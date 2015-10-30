Не потерять драгоценное время. Территориальный центр медицины катастроф Приморского края всегда готов к экстренному выезду

То тут, то там на дорогах Приморского края встречаются автомашины с надписью Медицина катастроф. Куда и зачем они мчатся, кого спасают? И чем отличается служба Медицины катастроф от обычной скорой помощи? Эти вопросы корреспондент «Журнал Здоровья» задал заместителю главного врача Территориального Центра медицины катастроф Владиславу КОСТЫЛЕВУ.

А начали мы разговор с вопроса, когда такая служба появилась в ведомстве здравоохранения Приморского края?

- Территориальный центр медицины катастроф был создан в 1996 году, т. е. в этом году ему исполняется 19 лет, - рассказал Владислав Костылев. - Основная наша задача - ликвидация медицинских последствий, чрезвычайных ситуаций и катастроф, которые могут случиться на территории Приморского края. Но кроме режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности центр функционирует и в режиме повседневной деятельности, когда основную работу по оказанию медицинской помощи выполняет отделение экстренной и планово­консультативной помощи - «санитарная авиация».

- Понятие «медицина катастроф» ассоциируется с чрезвычайными ситуациями. Расскажите, как вы работаете в ситуации ЧС?

- В России существует единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - РСЧС, предназначенная для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера. Служба медицины катастроф входит в нее вместе с МЧС, хотя мы относимся к разным министерствам. Когда где­то возникает чрезвычайная ситуация, всю организацию по ее разрешению берет на себя МЧС. У них есть необходимая техника, позволяющая извлекать пострадавших, и подготовленные спасатели. Медицина катастроф в свою очередь оказывает медицинскую помощь пострадавшим, а также спасателям, участвующим в ликвидации ЧС.

Должен уточнить, что центр медицины катастроф привлекается в случае масштабных ЧС, с большим количеством пострадавших. С единичными пострадавшими хорошо справляется «обычная» служба скорой медицинской помощи.

- Чем ваша служба отличается от скорой помощи?

- Наш Центр не работает как скорая помощь. Мы не выезжаем к пациентам на улицу или в квартиру и не принимаем вызова от населения. Наши врачи оказывают помощь только медицинским организациям на территории Приморского края, когда возможности в лечении конкретного пациента уже исчерпаны. Такие ситуации возможны при отсутствии в больнице специалиста нужной квалификации или необходимого диагностического и лечебного оборудования. В таких случаях лечебные учреждения обращаются в диспетчерскую Центра Медицины катастроф. А далее мы решаем, как оказать больнице помощь в конкретной ситуации.

Вариантов может быть несколько либо врачи этой больницы получают консультацию краевых специалистов по телефону, либо с нашей помощью нужные специалисты выезжают на место для консультации конкретного больного и при необходимости оперативного вмешательства. Часто для проведения операций тяжелым больным в районные больницы края выезжают нейрохирурги, сосудистые хирурги из медицинских центров Владивостока, так как специалистов данного профиля в штатах центральных районных больниц нет.

Зачастую возникает необходимость в медицинской эвакуации больного из районной больницы в клинику краевого центра, где ему оказывается дальнейшая помощь. Если состояние больного позволяет провести такую эвакуацию, то ее осуществляют реаниматологи Центра. Остальных медицинских специалистов в случае такой необходимости мы привлекаем из других медицинских организаций Владивостока. У нас имеется достаточное количество автомобилей скорой медицинской помощи повышенной проходимости, класса «С», они выезжают в любое время дня и ночи, если нужно. В штате центра имеются специалисты, как взрослого, так и детского профиля, в том числе детская бригада реанимации.

- Вы сказали, если позволяет состояние больного, т. е. не каждого больного можно эвакуировать?

- Да, не каждого. Нужно понимать, если доктор приехал из краевого центра к больному в районную больницу, это не значит, что его тут же возьмут и повезут. Необходимо время на подготовку пациента к транспортировке, и иногда это занимает несколько часов. Транспортировка - это воздействие на пациента, которое не облегчает его состояние. Она повышает риск угнетения жизненно­важных функций организма, поэтому транспортировку осуществляют врачи­реаниматологи.

Мы предпочитаем перевозить своих пациентов автотранспортом, хотя у нас заключен договор с авиакомпанией на использование вертолета. Наземный транспорт позволяет в случае ухудшения состояния пациента завезти его в ближайшую попутную больницу. Бывают ситуации, когда мы вынуждены оставлять его в этой больнице на сутки, двое, а затем вновь возвращаться, чтобы эвакуировать дальше во Владивосток.

Бывают случаи, когда пациента вообще нельзя трогать, так как для него это смертельно опасно. Такое возможно при полиорганной недостаточности или, например тяжелой скелетной травме, когда у больного повреждение трубчатых костей. В течение первой недели после травмы состояние больного может осложниться жировой эмболией. И вот всю эту неделю мы выслушиваем шквал недовольства родных и близких больного, что «мы не хотим его везти». Для нас такого понятия, как «не хотим», нет, это наша работа. Мы никогда не отказываемся транспортировать больного, если это необходимо для его лечения. И для нас совершенно не важно, где пациент находится - в поселоке Лучегорске или городе Находке, и его социальный статус. Мы решаем вопрос - «ехать или не ехать», руководствуясь только состоянием больного.

Хочу отметить, что мы не всегда нужны. Когда пациент не тяжелый, у него не страдают витальные функции, мы рекомендуем коллегам использовать альтернативный транспорт, допустим, из дальних районов нетяжелые больные могут приехать на поезде в сопровождении медицинского работника. Во Владивостоке мы их встречаем и отвозим в больницу.

- Скажите, в связи с экономическими трудностями, не корректируется ли бюджет вашего Центра?

- Нет. Грех жаловаться.

- Многие жители нашего края любят отдыхать на природе. Благо, у нас природа красива и разнообразна, хочешь - к морю, хочешь - в горы. Что они должны знать, чтобы не растеряться в экстренных случаях?

- Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать, чтобы уважаемые читатели «Журнала здоровья» больше внимания уделяли своему здоровью. Важно ходить ежедневно не менее часа. Уезжая на природу, важно знать основы оказания первой помощи, по крайней мере, иметь с собой аптечку. Ведь успех и исход лечения во многом зависит от того, кто оказался рядом с получившим травму или внезапно заболевшим человеком. И смог ли тот, кто оказался в это время рядом, правильно оценить его состояние, вовремя оказать необходимую помощь и вызвать медиков.

Надежда ВОРОНЦОВА. "Журнал Здоровья".