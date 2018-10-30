Бальнеотерапия в домашних условиях

Некоторые целебные ванны можно приготовить и дома, так как для этого никаких сложных компонентов не требуется

До начала XIX века считалось, что лечебная вода, природная либо искусственно созданная, вымывает из организма человека любые заболевания, проникая в него через кожные поры, пишет «Журнал Здоровья». Поэтому лечение на курортах преимущественно состояло и состоит из купания в ваннах с минеральной водой - бальнеотерапии. Стоит отметить, что санаторно-курортное лечение доступно некоторым категориям приморцев бесплатно в рамках Госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы».

Основные виды лечебных ванн разделяются на соляные, скипидарные грязевые, сероводородные и йодные. Некоторые из них доступны только в специализированных санаториях или СПА-салонах, но некоторые целебные ванны можно приготовить и дома, так как для этого никаких сложных компонентов не требуется. О простых способах поддержать тонус организма в домашних условиях - в материале «Журнала Здоровья».

Процедура не для всех

Бальнеотерапию назначают при самых различных заболеваниях. К ним относятся болезни костно-мышечной системы, нервной системы, органов дыхания и системы кровообращения, болезни крови и кроветворных органов.

Лечебные ванны также применяют в качестве лечения расстройств питания и нарушений обмена веществ.

Применение бальнеотерапии рекомендуют при хронических интоксикациях, при болезнях мочевыводящих путей и почек, эндокринной системы, а также при глазных заболеваниях.

Процедуры бальнеотерапии противопоказаны при наличии у человека злокачественных новообразований, выраженном атеросклерозе, при тяжелой форме сахарного диабета, а также при тиреотоксикозе, при мокнущих дерматитах и грибковых заболеваниях кожи, эпилепсии.

Лечебные ванны не рекомендуется принимать после недавно перенесенного инсульта, инфаркта миокарда, при аневризме сердца и крупных сосудов, при склонности к динамическим нарушениям коронарного и мозгового кровообращения, при склонности к кровотечениям, при острых воспалительных процессах в организме.

Вода как панацея

Эксперты-физиотерапевты рассказывают, что даже самый обычный прием ванны уже является оздоровительной процедурой для человеческого организма. Дело в том, что помимо различных добавок, лечебным воздействием обладает и сама вода.

«При приеме лечебных ванн в домашних условиях необходимо учитывать важную роль температуры воды, химического состава и, конечно, самого механического воздействия воды. За счет ее гидростатического воздействия нагрузка на опорно-двигательный аппарат уменьшается, происходит расслабление мышц. При перераспределении объема крови происходит стимуляция венозного кровотока. Это уменьшает застой крови в конечностях. Кроме того, вода активизирует функции кожи», - рассказала владивостокский физиотерапевт Ирина Мальц. Она пояснила, что холодные ванны принимаются при температуре 18-20°С. «Эти процедуры повышают сопротивляемость организма, снимают усталость, тонизируют и возбуждают. Кроме того, купание в холодной ванне помогает поддерживать упругость кожи», - пояснила эксперт, добавив, что принимать такую ванну нужно постепенно снижая температуру воды с 33 до 18 градусов, не более 2-3 минут за один сеанс и не чаще 2-3 раз в неделю. После этой процедуры кожа приобретает гладкость, человек чувствует бодрость во всем теле, апатия и сонливость исчезают.

С особой осторожностью специалисты рекомендуют принимают горячие ванны, температура которых составляет 39°С. Длительность таких процедур не должна превышать 15 минут, и завершить ее нужно прохладным душем. Это связано с определенными противопоказаниями: в горячей ванне нельзя находится долгое время людям с низким давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также склонностью к обморокам.

Перед принятием лечебных ванн необходимо помнить, что есть можно не менее чем за два часа перед процедурой, а кожа при этом должна быть чистой. Погружаясь в ванную, нужно проследить, чтобы шея и область сердца человека находились под водой. Голову при этом для максимального эффекта удобнее всего положить на валик.

Лечебные добавки

Эксперты рассказывают, что полезные хлоридно-натриевые, содовые, глицериновые, щелочные и даже йодо-бромные ванны несложно сделать и в домашних условиях.

Так, страдающим от заболеваний позвоночника, суставов, подагры, ожирения рекомендуется принимать соляные ванны.

