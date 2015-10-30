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Самое сложное - мотивировать на лечение
Спайсы и другие синтетические наркотики формируют стойкую, тяжелую зависимость, с поражением центральной нервной системы и изменением личности
В Приморье зарегистрированы случаи, когда подростки поступают в стационар в состоянии тяжелой интоксикации от синтетических каннабиоидов, называемых в быту спайсами. Пока такие факты носят единичный характер, но это серьезный повод для тревоги и медиков, и общества в целом, пишет "Журналы Здоровья".
О том, какой удар организму человека наносят каннабиоиды и психостимуляторы, получающие все большее распространение среди наркоманов, как идет борьба за каждого пациента и что нужно знать, чтобы не пропустить наркотизацию близкого человека, «Журнал Здоровья» рассказал главный врач Краевого наркологического диспансера Аркадий ЮХИМЕНКО.
- Аркадий Валерьевич, давайте начнем с общей ситуации в Приморском крае. Насколько спайсы и курительные смеси, в которые они входят, у нас распространены и опасны для здоровья?
- В течение последних 57 лет проблема, действительно, усугубляется. Если в 2000-е годы мы сталкивались в основном с употреблением наркотика опийного ряда, то сейчас он активно вытесняется другой, еще более опасной группой, это синтетические наркотики, которые в быту называют спайсы, их употребляют в основном в виде курения. Кроме них все более активно употребляются так называемые стимуляторы: метамфетамины и амфетамины.
Чем они более опасны? Вопервых, в них находится очень концентрированное вещество - одной капли достаточно на большое количество употреблений или доз. Вовторых, их легко можно приготовить в подпольной лаборатории. И втретьих, они сложно контролируемы в отношении употребления, то есть существует высокий риск получить передозировку, порой со смертельным исходом, с чем мы и сталкиваемся в своей практике. К сожалению, летальность в стационаре от передозировок синтетическими наркотиками растет.
Должен заметить, что проблема эта относительно новая, и мы не можем на сегодня однозначно сказать, как быстро к данным наркотикам возникает привыкание (после одного употребления или после пяти), но то, что это происходит значительно быстрее и зависимость формируется стойкая, тяжелая, с поражением центральной нервной системы и изменением личности, это абсолютно точно.
Синтетические наркотики вызывают серьезные психические и неврологические изменения, и с такими ребятами, которые употребляют «синтетику», очень сложно работать. Они испытывают выраженное влечение к потреблению и очень неохотно идут на лечебные реабилитационные программы. Их сложно мотивировать. То есть контингент наркоманов сегодня изменился в худшую сторону, и это требует от нас еще более высокого профессионализма.
- Из чего состоит лечение потребителей наркотиков в краевом наркологическом диспансере?
- Наркология подходит к лечению с позиции того, что это заболевание - проблема биопсихосоциодуховная, то есть многогранная и решать ее надо комплексно. Не просто лечить тело, но заниматься душой, духовностью, социальной составляющей, что мы и делаем в своей работе. Пациентами занимаются не только врачи психиатрынаркологи, но и специалисты по социальной работе, психологи, социальные работники, то есть такая бригада, которая действует скоординировано и индивидуально в отношении каждого пациента.
Лечение занимает, как правило, длительное время. Затем в течение трехпяти лет пациент наблюдается, проходит диспансеризацию и так называемую поддерживающую терапию.
Если подробнее остановиться на этапах лечения, то первым является очищение организма от наркотиков - детоксикация. Потом проходит восстановительное лечение, когда восстанавливаются тело, пораженные в результате потребления наркотика органы, психика, и далее реабилитация. На сегодняшний день реабилитация в наркологии - это высокие технологии.
Медикосоциальная реабилитация включает в себя возвращение пациента в социум, восстановление навыков к труду, семейных связей, восстановление документов, если они были утрачены, помощь в решении проблем с жильем - все это происходит на этапе реабилитации. Задача номер один - выписать пациента подготовленным к жизни в социуме. Но самое сложное в наркологии - эта мотивация зависимого на лечение, на прохождение комплексной длительной программы.
- Многим кажется, что проблему можно решить за один прием - «закодировался» и пошел?
- Именно так, иногда спрашиваешь пациента: «Как ты себе представляешь себе лечение?» И слышишь в ответ: «Закодируйте меня, и я больше не буду потреблять, буду здоровым человеком».
В таком случае привожу пациенту пример. Представь себе, что один человек висит и держится за жердочку, а другой сидит на ней... Тот, кто висит, может упасть, когда у него станут руки. Придет и скажет: «Я сорвался». А тот, кто сидит на жердочке, чувствует себя уверенно, шансов сорваться у него значительно меньше. Так вот, тот, кто сидит - это человек, прошедший все этапы лечебнореабилитационного процесса. Под ним базисные знания и навыки, которые он приобрел в ходе лечения. В процессе этой работы проблемы, которые у него существовали и изза которых он и начал употреблять наркотики, прорабатываются. Человек начинает жить комфортно. А задача в том и состоит, чтобы человек вышел и жил комфортно и счастливо в трезвости, в отсутствии вещества, от которого он имел зависимость.
