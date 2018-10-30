Всегда на плаву

В Приморье, если ты не морж, в море круглый год не поплаваешь. Зато в бассейне можно заниматься плаванием в любой сезон

«Не умеет ни читать, ни плавать» - в устах древнего грека эта презрительная характеристика означала полнейшее невежество, а в средневековой Европе тех, кто плавал топориком, не брали в рыцари. Для современного человека неумение плавать вряд ли обернется позором, однако если уж вы решили плавать, то плавайте правильно. Плавать, как это делает большинство, с торчащей над водой головой - не только не эффективно, но и вредно для здоровья, пишет «Журнал Здоровья».

Плавание считается одним из наиболее щадящих видов спорта, необычайно полезным для здоровья и практически не имеющим противопоказаний. В первую очередь оно полезно тем, у кого имеются заболевания позвоночника и суставов. В воде человек «весит» не более 3-4 кг, что позволяет снять излишнюю нагрузку на позвоночник, но при этом прекрасно тренирует мышцы. Да и суставы в водной «невесомости» работают с более высокой амплитудой, невозможной при выполнении упражнений на суше. Плавание увеличивает вентиляцию и жизненную емкость легких, которая с возрастом снижается практически у всех.

- Но, чтобы получать от плавания только пользу, плавать надо правильно, - предупреждает тренер по плаванию владивостокского спорткомплекса «Гавань» Наталья Гвоздарева. - Так, как плавает большинство - с запрокинутой назад головой, не только не эффективно, но и попросту вредно. При таком неестественном положении пережимаются кровеносные сосуды, питающие мозг, перенапрягаются мышцы шеи и поясничного отдела позвоночника, что может привести к обострению остеохондроза.

Как рыба в воде

Как научиться плавать правильно? Чтоб не просто молотить конечностями, как ветряная мельница, либо неспешно перемещаться в воде, аккуратно сводя и разводя руки, а плыть легко, быстро и красиво, как это делают спортсмены?

Самоучителей по плаванию в электронном, бумажном виде и в видеоформате существует множество. И все обещают научить плавать правильно, быстро и чуть ли не выходя из дома. Но, как показал личный опыт, лучше всего - заниматься под руководством опытного тренера, который не только обучит правильной технике движений, правильному дыханию, но и поможет обрести уверенность в своих силах, исправит ошибки, неизбежные у всех начинающих пловцов.

Научиться плавать не поздно в любом возрасте. Среди учеников Натальи Гвоздаревой - и дети, и люди пенсионного возраста. Однако, по словам тренера, ребенку научиться плавать проще, так как он еще не знает страха перед водой, взрослым - сложнее, хотя в этом случае все зависит от того, как человек настроится. Нужно просто отбросить все страхи и поставить перед собой четкую цель. А чтобы побороть водобоязнь, необходимо усвоить и на практике проверить, что вода сама «держит» тело и не дает ему уйти на дно.

- Утонуть человек не может в принципе, так как тело держится на плаву за счет воздуха в легких. Как правило, люди тонут, запаниковав и нахлебавшись воды, - поясняет тренер по плаванию.

Сколько времени нужно, чтобы научиться плавать?

- Чтобы просто «положить» человека на воду, то есть чтобы он почувствовал, что может держаться в воде, в среднем требуется 3 месяца. Одновременно закладываются основы движения ногами - кроль на груди, кроль на спине и баттерфляй. Самым последним дается брасс, затем присоединяются движения руками, дыхание и координация движений рук и ног.

«Стильное» плавание

Плавание на спине считается едва ли не самым полезным для позвоночника, если сохранять вытянутое и хорошо обтекаемое горизонтальное положение тела.

Не менее полезен для здоровья и брасс. 30 минут активного плавания брассом сжигает 360 калорий и вовлекает в процесс 70% мышц. Поэтому именно брасс в первую очередь используется в качестве оздоровительного плавания. Медики рекомендуют брасс всем, но тренеры в бассейнах - главным образом, людям без особой физической подготовки, которым не нужно перегружать мышцы. Однако брасс, хотя и наименее энергозатратный, считается самым технически сложным видом плавания.

Кроль - самый быстрый способ перемещения в воде, а потому и самый любимый пловцами. Он дает бОльшую нагрузку на руки и плечевой пояс, чем брасс, и сжигает больше всего калорий (570 ккал в час). Несомненна польза кроля для дыхательной и кровеносной систем. В то же время при серьезных проблемах с позвоночником кроль на груди, по мнению врачей, может быть противопоказан.

