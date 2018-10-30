Грипп или простуда: в чем разница?

Вирус гриппа - чемпион по развитию опасных для жизни осложнений

Кто хорошо диагностирует, тот хорошо лечит. Эта медицинская истина справедлива и для простудных заболеваний. Но если врач всем подряд ставит диагноз «ОРВИ», не спешите обвинять его в некомпетентности. Дело в том, что в группу острых респираторно-вирусных заболеваний входит масса болезней, вызываемых двумя сотнями вирусов. Грипп, по большому счету, - это тоже форма ОРВИ, но отличать его от простуды нужно, даже если вы сами не доктор. Просто, чтобы избежать последствий недооценки противника, пишет «Журнал Здоровья».

- Простуда развивается при переохлаждении. Озноб, ломота в теле, заложенность носа, першение в горле - первые симптомы и сигнал, что нужно срочно принимать решительные меры. И тогда есть шанс, что утром встанете здоровым, - говорит заведующая терапевтическим отделением №3 Владивостокской поликлиники №1 Лариса НАЗАРОВА.

Заразная парочка

Острое вирусное заболевание дает иную картину и менее оптимистичные прогнозы. ОРВИ начинается резко, состояние быстро ухудшается, повышается температура, садится голос, слезятся глаза. И главное, происходит это непонятно от чего: не перемерзали, не пили холодного…

В закрытом помещении вирусы ОРВИ распространяются вокруг больного человека на 7 метров. От 2 до 9 часов они живут в воздухе комнаты, где находился больной. Самая высокая концентрация вирусов в воздухе вокруг больного – в первые два дня болезни

ОРВИ может быть вызвана любым из двух сотен респираторных вирусов. Но заражение во всех случаях происходит одинаково - воздушно-капельным путем. Симптомы ОРВИ, в том числе и гриппа, схожи: насморк, кашель, першение в горле, гипертермия - повышение температуры тела. О разных ОРВИ говорят обычно вместе, на гриппе же акцентируют внимание особо, как на самом тяжелом заболевании этой группы.

Типичный грипп всегда начинается с озноба, сильной головной боли, рези в глазах, слабости, боли в мышцах, ломоты в суставах, быстро поднимается температура (до 39-40 градусов). Затем появляется насморк, сухой кашель, покраснение зева. Лихорадка продолжается до 4 дней.

Гриппом может заболеть каждый. Даже закаленный человек, впервые встретившись с новым для него типом вируса, как правило, заболевает. Наиболее уязвимы дети дошкольного возраста и пожилые люди по причине более слабого иммунитета; больные, страдающие хроническими заболеваниями легких, почек, сердечно-сосудистой системы, нарушениями обмена веществ (включая сахарный диабет), иммунной недостаточностью.

Маски и не только

В нашем крае действует Программа «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы», которая уделяет особое внимание профилактике вирусных инфекций и вакцинации против них. В том числе и поэтому на протяжении ряда лет заболеваемость гриппом в Приморье остается на сравнительно невысоком уровне - менее 200 человек в год. По мнению инфекционистов, это благодаря тому, что с каждым годом все большее число приморцев прививаются от гриппа: ведь вакцинация позволяет не только уберечь себя от этой чреватой серьезными осложнениями вирусной инфекции, но и вырабатывает коллективный иммунитет.

Длительность иммунитета после прививки любой вакциной относительно невелика - 6-9 месяцев, так что каждый год необходимо прививаться заново. К тому же каждый сезон «рождается» новый штамм вируса, способный вызвать заболевание даже у тех, кто переболел гриппом год назад. Поэтому каждый год разрабатывается новая вакцина с учетом грозящей именно в этом сезоне разновидности вируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в северном полушарии в 2018-2019 годах ожидается активизация двух штаммов вируса гриппа А (H1N1 и H3N2) - Мичиган и Сингапур и двух штаммов вируса гриппа В - Виктория и Ямагата. Компоненты A (H3N2) и B/Victoria новые по сравнению с вакцинами прошлого сезона.

