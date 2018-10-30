Лечение с развлечением

Какую здравницу выбрать для лечения - лучше решать вместе с лечащим врачом

Вопреки бытующему мнению лучшим временем для санаторно­курортного лечения специалисты считают не лето, а осенне­зимне­весенний период. В это время и климат благоприятнее, и персонал санатория внимательнее из­за отсутствия наплыва отдыхающих, традиционного для сезона отпусков, пишет «Журнал Здоровья».

Сегодня все санатории и оздоровительные центры имеют собственные странички в Интернете, где можно найти полную информацию о профиле учреждения, его специализации и забронировать путевку на любое количество дней.

Есть возможность выбрать здравницу, в которой предусмотрено не только лечение, но и качественный отдых: наличие бассейна, спортивных площадок, кинозалов, прокат различного инвентаря, возможность совершения экскурсий. И все же если основная цель поездки - затормозить развитие болезни, вопрос о выборе санатория лучше решать вместе с лечащим врачом.

Каждому свое

Хронические заболевания органов дыхания и болезни органов кровообращения лечат в средней полосе России, на Кавказских Минеральных Водах и в Крыму.

Опорно­двигательный аппарат, нервную систему, периферические сосуды можно подлечить в санаториях Пятигорска, а также в Сочи, Анапе и Евпатории.

Желудочно­кишечная система, почки, обмен веществ и мочевыделительная система - основная специализация курортов в Ессентуках и Железноводске.

Заболеваниями кожи занимаются санатории Сочи, Геленджика, Анапы и Туапсе.

Если же отдых в санаториях за пределами края не позволяют финансы либо состояние здоровья, можно выбрать одну из приморских здравницах. Но опять же исходя из ее профиля и лечебной базы.

Курорт Шмаковка - идеальный вариант для тех, кто решил отдохнуть от городского шума и загазованных, пыльных улиц. В Шмаковке четыре здравницы: «Жемчужина» и «Изумрудный» - санатории Федерации профсоюзов, «Шмаковский» - санаторий Минобороны, санаторий им. 50­летия Октября - ведомственная здравница Центробанка.

Остальные приморские здравницы в основном сосредоточены в пригородной зоне Владивостока. Среди них как широко известные санатории («Амурский залив», «Океанский», «Приморье»), так и бывшие ведомственные пансионаты и дома отдыха, нарастившие собственную лечебную базу («Строитель», «Океан» и др.).

Большинство местных санаториев специализируется на лечении не какого­то одного, а целого ряда заболеваний, подстраиваясь тем самым под своих отдыхающих. И все же, выбирая здравницу, надо определиться: какой недуг приносит больше всего огорчений. Профиль санатория - не пустые слова. Под тот, что является основным, создается лечебная база, подбирается медперсонал. Среди кардиологических - лидирует «Амурский залив», пальму первенства среди желудочно­кишечных - держит курорт Шмаковка, позвоночник и суставы надо лечить там, где есть лечебные грязи (санатории в окрестностях Владивостока).

Минеральную воду, добываемую из Шмаковского месторождения применяют и внутрь, и наружно. Лечебные ванны из минералки улучшают коронарное кровообращение, снижают артериальное давление, активизируют функцию желез внутренней секреции и центральной нервной системы. А при приеме внутрь - благотворно влияют на работу желудочно­кишечного тракта. Однако минеральная вода противопоказана при язвенной болезни, болезнях мочевыводящих путей, заболеваниях почек и сердечно­сосудистой системы.

Грязелечение полезно при проблемах с позвоночником и суставами, некоторых гинекологических и урологических заболеваниях, но имеет и противопоказания. Нельзя принимать грязи при сердечно­сосудистых заболеваниях, варикозном расширении вен, заболеваниях крови, любых видах новообразований, включая полипы.

Помимо основных лечебных факторов - минеральных вод или лечебных грязей, в санаториях можно получить процедуры электрофореза, лазерной терапии, магнитотерапии, курсы массажа и конечно традиционные водные процедуры: циркулярный душ, душ Шарко.

А чтобы на отдыхе не возникло досадных недоразумений, стоит до поездки связаться с выбранным санаторием по телефону, электронной почте или зайти на его сайт и уточнить все условия пребывания. Заранее нужно оформить в поликлинике санаторно­курортную карту.

Путевка для льготника

Можно ли в наши дни съездить в санаторий бесплатно? Можно. Но не всем.

Согласно ФЗ «О государственной социальной помощи» право на бесплатное санаторно­курортное лечение имеют 10 категорий граждан, среди которых инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий, «чернобыльцы», «блокадники» и т.п. Ветераны труда к ним не относятся.

