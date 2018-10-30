Краевая медицина поднимается в глазах приморцев

На сегодняшний день главным инструментом оценки удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи в Приморском крае являются общественные организации, которые проводят сложную и важную работу на территориях региона. Согласно Госпрограмме «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013­-2020 годы» и на основании анализа, проводимого специалистами, коэффициент удовлетворенности медициной Приморья продолжает расти, пишет «Журнал Здоровья».

Общественный совет

Начальник отдела организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности департамента здравоохранения Приморского края Кирилл Гончаров пояснил «Журналу Здоровья», что именно независимые мнения пациентов служат одним из критериев в комплексной оценке деятельности региональных медицинских учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Несмотря на то что оценка коэффициента удовлетворенности медициной Приморья в 2018 году еще суммирована и проведена не была, уже сейчас можно говорить том, что по коэффициенту удовлетворенности приморская медицина стабильно поднимается в рейтинге.

Кирилл Гончаров разъяснил, что в рамках исполнения Федерального закона № 392­ФЗ, на основании решения Общественной палаты Приморского края от 16 января 2018 года приказом департамента здравоохранения от 22 января 2018 года был создан общественный совет по проведению независимой оценки качества (НОК) условий оказания услуг медицинскими организациями Приморского края.

Им были определены 47 медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ТПГГ), подлежащие НОК в 2018 году.

«Все медицинские организации Приморского края, подлежащие НОК, кроме федеральных, зарегистрированы на портале информационно­аналитической системы «Мониторинг независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями» (ИАС НОК), разработанной Минздравом РФ.

В медицинские организации направлены новые анкеты НОК, утверждённые приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 июля 2018 года № 442 «Об организации работы по обеспечению технической возможности выражения мнений пациентами о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в сети Интернет», - рассказал эксперт.

По состоянию на 15 октября 2018 года за медицинские организации Приморского края в электронном виде проголосовали 2,960 человек. Дополнительно в департамент передано 855 анкет на бумажном носителе, в настоящее время осуществляется ввод их в ИАС НОК.

По плану реализации НОК в 2018 году, определённом Федеральным законом № 392­ФЗ, сбор анкет должен завершиться 30 ноября текущего года, затем до 29 декабря результаты должны быть обработаны с использованием системы ИАС НОК. Итоговые результаты должны быть утверждены Общественным советом до 31 января 2019 года и затем, до 28 февраля, итоговые результаты НОК вместе с планами по устранению недостатков должны быть размещены на официальном сайте департамента здравоохранения.

«На данный момент осуществляется регулярный мониторинг отзывов граждан на официальном сайте для размещения информации о государственных учреждениях. При появлении отрицательных отзывов и предложений проводится их анализ и информирование граждан», - уточнил Кирилл Гончаров.

Право голоса

В 2017 году члены Общественного совета посетили большую часть медицинских организаций Приморья.

Председатель совета общественного совета по правам пациентов при департаменте здравоохранения Приморского края Мария ЛАВРЕНЮК подчеркнула: «Мы хотим, чтобы каждый пациент имел возможность и воспользовался своим правом высказать свое мнение о работе медицинского учреждения».

На заседании общественного совета по правам пациентов при департаменте здравоохранения Приморского края, которое состоялось во Владивостоке в сентябре прошлого года, Мария Лавренюк выступила с докладом. Она пояснила, что за три года проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями Приморского края, были охвачены 100 % медицинских организаций, участвующих в программе государственных гарантий.

«Из общего перечня медицинских организаций, участвующих в территориальной Программе государственных гарантий в 2017 году, 22 не подлежат независимой оценке качества оказания услуг. В 2017 году Общественным советом было определено 108 организаций, участвующих в НОК, в том числе по направлению:

1) «Донорство крови» - 1 учреждение;

2) «Психиатрические больницы» - 5 учреждений;

3) «Скорая медицинская помощь» - 6 учреждений. Данная служба оценивалась как единая служба скорой медицинской помощи Приморского края;

4) «Стационарные условия» - 39 учреждений;

5) «Амбулаторные условия» - 93 учреждения.