Я бы затронул и такую тему, как созависимость. Это тоже заболевание, но не пациента, а тех людей, которые активно участвуют в его выздоровлении, близких родственников, жены, мужа зависимого человека. Иногда они пытаются решить проблему за него, приходят на лечение к врачу и говорят: «Где мы только не лечились, куда мы только не ходили. Доктор, я хотела бы, чтобы он не пил, чтобы она прошла лечение». Созависимые люди договариваются о лечении зависимых, интересуются специалистами, возят своего близкого по клиникам и лечат его…
- Вы считаете, этого делать не надо?
- Я считаю, это и есть самая настоящая созависимость. И, как это ни странно, такое поведение не только не улучшает, но и усугубляет ситуацию в отношении заболевания. И данному человеку, который так поступает, тоже надо проходить определенную терапию. Кстати говоря, для этого у нас есть специальные группы. Некоторые ходят туда уже много лет, проработали эту проблему и теперь помогают другим.
- И всетаки далеко не все наркоманы согласны ложиться в клинику?
- Большинство пациентов ложится в стационар, чтобы, как они говорят, «откапаться», просто пройти так называемый «детокс», а дальше - «я сам» - в чем они искренне уверены. Но они возвращаются в ту семью, тот социум, к тем друзьям, в ту обстановку, в которой начали употреблять наркотики, к тем проблемам, в том числе и внутренним, которые так и не решены. Какоето время человек держится, но в большинстве случаев происходит срыв.
Но он придумывает для себя какието оправдания: «Я сорвался, потому что случайно встретил друга, сейчас еще раз лягу, пролечусь и потом уже не буду…» Но потом возникает еще какаято ситуация, на его взгляд, казусная и случайная. И таким образом большинство ребят попадает в эту вертушку.
- И складывается бытовое мнение, что наркомания не лечится…
- Должен заметить, ложное мнение. Потому что пациенты, мотивированно прошедшие курс лечения и реабилитации, возвращаются в социум и живут обычной нормальной жизнью. Мы говорим, что они находятся в стадии ремиссии. В течение года амбулаторные и стационарные программы реабилитации проходят до 800 наркозависимых, из них более половины ребят успешно заканчивают программы реабилитации.
Вообще у нас очень сильная реабилитация, в 2013 году мы участвовали в конкурсе, который проводила Российская наркологическая Лига, на лучшую программу по реабилитации, где мы заняли второе место по России.
Эта программа предполагает пребывание пациентов в психотерапевтической среде. Человек попадает в сообщество, где действуют свои правила, установлен определенный распорядок, у каждого есть некие обязанности. Например, у нас ребята встают рано утром и идут обливаться холодной водой и зимой и летом, делают физические упражнения. Здесь проходят, специальные занятия с психологами и психотерапевтами, они анализируют свои чувства. Человек начинает понимать, что он собой представляет и для чего совершает те или иные поступки. Ведь иногда мы об этом просто не задумываемся.
Иными словами - их заново учат просто жить, жить в трезвости. Естественно, они получают определенные медикаменты и процедуры, так называемую медицинскую составляющую.
- Аркадий Валерьевич, что бы вы посоветовали нашим читателям, - на что надо обращать внимание, чтобы не пропустить наркотизацию близких людей?
- Здравомыслящий человек никогда не пропустит изменение поведения своего близкого. Оно может меняться в сторону заторможенности, сонливости (человек начинает спать часами и днями, а ночью кудато уходит) или, наоборот, возбуждения, беспричинно приподнятого настроения и раздражительности, то есть видимо меняется психика. Пропадают деньги и вещи из дома. А если человек торгует наркотиками, наоборот, появляются какието деньги. В доме появляются какието предметы, которых раньше не было, например, стеклянные трубочки, гильзы папирос и т.д. И я не говорю про такие естественные вещи, как следы от уколов…
- Если повод для настороженности появился, что в этом случае надо сделать?
- Прежде всего поговорить с близким человеком и попытаться убедить его обратиться к специалисту. А потом прийти и просто проконсультироваться. Дальше, возможно, пройти обследование, может быть, проблема еще не зашла слишком глубоко.
К сожалению, зачастую люди в подобных ситуациях уподобляются страусам - делают вид, что ничего не видят, молчат, исходя из ложных посылов (это же позор!) и лишь усугубляют проблему. Она вырывается наружу с большей силой и зачастую тогда, когда помочь очень сложно. Так что надо действовать! Для этого есть в крае все возможности, в том числе и такие, как анонимные консультации.
Ирина БАРАННИК. "Журнал Здоровья".
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