Кто прежде всего нуждается в вакцинации?

- Практически все, - говорит Лариса Назарова. - Но поскольку от гриппа больше всего страдают маленькие дети и люди старшего возраста, а также те, кто имеет хронические заболевания, то вакцинация нужна прежде всего им.

В рамках Программы развития здравоохранения Приморского края ежегодно в регионе проводится прививочная кампания. Бесплатно

получить прививку против гриппа могут дети с шестимесячного возраста, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, люди старше 60 лет и др.

Считается, что идеальный месяц для прививок - октябрь, поскольку активная циркуляция вирусов начинается в октябре-ноябре, а иммунный ответ после вакцинации формируется через 14-21 день. Но в Приморье пик заболеваемости гриппом обычно приходится на февраль-март, поэтому прививаться можно и в ноябре.

- Однако прививка не дает 100%-ной защиты от гриппа, - поясняет Лариса Назарова. - Цель вакцинации - защитить человека от опасных осложнений и смертельного исхода.

Вирусы чаще всего активно размножаются там, где много людей. Поэтому в период, когда народ активно чихает и кашляет, стоит по максимуму избегать торговых и прочих культурно-развлекательных центров, кинотеатров, переполненного общественного транспорта. Если же походы или поездки неизбежны, надо защищать слизистую полости носа от проникновения вирусов, смазывая стенки внутри носовых ходов оксолиновой мазью или мазью на основе интерферона. Можно использовать и обычный вазелин.

Защитить от вирусов помогают одноразовые респираторные маски. Главное - менять их каждые 2 часа.

Естественно, надо соблюдать и личную гигиену. Не трогать руками глаза, рот, нос. Обязательно следует часто мыть руки: после улицы, посещений туалета, в офисе и т.д. Если нет возможности вымыть руки - использовать антибактериальные салфетки и гели. Не следует забывать, что вирус гриппа достаточно живучий и может довольно долго сохраняться на разных поверхностях - дверных ручках, продуктовых тележках в супермаркете, поручнях в транспорте, лестничных перилах, кнопках лифтов и т.д.





Параллельно следует укреплять свой иммунитет: побольше гулять, проветривать комнату, проводить влажные уборки, употреблять в пищу больше витаминов. Все это позволит активизировать защитные силы организма. Также следует правильно одеваться: не переохлаждаться, не перегреваться.

Лечение по правилам

По словам доктора, к лечению гриппа надо подходить серьезно. Прогревания, ингаляции, травяные отвары, чай с малиной, редька с медом хороши лишь как вспомогательные средства. Самое главное - остановить размножение вируса гриппа. Для этого необходимы специфические противовирусные средства, которые выписывает врач. Чем раньше будет начат их прием, тем меньше риск развития тяжелых осложнений.

Ни в коем случае не назначайте себе антибиотики - вирусы гриппа и других ОРВИ к антибиотикам нечувствительны. Более того, антибиотики убивают полезные микробы, защищающие организм. Антибиотики назначаются только врачом в случаях постгриппозных осложнений.

Жаропонижающие средства при гриппе необходимо применять с большой осторожностью. Повышенная температура (до 38 градусов) - это защитная реакция организма, способствующая выработке белков, борющихся с вирусами, и направленная на их уничтожение.

И не стремитесь на работу, в школу, институт, будучи больным или не до конца выздоровевшим. Вирусы выводят из строя в первую очередь клетки-макрофаги, которые противодействуют различным бактериям. А значит, открываются ворота для других инфекций, таких как бронхит и пневмония. Поэтому у тех, кто переносит заболевание на ногах, возрастает риск развития осложнений.

Кроме того, «выйдя в свет», легко можно подхватить вирус другой респираторной инфекции. Вопреки распространенному мнению, что зараза к заразе не пристает, в этом случае начнется вторая волна болезни, справиться с которой ослабленному организму будет намного труднее.

Ирина ПЕТРОВА, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 6, октябрь, 2018 г.