Медцентр ДВФУ первым на Дальнем Востоке начал хирургическое лечение болезни Паркинсона

Врачи Медицинского центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) внедрили новую методику имплантации самого современного в мире нейростимулятора для лечения болезни Паркинсона. Первую на Дальнем Востоке операцию провели в клинике ДВФУ 10 октября. Теперь жители региона смогут получать высокотехнологичную помощь с применением уникальной технологии, пишет «Журнал Здоровья».

Как рассказали специалисты, новый нейростимулятор существенно отличается от своих «братьев». Контакты на электродах поделены на сегменты что позволяет нейрохирургам проводить направленную нейростимуляцию с минимальными побочными эффектами. Во время программирования врачи могут изменять форму и направление электрического поля, активируя конкретный участок мозга, не задевая при этом зоны, отвечающие за зрение, слух и другие функции. Это позволяет максимально эффективно блокировать симптомы болезни при более низких параметрах стимуляции.

Операция длится около шести часов. Во время установки электродов пациент находится в полном сознании и отвечает на вопросы врачей. Когда приходит время имплантации стимулятора под ключицу, больного погружают в сон. Такая установка прибора проводится один раз в жизни, но раз в пять лет пациенту необходимо менять батарею. За работой прибора и состоянием пациента следит невролог.

Новый нейростимулятор генерирует слабые электрические импульсы, изменяя функции выбранных глубинных структур головного мозга, и эффективно контролирует тремор, ригидность и другие симптомы болезни Паркинсона. В отличие от стимуляторов предыдущего поколения, он управляется с планшета по Bluetooth. Пациент, в свою очередь, также получает беспроводной пульт управления. Это дарит свободу от множества проводов, а врачам - возможность корректировать настройки на расстоянии до пяти метров.

Стоит отметить, что современные нейростимуляторы стали доступны жителям России только в марте 2018 года. За семь месяцев новую методику внедрили лишь единицы клиник в Москве, Тюмени, Новосибирске. Теперь такую операцию по квоте в Медицинском центре ДВФУ могут получить и жители Дальнего Востока.

Глава Приморья нацелился на новую социальную политику

В ходе заседания Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при краевом Законодательном Собрании врио губернатора Олег Кожемяко отметил, что в Приморье остро стоит вопрос в сфере здравоохранения - жители сталкиваются с нехваткой врачей, диагностического оборудования, порой вынуждены ехать за десятки километров, чтобы попасть на прием к нужному специалисту.

По словам Олега Кожемяко, необходимо привлекать молодые кадры в районы, однако льготы для них отсутствуют. А оборудованию, которое сегодня установлено в медучреждениях, зачастую более 30 лет. Выпускники, работая на такой технике, боятся потерять квалификацию. Вместе с тем в бюджете региона просто нет средств на решение этих вопросов.

По его словам, краю нужна новая социальная политика и вливания в эту сферу. «Будем заниматься поиском денег, хотя бы здесь каким­то образом начнем делать шаги, которые позволят видеть перспективу - сегодня, завтра, послезавтра - коренные изменения в социальной политике. Будем добиваться», - заявил он.

Так, в частности, уже достигнута договоренность о направлении краю 500 миллионов рублей на закупку оборудования для медицинских учреждений. Флюорографы, маммографы, аппараты УЗИ, микроскопические аппараты и другие приборы поступят в лечебные учреждения 21 муниципального образования. Соответствующая заявка на получение средств уже направлена в Минвостокразвития.

Приморье переходит на электронные больничные

Более 16 тысяч электронных листков нетрудоспособности оформлено в Приморье начиная с 1 июля 2017 года.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, внедрение электронного листка нетрудоспособности набирает темпы в регионе. «За первые 10 месяцев приморские врачи оформили 5 тысяч электронных больничных, за следующие четыре месяца этот показатель вырос более чем вдвое», - отметили в ведомстве.

Сейчас 106 медицинских учреждений края полностью оснащены и оформляют электронные больничные. В прошлом году работающие жители края провели на больничном 3,4 миллиона дней, на их оплату фонд социального страхования направил более 3,6 миллиарда рублей.

Сахалинский опыт по поддержке инвалидов перенесут в Приморье

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко провел встречу с председателями общественных организаций инвалидов. В числе озвученных на встрече вопросов - создание доступной среды в муниципалитетах и повышение транспортной доступности.





