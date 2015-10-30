Когда боль нестерпима. Кабинет противоболевой терапии работает во Владивостоке в 1­-й краевой клинической больнице

Пожалуй, именно боль является основным симптомом, который заставляет человека прийти в больницу. Но бывает, что визиты к доктору продолжаются с завидной регулярностью, таблетки, инъекции, различные процедуры становятся постоянными спутниками жизни, а боль не отпускает. Именно таким пациентам решили помочь в 1-­й краевой клинической больнице, открыв кабинет противоболевой терапии, пишет "Журнал Здоровья".

По задумке его создателей, кабинет должен стать своеобразными входными воротами в клинику, где различные специалисты, объединившись в команду, постараются как можно скорее выяснить причину боли, а также предложить пациенту, который, возможно, уже долго страдает болевым синдромом и знает свой диагноз, другую тактику лечения. Международный опыт по созданию таких специализированных подразделений показал их эффективность и востребованность.

Специалисты убеждены, что демонстрировать долготерпение по отношению к хроническому болевому синдрому не только неразумно, но и вредно. И если боль сопровождает человека в течение нескольких месяцев, существенно снижая качество жизни, стоит попытаться как минимум снизить ее интенсивность и как максимум добиться хорошей ремиссии.

О том, в каких случаях можно получить помощь в кабинете противоболевой терапии и какие современные методы есть в арсенале приморских врачей, рассказал заведующий отделением нейрохирургии 1­-й краевой клинической больницы Родион ГОРБАРЕНКО, именно в его отделении располагается новый кабинет.

Другая тактика

- Родион Сергеевич, с точки зрения человека, не связанного с медициной, кажется, что любой врач, вне зависимости от специализации, в первую очередь борется с болью. Для чего потребовалось создавать специальный кабинет?

- С помощью кабинета противоболевой терапии мы постарались, во­первых, оптимизировать для пациента путь поиска причины его боли. Врачи специалисты определят причину хронического болевого синдрома, если она еще не известна.

Во­вторых, определить тактику и методику проведения эффективных врачебных манипуляцией для купирования боли. Мы говорим о тех пациентах, которые подчас годами страдают хроническим болевым синдромом, знают диагноз и лечатся у того специалиста, который и должен лечить, но без особого результата. Такие пациенты толерантны, то есть устойчивы к обычной традиционной терапии, и мы готовы предложить им другое лечение, более агрессивное по отношению к болезни, но и более эффективное - на базе современных технологий.

- Какие специалисты собраны в противоболевом кабинете, чтобы обеспечить иной подход, другое лечение?

- Идея изначально появилась у наших анестезиологов, которые, собственно говоря, профессионально занимаются обезболиванием. Наши анестезиологи владеют достаточно большим спектром манипуляций, которые позволяют радикально справляться с болью. Кстати говоря, анестезиолог Игорь Анатольевич БУЛАТОВ сегодня руководит работой кабинета. А в команде задействованы также нейрохирурги, неврологи, именно они помогают справиться с болью в спине и голове, но если мы понимаем, что у поступившего пациента боль идет из другой области, то проконсультируемся у ревматолога, ортопеда, да и любого другого специалиста - в случае необходимости.

Причем должен заметить, что мы нацелены на малоинвазивные методы лечения, то есть малотравматичные, не требующие длительного пребывания в стационаре, чтобы человек смог быстро возвратиться в социальный строй.

Одним словом, под эгидой этого кабинета мы не предполагаем большой хирургии. Хотя не исключаю, что может попасться пациент с серьезной патологией, при которой малоинвазивные технологии просто не эффективны, и ему потребуется серьезное вмешательство, для того чтобы хирургическим способом кардинально исправить ситуацию. Но и эта проблема решаема, ведь, как вы заметили, противоболевой кабинет работает в многопрофильной больнице.

Попасть в зону боли

- Какие малоинвазивные методы борьбы с болью есть в вашем арсенале?

- Если говорить о нейрохирургах, то это специальные блокады, которые мы выполняем, когда в определенные области позвоночника вводим специальные препараты, которые обладают селективным (выборочным) действием на эти области. Причем иногда это могут быть и те препараты, которые пациент получал и ранее, но мы их, если можно так сказать, доставляем точно в зону боли.