К баттерфляю у медиков отношение неоднозначное. Одни считают его удачным выбором при проблемах с позвоночником, другие, напротив, советуют остерегаться столь большой нагрузки и резких рывков. Впрочем, и врачи, и тренеры утверждают, что оптимальный вариант - комбинировать разные виды плавания.

Мелко плаваем!

Если спортивными залами приморцы обеспечены в среднем на 42%, спортивными площадками и беговыми дорожками - на 56%, то обеспеченность плавательными бассейнами составляет всего 9,96% от норматива.

Можно ли похудеть, занимаясь плаванием? Можно. Если сократить количество потребляемых калорий, то есть меньше есть. Можно сжечь на тренировке уйму жиров и углеводов, а затем съесть столько же, если не больше

Согласно утвержденному Правительством РФ нормативу, обеспеченность плавательными бассейнами должна составлять 750 кв. метров водного зеркала на каждые 10 тыс. населения. То есть при среднем размере бассейна в 200 квадратов на каждые 10 тыс. жителей должно приходиться 3,75 бассейна. Таким образом, только в шестисоттысячном Владивостоке должно быть порядка 225 плавательных бассейнов! Фактически же на всё Приморье всего 51 бассейн, из них 2 олимпийских длиной 50 метров, 31 бассейн длиной 25 метров и 18 бассейнов произвольных размеров.





Плавательные бассейны есть в 13 муниципальных образованиях края: в Арсеньеве - 5, Артеме - 2, Большом Камне - 1, Владивостоке - 22, Дальнегорске - 2, Лесозаводске - 1, Находке - 4, Партизанске - 1, Спасске-Дальнем - 4, Уссурийске - 6. Плюс по одному бассейну в Кировском, Красноармейском и Спасском районах.

Впрочем, стоит отметить, что во исполнение Госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» и в рамках Госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2013-2020 годы» в настоящее время ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в ЗАТО Фокино. Срок сдачи - до 1 декабря 2018 года.

Надо сказать, что плавательный бассейн - одно из наиболее затратных спортивных сооружений. Достаточно дорого обходится его обслуживание. Это и расход больших объемов воды, которую необходимо периодически обновлять, и затраты на ее подогрев, и затраты на обогрев помещения и т. д.

Техника безопасности

В заключение хочется остановиться на проблемах, которые могут подстерегать посетителей бассейнов.

Простуда. Некоторые опасаются посещать бассейн в период холодов из-за опасности простудиться. На самом деле шансов простудиться больше, когда на улице еще (или уже) тепло. Когда мы легко одеты и ходим без головного убора. Дело в том, что во время тренировки (если плаваешь активно, а не висишь у бортика), кровообращение активизируется, тело разогревается, и потом начинаешь потеть, как после парной или сауны. Поэтому, идя в бассейн, следует одеться теплее, чем обычно, и обязательно взять с собой головной убор. А после тренировки, прежде чем выйти на улицу, посидеть в холле час, как минимум, чтобы «остыть».

К сожалению, переохладиться можно и не выходя на улицу. К примеру, в бассейне спорткомплекса «Гавань» вода довольно теплая - 28-30 градусов, но сами помещения не отапливаются. Выходишь из воды - и скорее бежишь под горячий душ, из душа - в холодную раздевалку. А должно быть наоборот. Вот в СК «Олимпийский» во Владивостоке вода попрохладнее (для активного плавания это плюс - меньше нагрузка на сердце), но окружающий воздух теплый.

Сухость кожи. Высокий уровень дезинфекции достигается с помощью хлора. Обработка воды ультрафиолетовым облучением, так же, как и озонирование, вопреки бытующему мнению, не является единственным способом дезинфекции. Вместе с тем хлор разрушает жировой слой эпидермиса, что приводит к сухости кожи. Поэтому после душа каждый раз следует наносить увлажняющий питательный крем или лосьон для тела.

Грибок. Если соблюдать правила гигиены, подхватить грибок маловероятно, хотя тут многое зависит от иммунитета: чем он слабее, тем легче микроорганизмам поселиться на коже. Важно после душа насухо вытирать межпальцевые промежутки, а раз в 2 месяца в качестве профилактики можно использовать противогрибковую мазь. И не ходить в бассейн, если на ногах и пальцах есть ранки - в этом случае риск подцепить грибок заметно повышается.

Ирина ПЕТРОВА, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 6, октябрь, 2018 г.