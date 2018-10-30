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Лечение с развлечением
Какую здравницу выбрать для лечения - лучше решать вместе с лечащим врачом
Вопреки бытующему мнению лучшим временем для санаторнокурортного лечения специалисты считают не лето, а осеннезимневесенний период. В это время и климат благоприятнее, и персонал санатория внимательнее изза отсутствия наплыва отдыхающих, традиционного для сезона отпусков, пишет «Журнал Здоровья».
Сегодня все санатории и оздоровительные центры имеют собственные странички в Интернете, где можно найти полную информацию о профиле учреждения, его специализации и забронировать путевку на любое количество дней.
Есть возможность выбрать здравницу, в которой предусмотрено не только лечение, но и качественный отдых: наличие бассейна, спортивных площадок, кинозалов, прокат различного инвентаря, возможность совершения экскурсий. И все же если основная цель поездки - затормозить развитие болезни, вопрос о выборе санатория лучше решать вместе с лечащим врачом.
Каждому свое
Хронические заболевания органов дыхания и болезни органов кровообращения лечат в средней полосе России, на Кавказских Минеральных Водах и в Крыму.
Опорнодвигательный аппарат, нервную систему, периферические сосуды можно подлечить в санаториях Пятигорска, а также в Сочи, Анапе и Евпатории.
Желудочнокишечная система, почки, обмен веществ и мочевыделительная система - основная специализация курортов в Ессентуках и Железноводске.
Заболеваниями кожи занимаются санатории Сочи, Геленджика, Анапы и Туапсе.
Если же отдых в санаториях за пределами края не позволяют финансы либо состояние здоровья, можно выбрать одну из приморских здравницах. Но опять же исходя из ее профиля и лечебной базы.
Курорт Шмаковка - идеальный вариант для тех, кто решил отдохнуть от городского шума и загазованных, пыльных улиц. В Шмаковке четыре здравницы: «Жемчужина» и «Изумрудный» - санатории Федерации профсоюзов, «Шмаковский» - санаторий Минобороны, санаторий им. 50летия Октября - ведомственная здравница Центробанка.
Остальные приморские здравницы в основном сосредоточены в пригородной зоне Владивостока. Среди них как широко известные санатории («Амурский залив», «Океанский», «Приморье»), так и бывшие ведомственные пансионаты и дома отдыха, нарастившие собственную лечебную базу («Строитель», «Океан» и др.).
Большинство местных санаториев специализируется на лечении не какогото одного, а целого ряда заболеваний, подстраиваясь тем самым под своих отдыхающих. И все же, выбирая здравницу, надо определиться: какой недуг приносит больше всего огорчений. Профиль санатория - не пустые слова. Под тот, что является основным, создается лечебная база, подбирается медперсонал. Среди кардиологических - лидирует «Амурский залив», пальму первенства среди желудочнокишечных - держит курорт Шмаковка, позвоночник и суставы надо лечить там, где есть лечебные грязи (санатории в окрестностях Владивостока).
Минеральную воду, добываемую из Шмаковского месторождения применяют и внутрь, и наружно. Лечебные ванны из минералки улучшают коронарное кровообращение, снижают артериальное давление, активизируют функцию желез внутренней секреции и центральной нервной системы. А при приеме внутрь - благотворно влияют на работу желудочнокишечного тракта. Однако минеральная вода противопоказана при язвенной болезни, болезнях мочевыводящих путей, заболеваниях почек и сердечнососудистой системы.
Грязелечение полезно при проблемах с позвоночником и суставами, некоторых гинекологических и урологических заболеваниях, но имеет и противопоказания. Нельзя принимать грязи при сердечнососудистых заболеваниях, варикозном расширении вен, заболеваниях крови, любых видах новообразований, включая полипы.
Помимо основных лечебных факторов - минеральных вод или лечебных грязей, в санаториях можно получить процедуры электрофореза, лазерной терапии, магнитотерапии, курсы массажа и конечно традиционные водные процедуры: циркулярный душ, душ Шарко.
А чтобы на отдыхе не возникло досадных недоразумений, стоит до поездки связаться с выбранным санаторием по телефону, электронной почте или зайти на его сайт и уточнить все условия пребывания. Заранее нужно оформить в поликлинике санаторнокурортную карту.
Путевка для льготника
Можно ли в наши дни съездить в санаторий бесплатно? Можно. Но не всем.
Согласно ФЗ «О государственной социальной помощи» право на бесплатное санаторнокурортное лечение имеют 10 категорий граждан, среди которых инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий, «чернобыльцы», «блокадники» и т.п. Ветераны труда к ним не относятся.
