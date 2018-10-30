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Отдамся в хорошие руки
Прежде чем доверить свое тело и здоровье фитнес-инструктору, следует убедиться в его профессионализме
Не секрет, что фитнес не только улучшает внешний вид человека, позволяет чувствовать себя моложе, увереннее, счастливее, но и помогает продлевать жизнь. При условии, что занятия проходят под чутким наблюдением профессионального тренера. Как же готовят кадры для фитнеса? Об этом «Журналу Здоровья» рассказали приморские эксперты.
Напомним, что развитие спорта в России является одной из приоритетных задач государства, и интерес к нему с каждым годом только возрастает. В России постоянно совершенствуется спортивная инфраструктура, строятся стадионы, комплексы, открываются новые спортивные секции для молодежи и детей дошкольного возраста, повышается уровень подготовки профильных специалистов.
В Приморском крае реализуется государственная программа по развитию физической культуры и спорта, предусматривающая финансирование строительства спортивной инфраструктуры и поддержку общественных учреждений спорта. Директор краевого департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов отмечал, что вопрос обеспеченности населения спортивной инфраструктурой в Приморье действительно стоит особенно остро. Во Владивостоке этот показатель составляет всего 26% при общероссийском 47,6%. Крупных спортивных объектов в городе не хватает, а частный бизнес предпочитает вкладываться в фитнес-клубы, число которых растет ежегодно.
Эти спортивные комплексы у приморцев продолжают набирать популярность. И пусть в большинстве случаев тренировки проводятся на возмездной основе, число людей, предпочитающих здоровый образ жизни, растет. В рамках Госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» это дает общую положительную тенденцию в оздоровлении приморцев.
«Русская рулетка»
Считается, что, прежде чем доверить свое тело и здоровье фитнес-инструктору, следует убедиться в его профессионализме, попросив предоставить «корочки».
На сегодняшний день существует много различных частных курсов, пройдя которые, можно получить сертификат инструктора тренажерного зала, инструктора по танцам, йоге, фитнес-тренера и так далее. В большинстве своем, такие сертификаты - просто коммерческие проекты. Люди зарабатывают деньги, по сути, делают их из воздуха. Неделя или чуть больше неких теоретических занятий - и вот уже заветный документ в руках заплатившего, считают эксперты.
Профессиональный тренер-инструктор тренажёрного зала Светлана Сафронова:
«Такая бумажка совершенно не дает клиентам фитнес-центра никаких гарантий. Люди, которых инструктируют тренеры с сертификатами, играют в «русскую рулетку»: повезет-не повезет. Купить сертификат можно буквально на каждом углу, а вот иметь реальные знания - это совершенно другое. Я не хочу сказать, что все сертифицированные тренеры - неумехи. Есть люди с очень серьезной подготовкой. Но в чьи руки вы попадете - в этом и заключается суть «рулетки».
Светлана Сафронова считает, что удостоверение гособразца также не является гарантией качества того, что вас тренирует профессионал.
«Во Владивостоке, например, при приеме на работу не то что какой-то официальный документ, подтверждающий квалификацию тренера, не спрашивают, даже опыт работы мало кого интересует. Объясню, почему так происходит. Фитнес-клубы растут как на дрожжах. Каждый бизнесмен старается переплюнуть конкурента в «красоте картинки» - суперснаряды, красивый зал, современные душевые, бассейны, поразить клиента в самое сердце и заставить «зажечься» спортом, а по сути, выложить деньги за абонемент. При этом самое главное остается на задворках: часто к услугам начинающих спортсменов предоставляются фитнес-тренеры, которые сами порой только-только освоили азы техник. И таких «специалистов» немало - их охотно берут на работу, так как большой оплаты за свой труд они не требуют. Если же нанимать действительно высококвалифицированного сотрудника с опытом, знаниями, регалиями, которые тоже, безусловно, во Владивостоке работают, владельцам клуба придется, как говорится, раскошелиться. Вот и пестрят сайты объявлениями типа «срочно примем на работу фитнес-тренера, опыт не обязателен»».
Грамотные специалисты хорошо понимают, что их работа - это большая ответственность. Тренировки живого человека предполагают комплексный подход с учетом его индивидуальных особенностей, уровнем физической подготовки, возможных проблем со здоровьем и так далее. Их в обязательном порядке необходимо учитывать при разработке программы и распределения физической нагрузки. Нюансов в фитнес-спорте - огромное количество.