Часть организаций была оценена одновременно и по стационарным, и по амбулаторным условиям.

Две организации не были оценены и внесены на сайт www.bus.gov.ru как участники НОК, так как они были добавлены и прошли НОК в другом регионе (ООО «Британская медицинская компания» и ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико­биологического агентства» с филиалами в городе Находке и поселке Врангеле».

Эксперт пояснила, что для проведения НОК были изучены расчеты анкет, полученных по результатам интерактивного голосования на портале НОК, и анкет, предоставленных в Общественный совет в бумажном виде.

«Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в амбулаторных и стационарных условиях, рассчитывались в соответствии с Приказом №787н МЗ РФ от 28 ноября 2014 года», - отметила Лавренюк.

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг медицинскими организациями психиатрической службы и донорства крови, рассчитывались в соответствии Письмом Министерства здравоохранения РФ от 14 июля 2017 года N 21­3/10/2­4721 «Об организации и координации работ по проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями».

В целом - удовлетворительно

Служба «Донорство крови» представлена одним учреждением - ГБУЗ «Краевая станция переливания крови». Количество баллов, набранных ГБУЗ «Краевая станция переливания крови», - 34, что составило 81%.

Психиатрические больницы были представлены пятью медицинскими организациями:

Медицинская организация Кол-­во баллов ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 1» 52 ГБУЗ «Краевая детская клиническая психиатрическая больница» 48 ГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» 47 ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 2» 43 ГБУЗ «Приморская краевая психиатрическая больница № 5» 27

Меньше 60% набрало учреждение - ГБУЗ «Приморская краевая психиатрическая больница № 5» - 27 баллов.

«Членам экспертного совета рекомендовано выехать в медицинское учреждение ГБУЗ «Приморская краевая психиатрическая больница № 5» для разработки рекомендаций мероприятия по улучшению качества оказания медицинской помощи», - пояснила председатель совета общественного совета.

Бесценная помощь

Служба скорой медицинской помощи имеет особенности и с учетом того, что скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, Общественный совет проанализировал работу службы скорой медицинской помощи в целом по региону на основании результатов анкетирования.

«Эффективно оценить данную службу не представляется возможным, поэтому анализ анкет показал, что больше замечаний зафиксировано по показателю «Доброжелательность и вежливость медицинских работников». В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации данные по Службе скорой медицинской помощи на www.bus.gov.ru размещены не будут», - прокомментировала Мария Лавренюк.

Артем не дотянул

По результатам независимой оценки качества оказания медицинской помощи в «Стационарных условиях» максимальное количество баллов по всем критериям - 75 баллов. Менее 60 % набрала одна медицинская организация КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1» (30 баллов).

Если анализировать по критериям оценки в стационарных условиях, то здесь зафиксированы наиболее низкие показатели, характеризующие комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения.

По результатам оценки качества оказания медицинской помощи в «Амбулаторных условиях» менее 60% набрали 13 медицинских организаций разных форм собственности.

Медицинская организация Кол-­во баллов ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница №1» 43 ООО «ВИТА­ДЕНТ» 42 ФКУЗ «Медико­санитарная часть МВД России по Приморскому краю» 42 ООО «СМАЙЛ» 41 КГБУЗ «Артемовская городская больница №1» 41 КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 7» 40 КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница» 39 КГБУЗ «Ольгинская центральная районная больница» 35 ГБУЗ «Приморская краевая психиатрическая больница № 5» 33 КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 4» 32 НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток ОАО «РЖД» 31 КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница» 27 КГБУЗ «Артемовская детская больница» 19

Наименьшее количество баллов указанные учреждения набрали по показателям, характеризующим открытость и доступность информации о медицинской организации, и по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото Натальи ДЕКА.

"Журнал Здоровья", № 6, октябрь, 2018 г.