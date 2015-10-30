Спорт под контролем врача. Спортивные врачи выступают за контролируемые нагрузки

Приморский краевой врачебно­физкультурный диспансер - единственное специализированное учреждение, оказывающее лечебно­диагностическую помощь спортсменам Приморского края, пишет "Журнал Здоровья".

Врачи диспансера ведут работу со спортивными командами и коллективами, учащимися детско­юношеских спортивных школ, осуществляют медицинское обеспечение спортивных мероприятий. Регулярно проводя диспансеризацию, специалисты исходят из того, что спортсмен будет более успешным, а результаты высокими, если ему помочь справиться с хроническими заболеваниями и вовремя санировать возможные очаги инфекции.

На учете в диспансере состоит более 7 тысяч спортсменов - детей и взрослых, около 80% из этого числа составляют дети и подростки, учащиеся ДЮСШ и спортивных секций. Но получить рекомендацию врача по спортивной медицине и лечебной физкультуре может любой человек, серьезно занимающийся спортом или фитнесом или только выбирающий, каким видом спорта заняться.

О том, как строится работа врачей со спортсменами и чем может обернуться чрезмерная спортивная нагрузка, рассказывает заведующая отделением спортивной медицины Приморского краевого врачебно­физкультурного диспансера Анна КАМИНСКАЯ.

С выходом в спортзал

- Основной задачей нашего диспансера является диспансеризация спортсменов, которые состоят на учете, - говорит Анна Тодоровна. - Мы проводим углубленное медобследование, оно включает осмотр узких специалистов, электрокардиограмму с нагрузкой, сдачу анализов, после чего заключительный осмотр осуществляет спортивный врач, который, исходя из поставленного диагноза, дает рекомендации по двигательному режиму, питанию и при необходимости назначает медикаментозное или иное лечение.

Помимо медицинского обеспечения спортивных соревнований и сборов, организованных на территории края, врачи диспансера выходят непосредственно на тренировки, проводя так называемые врачебно­педагогические наблюдения. Причем врач следит не только за тренировкой, но и за тем, как оборудованы спортивные залы: нет ли дефектов полового покрытия (это чревато возникновением травм), в норме ли освещение и вентиляция. Конечно, в круг внимания врача входит и то, как распределена нагрузка спортсмена, соответствую ли части тренировки поставленным задачам, как человек переносит пик нагрузки и хорошо ли восстанавливается. В случае возникновения каких­то проблем врач вносит коррекцию в тренировочной режим. Работаем мы в сотрудничестве с тренерами, что, конечно, идет спортсменам на пользу.

- Анна Тодоровна, приходится ли сталкиваться с ситуацией, когда тренеры перегружают своих подопечных, не вдаваясь в особенности из здоровья?

- К сожалению, это не редкость. Например, если ребенок или взрослый перенесли какое­то инфекционное, простудное заболевание и еще до конца не выздоровел, как говорят врачи, находится в стадии реконвалесценции, но уже пришел на тренировку. Если в этот момент давать нагрузки, организм чаще всего с ними не справляется. Это проявляется в утомлении, в нежелании спортсмена тренироваться. Мы видим и вполне конкретные признаки подобного состояния - бледность, потливость, вялость. Если такой спортсмен попадает к нам в диспансер и мы начинаем его обследовать, выявляются различные нарушения ритма, проблемы с миокардом, что требует уже восстановительного лечения. У нас есть специальная схема, которую мы назначаем спортсменам, как правило, в ста процентах случаев они восстанавливаются. Поэтому мы постоянно напоминаем тренерам, что нельзя давать форсированные нагрузки сразу после болезни, увеличение нагрузок должно идти постепенно. Это актуально и для детей, и для взрослых.

Начинайте с визита к врачу

- Сегодня появилось множество фитнес­центров и тренажерных залов, где в погоне за поставленными целями - похудеть или поднакачаться - человек получает не контролируемо высокие нагрузки, как к этому относятся спортивные врачи?

- Само по себе стремление человека к физкультуре и совершенствованию можно только приветствовать, и хорошо, что в крае все больше для этого возможностей. Но мы рекомендуем начинать этот путь все­таки с врачебно­физкультурного диспансера, с осмотра врача, ведь существует целый перечень противопоказаний для активного занятия спортом, о которых человек может и не знать. Например, бывают случаи, когда электрокардиограмма, сделанная в покое, нормальная, а если даем физическую нагрузку - выявляется патология. Поэтому перед серьезными занятиями спортом обязательно нужно делать электрокардиограмму с нагрузкой, смотреть, как организм на нее реагирует. Существует ряд противопоказаний для занятий тем или иным спортом, с учетом которых врачи и дают свои рекомендации.