Главное - не навредить
Тренажерный зал и фитнес-клуб - это те места, куда приходят люди самыми разными целями и запросами. Со стороны можно подумать, что все они в ходе тренировки занимаются одним и тем же делом, соответственно, мотивы прихода у людей схожи. На самом деле, это совершенно не так. Взгляды на занятия спортом у всех писателей спортивных залов сильно отличаются.
Эксперты разделяют потребности клиентов на три ключевые категории: желающие похудеть, то есть сбросить лишние килограммы, ко второй категории относятся те, кто ставят своей целью просто скорректировать фигуру - укрепит спину, ягодицы, уменьшить объем талии и так далее. И третья категория, это люди, которые приходят на тренировки исключительно для поддержания здорового образа жизни.
Светлана Сафронова поясняет: «Основная задача тренера - помочь человеку достигнуть той цели, к которой он стремиться, но главное - не навредить. Впервые в тренажёрный зал я пришла в 16 лет. Занималась много, с отдачей. В связи с определенными жизненными обстоятельствами, вернулась к спорту после долгого перерыва, уже в довольно серьезном возрасте «далеко за 30». Не верьте, если вам говорят, что после тридцати жизнь остановилась и ваш удел - диван. Начать грамотно и с пользой тренироваться может человек и предпенсионного возраста, тем более его продлили. Подтверждением тому являются реальные многочисленные примеры из жизни. Тренер должен чутко чувствовать своего подопечного. Ни в коем случае нельзя подвергать его большим нагрузкам, даже если они запланированы по графику, если человек пришел на тренировку уставший, не в самой лучшей физической форме. При этом я всегда повторяю: лучше в зале размяться, чем дома проваляться. Даже если самочувствие оставляет желать лучшего, посещение спортзала очень стимулирует. Здесь сама обстановка, сама энергетика располагает к здоровью. Жаль, что во многих фитнес-центрах нашего города и спортсмены, и сами тренеры забывают о том, что дружественная позитивная атмосфера в зале не менее важна, чем работа со снарядами. Мягко говоря, странно, войдя в такой зал, не услышать даже ответственного приветствия от присутствующих. Особенно болезненно это воспринимают новички, только - только начинающие посещать фитнес-клуб. К таким людям необходим особенный подход, даже с некоторыми элементами психологии. Человека нужно заставить поверить в себя, помочь расслабиться, максимально избавить от комплексов, ведь подобная зажатость может пройти далеко не сразу. Недельные курсы тренинга вас этому не научат».
Тренер известного во Владивостоке фитнес-клуба Наталья полностью поддерживает коллегу:
«После приобретения сертификата получение реального опыта работы с людьми необходимо. Практикуя собственные тренировки, придет понимание, что в обязанности фитнес-инструктора входит не только обучение здоровому образу жизни, но и создание особой здоровой, дружественной, счастливой атмосферы, которая поможет людям скорее достигнуть успехов в спорте. Не стоит забывать, что фитнес-центры - это не просто тренажерки, куда народ забегает покачать мышцы, это еще и особенное место для встреч, новых знакомств, интересного общения - в общем, всего того, что позволяет в короткое время забыть о напряжении, которое безусловно накапливается в дневное время. Поэтому чаще всего фитнес-клубы забиты людьми в вечерние часы. Сама я начинала тренерскую карьеру с занятий всего с одной девочкой. Больше взять не рискнула. Сейчас у меня нет недостатков в желающих тренироваться. Люди чувствуют тот индивидуальный подход к каждому из них, который я использую».
И Светлана, и Наталья уверены, что только при одном условии можно тренировать людей: если сам будущий фитнес-инструктор необходимую физическую подготовку прошел - и речь идет об индивидуальных занятиях с профессиональным авторитетным тренером.
«Занимаясь несколько лет в зале с профессиональным персональным тренером, можно начать и самому обучать других. Я бы и сейчас очень хотела взять несколько индивидуальных занятий у замечательного приморского инструктора, квалификация которого на «голову выше», чем у всех остальных. К сожалению, придется повременить, такие мастер-классы далеко не из дешевых», - сказала Светлана Сафронова.
Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.
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