Но это могут быть не только инъекции, но и методы, которые позволяют разрушить иннервацию болевой зоны, примерно так же, как при обезболивании зуба, когда удаляют нерв. Мы выполняем такие малоинвазивные манипуляции, когда подводим лазерную энергию к болевой точке, чтобы вызвать зону анестезии (обезболивания) в конкретном месте. И получаем достаточно стойкий эффект от такого лечения.

К сожалению, боль может возвратиться, но тем не менее если человек на год­два избавился от болевого синдрома - это очень неплохой вариант, учитывая, что мы лечим хроническую форму. Мы не можем вылечить целиком хроническую патологию, не можем человеку заменить позвоночник, процесс старения организма не остановить. Но мы способны локально воздействовать на зону боли - убрать ее, значительно улучшив качество жизни пациента.

С онкологической болью работают наши анестезиологи. Они могут устанавливать специальные катетеры, с помощью которых обезболивающие препараты вводятся пролонгировано. Я имею в виду в данном случае пациентов с запущенными формами онкологии, когда болевой синдром выражен очень сильно, и наша задача - бороться за качество жизни. Мы понимаем, что в силу распространенности заболевания, продолжительность жизни пациента может быть ограничена, но качество его жизни может улучшиться. С помощью таких методик человек меньше страдает от боли, может вести более активную жизнь.

Есть такие неврологические заболевания, которые проявляются болью в лице, например, невралгия тройничного нерва, когда у человека возникает внезапный прострел в лице, то есть очень сильные резкие боли, приносящие пациенту большие страдания. Такая боль провоцируется дуновением ветра, обычной чисткой зубов, и может сохраняться длительное время. Фармакологическая терапия в таких случаях зачастую малоэффективна. Таким пациентам можно помочь с помощью пункционного вмешательства. Мы подводим специальную иглу к этому нерву и “выключаем” его отдельные участки, избавляя пациента от боли.

Амбулаторно и в стационаре

- Если в противоболевом кабинете видят, что пациент ваш, госпитализация обязательна?

- Порой достаточно бывает консультаций и медикаментозного лечения, но если предстоят какие­то врачебные манипуляции или маловинвазивные хирургические вмешательства, то госпитализация необходима. Назначается дата госпитализации так, чтобы пациент успел подготовить необходимый клинический минимум анализов, ведь даже для малой манипуляции мы должны знать, какие заболевания у пациента есть, помимо той болезни, с которой он обратился.

- Родион Сергеевич, насколько новыми являются используемые вами методы?

- Конечно же, инъекции, пункции, блокады существовали и раньше. Но медицина развивается, появляется новое оборудование и на его основе - новые методы лечения. У тех же анестезиологов появилась возможность постановки помп, исполнения манипуляций под рентгеновским контролем, что повышает точность попадания препарата в патологическую зону. Уж и не говорю о пункционных лазерных операциях, где тот же мобильный рентгеновский аппарат позволяет точно подвести световод к проблемному месту. Современные технологии увеличили точность и эффективность манипуляций.

Большим подспорьем являются электронные истории болезни, которые используются уже несколько лет в нашей больнице. И каждому посетителю противоболевого кабинета также заводится электронная амбулаторная карта, что позволяет специалисту оперативно осуществлять доступ ко всей истории болезни пациента.

- Чем оборудован кабинет противоболевой терапии?

Особого оборудования здесь не требуется, по сути дела, это смотровой кабинет, здесь самое важное - знание доктора. Непосредственные возможности для дальнейшего лечения находятся в больнице, прежде всего, это возможности операционного блока, его оборудование, специалисты.

Должен также заметить, что прием в кабинете ведется в будние дни, с 16 до 18 часов, это связано с тем, что здесь задействованы активно практикующие врачи вне основного рабочего времени, и в первую половину дня они, по большей части, задействованы в операциях, заняты лечением стационарных пациентов.

Ирина БАРАННИК. "Журнал Здоровья".