«В воду, температура которой не превышает 37-39°С, добавляется от двух до пяти кг поваренной или морской соли, которую легко можно приобрести в любом магазине или аптеке. При этом для исключения попадания в ванну посторонних примесей соль нужно поместить в полотняный мешочек. Особенно рекомендую эту процедуру женщинам, страдающим повышенной жирностью кожи - соль ее подсушит и улучшит кровообращение», - советует Ирина Мальц, отмечая, что при пониженном артериальном давлении в ванну можно добавить 4 капли эфирного розового розмарина, 5 капель эфирного масла лимона и две капли эфирного масла бергамота.

Если артериальное давление, напротив, повышено, в воду рекомендуется капнуть пару капель эфирного масла шалфея мускатного, три капли эфирного масла иланг-иланга и одну капельку эфирного масло майорана.

При ряде заболеваний отлично могут помочь скипидарные ванны, которые также можно подготовить самостоятельно в домашних условиях. Эти процедуры направлены на лечение, в том числе опорно-двигательного аппарата и артериита. По прошествии полугода после инфаркта миокарда специалисты рекомендуют скипидарные ванны для устранения его последствий. Кроме того, данные процедуры укрепляют и делают упругой кожу и обладают антицеллюлитным действием.

Скипидарные ванны бывают трех типов: с добавлением желтого скипидарного раствора, белой скипидарной эмульсии или их смеси.

Желтый скипидар продается в аптеках, поскольку его приготовление в домашних условиях затруднено.

Эту эмульсию рекомендуется добавлять при мышечной атрофии, диабете, последствиях инсультов, инфекционных заболеваниях, отите, полиартритах. Она оказывает положительное воздействие на организм при артериальном давлении, улучшает общее состояние человека.

Белый скипидар лучше всего применять при ревматизме, остеопорозе, при последствиях переломов. Кроме того, он оказывает омолаживающее действие на организм, но такие ванны безопасны в условиях, если артериальное давление человека не превышает 140 мм ртутного столба.

Физиотерапевты поясняют: принимая ванну с использованием желтого или белого скипидара, необходимо руководствоваться изначальной дозировкой - 1 столовая ложка эмульсии, с последующим увеличением дозы при последующих процедурах.

Для желтых скипидарных ванн увеличение концентрации составляет 10 мл, для белых - 5 мл. Максимальная дозировка не должна превышать 120 мл на ванну.

Погружаясь в ванну, необходимо проконтролировать, чтобы исходная температура воды была не горячее 36°С. Температура воды при этом увеличивается постепенно, примерно на 1°С за 2 минуты. При приеме желтой скипидарной ванны температура доводится до 40°С, белой - до 40°С. Процедура должна длиться до появлении испарины на лице, но не более 15 минут.

Эксперты напоминают и предупреждают, что скипидар вызывает ощущение жжения, поэтому при принятии скипидарных ванн необходимо предварительно смазать половые органы вазелином или детским кремом, чтобы защитить слизистую, предотвратив химический ожог.

Щелочной ванна помогает избавиться от кожных заболеваний, эффективно размягчая роговой слой кожи. Для ее приготовления в ванну нужно добавить 300-500 грамм неочищенной соды.

Содовые ванны с квасцами прекрасно помогают при отеках ног, варикозном расширении вен, лимфостазе. 70 грамм алюминиевых квасцов добавляются в 200 грамм питьевой соды. Через день, когда смесь настоится, можно принимать ванну. Процедура должна занимать не более 20 минут.

Йодо-бромная ванна имеет замечательное косметическое воздействие на кожу, которая увлажняется, становится бархатистой и гладкой. В воду при температуре 36-37°С добавляется около 2 кг морской или поваренной соли, 25 г бромида калия и 10 г йодида натрия. Время процедуры не должно превышать 15 минут.

Эффект глицериновой ванны похож на йодо-бромную: после процедуры кожа перестает быть сухой, становится гладкой и шелковистой. Для ее подготовки понадобится 50 грамм глицерина на ванну при температуре воды 37-39°С.

Полезны и просты индифферентные ванны с комфортной температурой 34 - 39°С. Всего 15-20 минут такой процедуры, и положительный эффект не заставит себя ждать: хорошее настроение, отсутствие головной боли, а также, настоящий спокойный богатырский сон.

И помните: прием лечебных ванн должен происходить с разрешения лечащего врача и строго по его рекомендациям.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 6, октябрь, 2018 г.