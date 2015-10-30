ВИЧ - не приговор. Приморье обороняется от ВИЧ-­инфекции

В Приморском крае за время наблюдения с 1989 года выявлено более 13 тысяч лиц, инфицированных ВИЧ. В настоящее время здесь проживает более 8 тысяч ВИЧ­инфицированных. Получили лечение в общей сложности около 3 тысяч человек, пишет "Журнал Здоровья".

Ежегодно количество детей, рожденных ВИЧ­инфицированными женщинами, увеличивается на 10 процентов. Врачи по этому поводу бьют тревогу и напоминают, что при ранней постановке на учет в женскую консультацию по беременности, раннем обследовании на ВИЧ их половых партнеров, своевременно начатой терапии ВИЧ­инфицированная будущая мама имеет все шансы родить здорового ребенка.

- Препараты для лечения ВИЧ­инфицированных в край поступают регулярно, и мы никому в лечении не отказываем, если нет противопоказаний по состоянию других систем организма, - рассказывает Светлана ЕРМОЛИЦКАЯ, заведующая по организации лечебно­профилактической помощи Центра «СПИД». - Противовирусная терапия оплачивается из федерального бюджета, пациенты за препараты не платят и получают их на безвозмездной основе, и мы, конечно, заинтересованы, чтобы они эти препараты принимали, отслеживаем эффективность терапии. А здесь­то как раз и возникают проблемы - к сожалению, некоторые пациенты прерывают лечение и возвращаются к нам в крайне запущенном и тяжелом состоянии.

В таких случаях врачам приходится выступать и в роли воспитателей - разыскивать пациентов, убеждать, увещевать, уговаривать, к наиболее сложным и упрямым направлять так называемых равных консультантов. Это люди, которые живут с диагнозом ВИЧ, давно получают противовирусные препараты и ежедневно справляются с данной проблемой. Они говорят со сложными пациентами на одном языке, делятся собственным опытом борьбы с недугом и в контакте с доктором добиваются эффекта - уговаривают ВИЧ­инфицированных приступить к лечению.

Не секрет, что часть пациентов с диагнозом ВИЧ - потребители алкоголя и наркотиков. Это самая сложная категория, до которой очень трудно что­то донести. У них притупляется естественный человеческий страх заражения и смерти. На определенном этапе люди что­то понимают, начинают лечиться, потом срываются, уходят от наблюдения, прерывают терапию и возвращаются, зачастую под воздействием родственников, в тяжелом состоянии, когда уже трудно помочь.

По данным Центра «СПИД» в Приморском крае 60­70% ВИЧ-­инфицированных заразились вследствие внутривенного употребления наркотиков. У кого­то оно уже в прошлом, сегодня это социально адаптированные люди, но с тяжелым диагнозом. До 30% пациентов инфицированных - люди социально благополучные, работающие, служащие, студенты. Их заражение произошло, как правило, при незащищенных половых контактах. Для многих диагноз ВИЧ стал громом среди ясного неба - нормальная семья, один половой партнер, откуда?

- Часто причиной заражения становится банальная супружеская неверность, - рассказывает Светлана Ермолицкая. - Поддался минутному соблазну, не подумал, а когда одумался - уже поздно, инфицирование произошло. Причем многие скрывают этот факт от жены, и даже тогда, когда она носит под сердцем их общего ребенка. Были случаи, когда о тяжелом диагнозе один из супругов узнавал уже после смерти другого, чаще всего мужчины. Женщина к этому времени была инфицирована.

Так происходит отчасти потому, что медицинские работники связаны обязательством соблюдения врачебной тайны и о выявленном диагнозе могут сказать только самому пациенту. А он уже сам решает - рассказать или нет жене, мужу, половому партнеру. И зачастую пациент обманывает, придумывая иные диагнозы, заводя в заблуждение и необоснованно успокаивая своего партнера.

- Но есть и другая причина - готовность женщины к такому самообману. Ей бы самой пройти обследование, исключить опасный диагноз, особенно если у партнера какие­то проблему со здоровьем, принять превентивные меры, но этого не происходит. Наверное, потому, что большинство людей думают, что беда где­то вдалеке, они не готовы примерить ситуацию на себя, - размышляет Светлана Александровна.

Вот почему в соответствие с приказом Департамента здравоохранения Приморского края врачам женских консультаций предписано особое внимание уделять обследованию на ВИЧ беременных женщин и их половых партнеров, вести разъяснительную работу, всячески убеждать партнеров как можно раньше пройти обследование. Проблема в том, что партнер это делать не обязан и может отказаться. Но врачи вновь и вновь говорят, что своевременное обследование будущих родителей просто необходимо. Без проведения химиопрофилактики ВИЧ­инфекции каждый третий ребенок, рожденный ВИЧ+ женщиной, может оказаться ВИЧ­инфицированным.

- Чем опасно выявление ВИЧ­инфицирования на поздних сроках беременности? Тем, что мы не успеем дать терапию для профилактики заражения ребенка ВИЧ­инфекцией. Хотя избежать заражения ребенка можно, - считает Светлана Ермолицкая. - Вероятность рождения здорового ребенка ВИЧ-­инфицированной женщиной достигает 100 процентов, если будущая мама встанет на учет в первые 14 недель беременности и будет получать профилактическую терапию. И такие случаи есть в практике приморских врачей. Впрочем, как и другие случаи, когда беременная женщина слишком поздно узнает о своем диагнозе.

Специалисты считают, что в случаях, когда будущая мама не получает препараты для профилактики, риск заражения вырастает до 30­50 процентов. Вот почему врачи призывают будущих родителей к ответственному отношению к своему здоровью, ведь только так можно сохранить здоровье еще не рожденного ребенка.

Специалисты Центра «СПИД» не устают повторять, что в настоящее время ВИЧ­инфекция не является смертельным приговором, лечение успешно помогает большому числу инфицированных людей. И если пациент ведет нормальный образ жизни и регулярно получает необходимые препараты, то качество и продолжительность его жизни сопоставимы с этими показателями для общей популяции населения, то есть теми, кто не инфицирован ВИЧ. Такие пациенты могут наслаждаться главными человеческими радостями, в числе которых, конечно же, счастливое материнство и отцовство.

Анна КУЗНЕЦОВА. "Журнал Здоровья".