При определенных показаниях путевки на медицинскую реабилитацию предоставляются пострадавшим в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Закон не возбраняет льготнику претендовать на бесплатную путевку в здравницу хоть ежегодно. Но так как желающих гораздо больше, чем путевок, отдохнуть и подлечиться удастся в лучшем случае раз в три года.

Приморское отделение Фонда социального страхования приобретает путевки как у приморских здравниц («Жемчужина», «Изумрудный», «Строитель», «Амурский залив», «Сахарный ключ»), так и у санаториев за пределами края («Анапа», «Лесная поляна», «Кульдур», «Сосны», «Фемида») за счет и в рамках выделенных бюджетных средств. Путевки предоставляют в основном в межсезонье. При этом право выбора санатория самим гражданином не предусмотрено - путевки приобретаются Фондом, исходя из профиля заболевания человека и наличия мест в оздоровительном учреждении.

Помимо бесплатной путевки льготным категориям граждан предоставляется бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

Альтернатива санаторию

До июня 2010 года в России действовал приказ Минздравсоцразвития «О долечивании (реабилитации) больных в условиях санатория», согласно которому работающим гражданам после выписки из стационара (после острого инфаркта миокарда, операций на сердце и магистральных сосудах, инсульта, операций по поводу панкреатита, язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, удаления желчного пузыря, а также больным сахарным диабетом) предоставлялась бесплатная путевка в один из местных санаториев сроком до 24 дней.

Сегодня в качестве альтернативы бесплатной путевке в санаторий работающим гражданам, а также пенсионерам предлагается проходить реабилитацию в отделениях Краевой больницы восстановительного лечения: «Евгеньевское» (Ольгинский район, пос. Щербаковка) и «Светлояровка» (Черниговский район, пос. Сибирцево).

Отделение «Евгеньевское» специализируется на лечении заболеваний желудочно­кишечного тракта и мочеполовой системы, «Светлояровка» - заболеваний опорно­двигательного аппарата и нервной систем.

Страдающих кожными заболеваниями (экзема, псориаз, атопический дерматит, склеродермия и др. направляют в Центр реабилитации «Чистоводное» (Лазовский район, пос. Чистоводное) - филиал Краевого кожно­венерологического диспансера.

Понятно, что указанные лечебницы по уровню комфорта и рациону питания уступают санаториям, а в качестве развлечений могут предложить разве что телевизор, шахматы и бадминтон, но что касается лечения - тут претензий нет. В рамках Программы «Развития здравоохранения Приморского края на 2013­2020 гг.» все лечебницы оснащены необходимым медицинским оборудованием.

В каждой поликлинике есть доступ к окну записи в режиме on­line, лечащий врач входит в программу и при наличии свободных мест бронирует их для своих пациентов, выдавая номерные направления. Либо ставит пациента в электронную очередь.

Путевка со скидкой

Федерация профсоюзов Приморского края предоставляет возможность приобретения профсоюзных путевок с 20%­ной скидкой в санатории «Изумрудный» и «Жемчужина».

Профсоюзная путевка предоставляется членам профсоюза всех организаций, являющихся членскими организациями, входящими в Федерацию профсоюзов Приморского края, и профсоюзным организациям, входящим в Федерацию независимых профсоюзов России. Правда, в «высокий» сезон - с 1 июня по 30 августа и с 25 декабря по 10 января количество профсоюзных путевок ограничено.

В межсезонье, когда спрос на путевки падает, шмаковские санатории «Жемчужина» и «Изумрудный» предоставляют возможность студентам, пенсионерам, ветеранам труда и ВОВ, труженикам тыла и инвалидам отдохнуть и подлечиться с 15%­ной скидкой.

Льготные путевки предоставляют своим работникам и пенсионерам РЖД, «Газпром», Минобороны, МВД, УДП РФ, ФНС и др. в принадлежащие им здравницы. Порядок финансирования и размер оплаты санаторно­курортного лечения своих сотрудников и пенсионеров они устанавливают самостоятельно. Нередко компании для повышения лояльности работников включают в соцпакет оплату стоимости путевок за счет средств работодателя.

КСТАТИ

Если вы работаете, платите подоходный налог и приобретали путевку в санаторий за собственный счет, можете получить налоговый вычет и вернуть 13% денег, потраченных на лечение. Для этого нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства с заявлением, предоставив корешок путевки или курсовки с подтверждением ее оплаты, справку о стоимости оказанных медицинских услуг и справку из бухгалтерии с работы о суммах, начисленных и удержанных налогов за соответствующий год.

Ирина ПЕТРОВА, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 6, октябрь, 2018 г.