный массаж особенно полезен для малышей в возрасте от одного месяца и старше. Процедура должна проводиться спустя час после еды. Массаж нельзя делать перед сном или когда ребенок сильно возбужден, - рассказал Анатолий Беляев. - На сеансе детского массажа ребенок может немного плакать (пока не привыкнет к процедуре), специалист строго контролирует реакции малыша.

В государственных детских поликлиниках Приморского края массажисты работают, но их не так много. Здесь имеет значение человеческий фактор, ведь, как известно, массажист, при всех его физических нагрузках, получает низкую зарплату.

Безусловно, люди могут получить такую помощь бесплатно, но, к сожалению, меньше, чем бы хотелось.

Если показания к детскому массажу есть, а специалиста в поликлинике нет - это прямое нарушение условий оказания бесплатной медицинской помощи, страдает качество лечения. Но в таких ситуациях выбор невелик - родителям приходится обращаться за платной услугой в частную клинику, которых в Приморье немало. При этом, предоставив квитанцию, человек всегда может вернуть 13% налогового вычета. Дам совет. При обращении в коммерческое медицинское учреждение, оинтересуйтесь в первую очередь, есть ли у него лицензия. Только лицензированные клиники несут за пациента ответственность и плохих специалистов не держат. Массажист должен обладать большим опытом и иметь сертификат специалиста, диплом о его среднем медицинском образовании».

Хочешь мануальную терапию - плати

Мануальная терапия основана на комплексе приемов, которые выполняются с помощью рук. Эта техника помогает устранить различные патологические проблемы суставов, позвоночного столба и межпозвоночных дисков. Мануальная терапия превосходит аппаратные или медикаментозные способы устранения проблем позвоночника. Каждому пациенту назначают индивидуальный курс лечения. Мануальный терапевт пользуется мягкой и жесткой техниками, комбинируя их в случае необходимости.

Перед назначением курса лечения, пациента направляют на определенные обследования.

«К сожалению, программа полиса ОМС довольно ограниченная и постоянно сжимается. Нередко для получения необходимой медицинской услуги человеку приходится платить из собственного кошелька. Так быть не должно, больше того - это противоречит закону о здравоохранении РФ и Конституции. Нацпроект по здравоохранению не решает всех проблем - необходима структурная перестройка. Это требует важных кардинальных решений, больших денег, - считает Анатолий Беляев. - Если говорить о мануальной терапии, данная услуга как раз в программу госгарантии оказания бесплатной медицинской помощи не входит.





Главврач может на свое усмотрение вводить в штатное расписание мануального терапевта, но, скорее всего, это будут платные мануальные услуги.

На сегодняшний день во Владивостоке идет мощное укрупнение государственных поликлиник, сейчас их около 10. Во многих из них такие специалисты есть. Хочу также отметить, что в программу оказания бесплатной медицинской помощи входит лечебная физкультура, поэтому во всех поликлиниках по приказу Минздрава должны быть организованы кабинеты ЛФК. Лечебная физкультура бывает разных видов: утренняя гигиеническая гимнастика, процедуры лечебной гимнастики, включая специальные технологии (Бобат, Войта, PNF) и другие, дозированные восхождения (терренкур), оздоровительный спорт, аппаратные методы».

Желающих много, реабилитации - мало

Анатолий Беляев также рассказал, что и массаж, и мануальная терапия являются частью реабилитации.

«К сожалению, доступность помощи по реабилитации для жителей Приморского края одна из самых низких в России. Это связано с тем, что реабилитационных учреждений в регионе очень мало.

Во Владивостоке открылся новый амбулаторный центр - «Хокуто». На данный момент в реабилитационном центре работают приморские врачи, которые прошли стажировку в японском городе Обихиро. Но данное учреждение - не государственное, и, соответственно, услуги там платные. Будем ждать, что центр вступит в систему ОМС, получит лицензию на реабилитацию и будет оказывать помощь бесплатно», - надеется доктор.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото Натальи КОМИССАРОВОЙ.

"Журнал Здоровья", № 6, октябрь, 2018 г.