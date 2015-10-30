Звезды рекомендуют заняться укреплением иммунитета, чтобы подстраховаться от простуд

Гороскоп здоровья на ноябрь 2015 года

ОВЕН

Овны должны сконцентрировать внимание на укреплении здоровья. Можно заняться повышением иммунитета, что подстрахует организм в зимнее время от множественных простуд. Гороскоп на ноябрь советует активно заняться уходом за кожей лица и тела. В этом плане отлично подойдут питательные маски и увлажняющие средства. У Овнов может появиться аллергия. Рекомендуется в этом месяце чаще отдыхать, больше спать и меньше употреблять спиртных напитков.

ТЕЛЕЦ

Ноябрь для Тельцов - месяц напряженный, что скажется на их физическом состоянии. Тельцам следует больше спать, чтобы не подорвать нервную систему. Гороскоп советует принимать ванны с расслабляющим эффектом. Желательно пить травяные успокаивающие чаи. Во время ухода за внешностью Тельцы должны сделать акцент на занятиях физкультурой. Благодаря упражнениям в этом месяце можно отлично подкорректировать фигуру.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы должны быть внимательны к своему самочувствию. Не стоит запускать болезнь, чтобы она не перешла в хроническую форму. Если появятся неприятные симптомы, то гороскоп года рекомендует Близнецам пойти к врачу. В этом месяце желательно пропить витамины и укрепить иммунитет. Ухаживая за внешностью, Близнецы могут смело применять новые крема и маски. Особенно, если нет аллергии на косметические средства.

РАК

Ракам стоит в ноябре поберечь нервы и внимательнее отнестись к работе почек. Стоит заранее принять меры профилактики и купить необходимые лекарства. Гороскоп на советует Ракам ходить в бассейн. Физические нагрузки снимут эмоциональное напряжение. В процессе ухода за внешностью не следует прибегать к сложным косметическим сеансам. Иначе аллергии на коже не избежать.

ЛЕВ

Особенных проблем со здоровьем в ноябре у Львов не ожидается. Иногда может беспокоить мочеполовая система и желудок. Для этого гороскоп рекомендует соблюдать диету, есть качественные продукты и исключить из рациона жирную и соленую пищу. В этом месяце Львам будут полезны расслабляющие ванны с добавление трав и масел. Во время выбора косметических средств Львам в ноябре нужно приобрести очищающие и питательные крема, маски, лосьоны для кожи и волос.

ДЕВА

Если у Девы есть хроническое заболевание почек, то в ноябре оно может обостриться. Стоит ограничить употребление спиртных напитков. Гороскоп рекомендует позаботиться о самочувствии - больше спать, правильно питаться и чаще отдыхать. Для поддержания красоты и хорошей фигуры необходимо заняться спортом. Благоприятны будут питательные маски и крема с омолаживающим эффектом.

ВЕСЫ

Весы будут озабочены состоянием желудочно­кишечного тракта и почек. Необходимо установить режим питания, здоровый сон и не перегружать организм. Чтобы улучшить самочувствие, гороскоп рекомендует пропить витамины и заняться легкими физическими упражнениями. В этом месяце Весы захотят порадовать себя новыми духами. Стоит отталкиваться от личных пристрастий перед тем, как купить парфюмерию. Для кожи будут полезны очищающие маски и подтягивающие кожу средства.

СКОРПИОН

Для того чтобы серьезно не разболеться в ноябре, Скорпионам стоит исключить употребление алкоголя. Иначе могут появиться проблемы с желудком, отравления и интоксикация. Гороскоп рекомендует Скорпионам заняться сеансами ароматерапии. В этом месяце они чувствительны к приятным запахам. Для придания коже свежего вида, в ноябре следует использовать омолаживающие, но уже знакомые коже, крема и маски.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы будут чувствовать себя разбитыми и уставшими. Если в прошлых месяцах были проблемы со щитовидной железой, то они могут появиться в этот период. Гороскоп на ноябрь советует ограничить употребление алкоголя. В противном случае, Стрельцы спровоцируют гипертонию.

КОЗЕРОГ

Козерогам следует в ноябре ограничить себя в употреблении спиртных напитков. Они могут спровоцировать хронические болезни. Если Козероги запланировали обследование организма, то гороскоп рекомендует отложить его на следующий месяц. Диагноз может быть поставлен не верно. В этом месяце необходимо поберечь суставы. Для поддержания красоты Козерогам стоит использовать кремы для сухой кожи, больше пить жидкости и гулять на свежем воздухе.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям необходимо тщательно следить за тем, чем они питаются. Кроме того, внимательнее отнеситесь к состоянию спины и суставов. Физические нагрузки в этом месяце противопоказаны, как предсказывает гороскоп. Желательно провести укрепляющие здоровье сеансы. Для поддержания красоты Водолеям следует посещать бассейн, сауну и баню. Рекомендуются легкая гимнастика и косметический массаж для кожи в области шеи и декольте.

РЫБЫ

Старые болячки могут напомнить о себе Рыбам. Чтобы этого не произошло, им необходимо заранее принять профилактические меры. Гороскоп советует не переусердствовать с едой, развлечениями и другими излишествами. Ухаживая за внешностью в этом месяце, нужно использовать средства для кожи лица и тела, для волос и коррекции фигуры. В ноябре для Рыб будут особенно благоприятны ароматические ванные с расслабляющим эффектом.

"Журнал Здоровья".