«Лежачим больным иногда приходится самостоятельно посещать врачебные комиссии, чтобы получить направление в медицинские учреждения. Это крайне неудобно, много жалоб», - сообщили руководители организаций.

Олег Кожемяко согласился - так быть не должно, он поручил профильному вице­губернатору Павлу Серебрякову рассмотреть возможность посещения специалистами таких больных на дому.

Олег Кожемяко также отметил, что опыт по разработке мер поддержки инвалидов у него уже есть. «Я знаю, какие нужно принимать законы и льготы. Один из моих помощников - без ноги, он 10 лет находится на лечении. Через него у меня прямая связь с обществами инвалидов. На Сахалине мы разработали несколько мер поддержки, в том числе выплаты за жилье семьям с детьми­инвалидами, компенсацию за проезд и проживание до мест реабилитации для семей с детьми­инвалидами до 100 тысяч рублей. Аналогичные меры поддержки нужно разработать и в Приморье», - сообщил он, добавив, что даст соответствующие поручения краевому департаменту труда и социального развития.

Около 60% жителей Владивостока испытывают дефицит витамина D

Из­за дефицита витамина D владивостокцы чаще болеют, быстрее устают, а дети подвержены заболеванию рахитом. Специалисты медицинской компании ИНВИТРО провели исследование и выяснили, что во Владивостоке недостаток в «солнечном» витамине испытывают 59% горожан.





Дефицит витамина D очень распространен у жителей нашей страны, особенно, в Сибири и на Дальнем Востоке. Основной его причиной является нехватка солнечного света, ведь именно под влиянием солнечных лучей в организме происходит его синтез. Другой проблемой является нехватка данного витамина в продуктах питания.

Врачи лаборатории ИНВИТРО провели более 20 000 исследований на витамин D, результат оказался неудовлетворительным. В 2017 году во Владивостоке нехватка витамина D наблюдалась у 59% горожан. Из них 41% - недостаточность (умеренное снижение витамина D) и 18% - дефицит (значительное снижение). В 2016 году ситуация была лучше: нехватка витамина D наблюдалось лишь у 50% пациентов. Причем Владивосток - один из самых благополучных регионов. Это обусловлено обилием свежих морепродуктов - в них много витамина D.

Жительница Приморского края отметила 105-­летний юбилей

14 октября врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко навестил долгожительницу Марию Моисеевну Закусилову и за чашкой чая поговорил с ней и ее семьей о военном прошлом, семейных ценностях и планах по социальному развитию Приморья.





Мария Моисеевна рассказала, что родилась в 1913 году на Украине. В годы Первой мировой войны, пришедшиеся на раннее детство, она едва не умерла от голода, только чудом осталась жива. В 19 лет отправилась на поезде во Владивосток, где и прошла вся ее трудовая деятельность. Работала в поликлинике, на производстве. В годы Второй мировой трудилась в больнице. Позже ей был присвоен статус «Труженик тыла».

Олег Кожемяко поблагодарил Марию Моисеевну и ее семью за гостеприимство, поздравил долгожительницу с юбилеем и вручил ей подарки, а также поздравительную открытку от Президента страны Владимира Путина. «Вы заряжаете своей энергией и оптимизмом. Крепкого здоровья Вам, всяческих благ и долгих лет жизни», - пожелал Олег Кожемяко Марии Моисеевне.

Приморские биотехнологи создали десерты, замедляющие старение

Специалисты­технологи продуктов питания Дальневосточного федерального университета создали серию новых десертов с использованием околоплодника маньчжурского ореха.

Прежде неприметное сырье стало важным ингредиентом широкого ассортимента сладостей: от карамели и мармелада до воздушных кремов. Ученые отмечают, что биологически активные вещества плодов дальневосточного дикороса стимулируют иммунитет и замедляют процессы старения.

Исследователи разработали рецепты мармелада, воздушного крема, леденцовой карамели и пищевого красителя. Из высушенного околоплодника ореха маньчжурского получают порошкообразное вещество, которое используют для приготовления десертов, а из экстракта околоплодника - сухой краситель. На новые технологии ученые ДВФУ получили семь патентов.

Подготовила Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.

"Журнал Здоровья", № 6, октябрь, 2018 г.