При определенных показаниях путевки на медицинскую реабилитацию предоставляются пострадавшим в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
Закон не возбраняет льготнику претендовать на бесплатную путевку в здравницу хоть ежегодно. Но так как желающих гораздо больше, чем путевок, отдохнуть и подлечиться удастся в лучшем случае раз в три года.
Приморское отделение Фонда социального страхования приобретает путевки как у приморских здравниц («Жемчужина», «Изумрудный», «Строитель», «Амурский залив», «Сахарный ключ»), так и у санаториев за пределами края («Анапа», «Лесная поляна», «Кульдур», «Сосны», «Фемида») за счет и в рамках выделенных бюджетных средств. Путевки предоставляют в основном в межсезонье. При этом право выбора санатория самим гражданином не предусмотрено - путевки приобретаются Фондом, исходя из профиля заболевания человека и наличия мест в оздоровительном учреждении.
Помимо бесплатной путевки льготным категориям граждан предоставляется бесплатный проезд к месту лечения и обратно.
Альтернатива санаторию
До июня 2010 года в России действовал приказ Минздравсоцразвития «О долечивании (реабилитации) больных в условиях санатория», согласно которому работающим гражданам после выписки из стационара (после острого инфаркта миокарда, операций на сердце и магистральных сосудах, инсульта, операций по поводу панкреатита, язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, удаления желчного пузыря, а также больным сахарным диабетом) предоставлялась бесплатная путевка в один из местных санаториев сроком до 24 дней.
Сегодня в качестве альтернативы бесплатной путевке в санаторий работающим гражданам, а также пенсионерам предлагается проходить реабилитацию в отделениях Краевой больницы восстановительного лечения: «Евгеньевское» (Ольгинский район, пос. Щербаковка) и «Светлояровка» (Черниговский район, пос. Сибирцево).
Отделение «Евгеньевское» специализируется на лечении заболеваний желудочнокишечного тракта и мочеполовой системы, «Светлояровка» - заболеваний опорнодвигательного аппарата и нервной систем.
Страдающих кожными заболеваниями (экзема, псориаз, атопический дерматит, склеродермия и др. направляют в Центр реабилитации «Чистоводное» (Лазовский район, пос. Чистоводное) - филиал Краевого кожновенерологического диспансера.
Понятно, что указанные лечебницы по уровню комфорта и рациону питания уступают санаториям, а в качестве развлечений могут предложить разве что телевизор, шахматы и бадминтон, но что касается лечения - тут претензий нет. В рамках Программы «Развития здравоохранения Приморского края на 20132020 гг.» все лечебницы оснащены необходимым медицинским оборудованием.
В каждой поликлинике есть доступ к окну записи в режиме online, лечащий врач входит в программу и при наличии свободных мест бронирует их для своих пациентов, выдавая номерные направления. Либо ставит пациента в электронную очередь.
Путевка со скидкой
Федерация профсоюзов Приморского края предоставляет возможность приобретения профсоюзных путевок с 20%ной скидкой в санатории «Изумрудный» и «Жемчужина».
Профсоюзная путевка предоставляется членам профсоюза всех организаций, являющихся членскими организациями, входящими в Федерацию профсоюзов Приморского края, и профсоюзным организациям, входящим в Федерацию независимых профсоюзов России. Правда, в «высокий» сезон - с 1 июня по 30 августа и с 25 декабря по 10 января количество профсоюзных путевок ограничено.
В межсезонье, когда спрос на путевки падает, шмаковские санатории «Жемчужина» и «Изумрудный» предоставляют возможность студентам, пенсионерам, ветеранам труда и ВОВ, труженикам тыла и инвалидам отдохнуть и подлечиться с 15%ной скидкой.
Льготные путевки предоставляют своим работникам и пенсионерам РЖД, «Газпром», Минобороны, МВД, УДП РФ, ФНС и др. в принадлежащие им здравницы. Порядок финансирования и размер оплаты санаторнокурортного лечения своих сотрудников и пенсионеров они устанавливают самостоятельно. Нередко компании для повышения лояльности работников включают в соцпакет оплату стоимости путевок за счет средств работодателя.
КСТАТИ
Если вы работаете, платите подоходный налог и приобретали путевку в санаторий за собственный счет, можете получить налоговый вычет и вернуть 13% денег, потраченных на лечение. Для этого нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства с заявлением, предоставив корешок путевки или курсовки с подтверждением ее оплаты, справку о стоимости оказанных медицинских услуг и справку из бухгалтерии с работы о суммах, начисленных и удержанных налогов за соответствующий год.
Ирина ПЕТРОВА, фото автора.
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