Скажем, при миопии (это близорукость) мы не рекомендуем заниматься такими единоборствами, как карате, бокс, кикбоксинг, потому что удары по голове плохо сказываются на зрении. Таким людям мы рекомендуем игровые виды, где глаз фиксируется на дальнем расстоянии, например, баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон. Это очень полезно для аккомодации глаза. Я за свою уже не малую медицинскую практику наблюдала, как идет прогрессирование миопии в разных видах спорта: в единоборствах идет прогрессирование, а вот в настольном теннисе ни одного случая прогрессирования близорукости не было, потому что глаз следит за шариком и постоянно тренируется.

- Вы исходите из того, что практически каждому можно подобрать посильный вид спорта?

- Конечно, существует ряд, как мы говорим, абсолютных противопоказаний - это серьезные нарушения ритма, пороки сердца, аномальное развитие костно­мышечной системы, некоторые неврологические заболевания, которые протекают с головокружением или нарушением сознания. Таким людям рекомендовать какой­то вид спорта можно с очень большой осторожностью. Хотя при остром желании даже имеющим серьезные патологии людям что­то можно подобрать: шашки, шахматы, дартс.

Кстати говоря, на учете в нашем диспансере состоят инвалиды­колясочники, которые активно занимаются спортом. Например, на днях мы принимали приморскую команду по регби на колясках, которая выехала на соревнования в Москву. Конечно, эти люди занимаются посильными видами спорта, такими как дартс, гонки на колясках, жим лежа, шашки и шахматы, и мы очень уважительно к ним относимся, потому что они демонстрируют не только прекрасные спортивные результаты, но и выдающуюся силу духа. У нас, например, есть спортсмены, прошедшие через ампутацию конечностей, которые прекрасно плавают и занимают призовые места.

Спорт здоровью не помеха

- Анна Тодоровна, существует мнение, что настоящий спорт, мягко говоря, здоровья не прибавляет, что вы на это скажете?

- Гиподинамия пока остается большой проблемой современного общества. Если состояние здоровья не позволяет идти в большой спорт, то можно активно заниматься физической культурой: кататься на коньках, велосипеде, делать утреннюю гимнастику, заниматься оздоровительным плаванием. Что касается большого спорта, то обычно туда идут сильные люди… Мне кажется, если правильно строить тренировку, правильно питаться, соблюдать все меры страховки, предосторожности, то спорт не ухудшает, а приносит здоровье, и я - только за спорт.

Жить совсем без движения нельзя. Даже больные люди должны заниматься физкультурой, в том числе и лечебной. И, слава богу, сейчас таких возможностей становится все больше, при поликлиниках по месту жительства. Прекрасные возможности на этот счет есть и в нашем диспансере - здесь работает целое отделение лечебной физкультуры и массажа, специалисты могут разработать индивидуальный комплекс или порекомендовать занятия в группах. Поэтому даже при наличии какого­то диагноза мы стараемся как можно меньше давать освобождений, исходя из того, что человек должен двигаться и выполнять посильную нагрузку.

- Тем, кто еще не пришел в спорт, а только собирается, что вы пожелаете?

- Нужно проводить правильную ориентацию в спорте, учитывать прежде всего антропометрические данные, когда, например, мама с ребенком находится на перепутье и решает, какой спорт выбрать. Если ребенок гиперстеник (крепкий и кряжистый), то мы ему порекомендуем борьбу или какие­то единоборства. Ребенку астеничному (высокому, стройному, с длинными руками) мы порекомендуем игровые виды спорта - баскетбол, волейбол, теннис. Если выявляется какое­то противопоказание по тем или иным заболеваниям, мы не стремимся его вообще отстранить, а предлагаем те виды спорта, где не требуется большой физической отдачи. Можно выбрать спорт менее травматичный, энергозатратный, но ребенок будет при деле, сможет развивать свои способности, вращаться в коллективе, двигаться вместе со всеми, это тоже очень важно, ведь человек - существо социальное.

Ирина Баранник. "Журнал Здоровья".