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В подвешенном состоянии
Аэройога противопоказаний практически не имеет
Не секрет, что женщине приходится заботиться не только о своем здоровье, но и самочувствии своих близких, пишет «Журнал Здоровья». И чтобы на все это хватало сил и энергии, нужно держать себя в форме и быть всегда в тонусе. В Приморье на страже женского здоровья стоит Госпрограмма «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы», однако и сами женщины должны брать себя в руки и заниматься профилактикой.
Как нельзя лучше для этой цели подходят занятия йогой. Точнее, ее разновидностью - аэройогой, которая практически не имеет противопоказаний. Аэройога подвластна людям любой физической подготовки, независимо от веса и возраста. Фитнес-тренер по аэройоге «Геометрии фитнеса» Анастасия Бартовщук подробнее рассказала о смысле и пользе некоторых наиболее популярных поз, продемонстрировав их для «Журнала Здоровья».
- Занятия аэройогой происходят на высоте около метра над полом в специальных гамаках - пластичных лентах, закрепленных под потолком. Опытный инструктор отвечает за безопасность человека и подсказывает, как правильно занимать ту или иную асану (позицию), используя гамак.
Преимущество аэройоги - занятия в гамаке, который полностью обвивает наше тело, принимая на себя его вес. Раскачивание дает эффект колыбели, возвращает в детство, дает ощущение уюта, комфорта, за счет этого достигается расслабление и улучшение общего самочувствия. На занятиях можно как тянуться, так и выполнять силовые упражнения укреплять мышцы рук, пресса, спины, ног. Большее внимание уделяем растягиванию, улучшению осанки и позиции вниз головой, при которых вытягивается позвоночник, увеличивается расстояние между межпозвонковыми дисками, улучшается кровоснабжение как в организме в целом, так и в отдельных органах, а также улучшается работа головного мозга.
Занятия начинаются с поз на расслабление и приведение в общий тонус всего организма. Затем на компрессию, растяжку и укрепление позвоночника.
В целом занятия аэройогой приводят к удивительным ощущениям полета и раскованности движений, которые недоступны при других видах тренировок. Человек не только «преодолевает» гравитацию, но и отрешается от всех проблем.
Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.
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