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Отдохнуть и подлечиться. Как получить льготную путевку в санатрий
Как получить льготную путевку в санаторий
Времена, когда теоретически каждый из нас за символическую цену мог съездить подлечиться в Шмаковку, а то и далее, остались в далеком советском прошлом. Сегодня стоимость путевки приходится оплачивать из собственного кармана. Хотя и сейчас есть отдельные категории граждан, которые могут отправиться в санаторий за вполне умеренную цену либо вовсе бесплатно, пишет "Журнал Здоровья".
КОМУ БЕСПЛАТНО?
Согласно ФЗ «О государственной социальной помощи» право на бесплатное санаторнокурортное лечение имеют 10 категорий граждан, среди которых инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий, «чернобыльцы», «блокадники» и т.п. Ветераны труда к ним не относятся.
При определенных показаниях путевки на медицинскую реабилитацию предоставляются пострадавшим в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
Закон не возбраняет льготнику претендовать на бесплатную путевку в здравницу хоть каждый год. Вот только таких желающих гораздо больше, чем самих путевок, так что отдохнуть и подлечиться удастся в лучшем случае раз в три года. Отметим, что самостоятельное приобретение путевки с последующей выплатой компенсации законом не предусмотрено.
Бесплатные путевки приобретает Фонд социального страхования (ФСС) за счет и в рамках выделенных бюджетных денежных средств.
Как сообщили «Журналу Здоровье» в Приморском региональном отделении ФСС, в 2014 году на приобретение путевок из федерального бюджета было выделено 51,3 млн рублей. На эти деньги региональное отделение ФСС приобрело и выделило 2440 путевок, 354 из которых - в здравницы Крыма.
На этот год ФСС выделено меньше средств, так что и путевок закуплено меньше.
По состоянию на 5 октября региональное отделение ФСС потратило на путевки 43,5 млн рублей. На эти средства было приобретено и выдано 1597 путевок, в том числе 292 путевки сопровождающим детейинвалидов и инвалидов I группы. Всего же на этот год запланировано приобрести 1865 путевок, что на 575 меньше прошлогоднего.
Учитывая, что в списке лиц, ожидающих путевки, к настоящему времени числится 5580 человек, ждать ее выделения придется года три, как минимум.
К слову, на сайте Приморского регионального отделения Фонда социального страхования РФ www.r25.fss.ru в разделе «Санаторнокурортное лечение» можно проверить свою очередь по номеру СНИЛС.
ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ?
Приморское отделение ФСС приобретает путевки как у здравниц Приморского края (санатории «Жемчужина», «Изумрудный», «Строитель», «Амурский залив», «Сахарный ключ»), так и в санатории за пределами края («Анапа», «Лесная поляна», «Кульдур», «Сосны», «Фемида»). При этом гражданин лишен права самостоятельно выбирать санаторий, то есть куда пошлют - туда и поедешь.
Подлечиться летом то же вряд ли получится. Санатории предоставляют путевки в основном в межсезонье, в летний же период - в крайне ограниченном количестве.
КАК ДОЕХАТЬ?
Помимо бесплатной путевки данным категориям граждан предоставляется и бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Но если съездить и подлечиться за свой счет, компенсации расходов не будет. Законодательством это не предусмотрено.
В 2014 году по путевкам Фонда правом бесплатного проезда к месту лечения и обратно воспользовались 1305 человек (в том числе в здравницы Крыма). Расходы составили 13,1 млн рублей.
БЕЗ РЕАБИЛИТАЦИИ
Еще пять лет назад в России действовал приказ Минздравсоцразвития «О долечивании (реабилитации) больных в условиях санатория».
Согласно этому приказу работающим гражданам сразу же после выписки из стационара (после острого инфаркта миокарда, операций на сердце и магистральных сосудах, острого нарушения мозгового кровообращения, операций по поводу панкреатита, язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, удаления желчного пузыря, а также больным сахарным диабетом) предоставлялась бесплатная путевка в один из местных санаториев сроком до 24 дней.
С июня 2010 года приказ Минздравсоцразвития «О долечивании (реабилитации) больных в условиях санатория» был отменен. Так что никаких бесплатных путевок работающим гражданам, которым необходимо долечивание после стационара уже не предоставляется.
АЛЬТЕРНАТИВА САНАТОРИЮ
Бесплатно подправить здоровье как работающим, так и пенсионерам можно в ГАУЗ «Краевая больница восстановительного лечения». Не санаторий, конечно, но лучше, чем ничего.
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Краевая больница восстановительного лечения» была создана путем реорганизации двух больниц восстановительного лечения - «Евгеньевская» и «Светлояровка». Сейчас это одна больница с двумя отделениями: «Евгеньевское» (Ольгинский район, пос. Щербаковка) и «Светлояровка» (Черниговский район, пос. Сибирцево).
В отделении «Евгеньевское» лечат заболевания органов желудочнокишечного тракта и мочеполовой системы. Основной лечебный фактор - углекислая гидрокарбонатная кальциевая вода. Размещение в 2местных палатах, правда, с общим санузлом на два номера. Есть спортзал, сауна. Питание трехразовое, но рацион больничный.
Отделение «Светлояровка» предназначено для лечения заболеваний опорнодвигательного аппарата и нервной системы.
Оба отделения оснащены современной медицинской аппаратурой.
Но вместить всех желающих больница не может, поэтому для получения путевки тоже надо встать в очередь.
Раньше ставил на очередь и распределял путевки Департамент здравоохранения администрация края, но с этого года он делегировал эти полномочия районным поликлиникам. Правда, не всем.
К примеру, во Владивостоке этим занимается поликлиника №1 (ул. Уткинская, 7). Именно сюда, к заместителю главного врача по клиникоэкспертной работе следует обращаться для постановки на очередь на получение путевки, независимо от того, к какой поликлинике человек приписан.
«Чтобы встать на очередь на получение путевки, необходимо принести справку от лечащего врача лечебнопрофилактического учреждения по месту жительства. При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторнокурортного лечения врач заполнит справку для получения путевки. После этого мы его заносим в элетронную очередь», - сообщила заместитель главного врача КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1» Ирина КОНЕВА.
Но и в этом случае желающему пройти курс восстановительного лечения придется какоето время подождать. По словам Ирины Коневой, если отделение «Евгеньевское» предоставило на этот год порядка ста путевок, то «Светлояровка» - лишь около тридцати.
ПУТЕВКА СО СКИДКОЙ
Федерация профсоюзов Приморского края предоставляет возможность приобретения профсоюзных путевок с 20%ной скидкой в санатории «Изумрудный» и «Жемчужина».
Профсоюзная путевка предоставляется членам профсоюза всех организаций, являющихся членскими организациями, входящими в Федерацию профсоюзов Приморского края, и профсоюзным организациям, входящим в Федерацию независимых профсоюзов России.
Как и в случае с бесплатными путевками, в «высокий» сезон - с 1 июня по 30 августа и с 25 декабря по 10 января количество профсоюзных путевок ограничено.
В сезон наименьшего спроса на путевки студентам, пенсионерам, ветеранам труда и Великой Отечественной войны, труженикам тыла и инвалидам есть возможность отдохнуть и подлечиться с 15%ной скидкой в санаториях Шмаковки - «Жемчужина» и «Изумрудный». Скидка действительна по 27 декабря.
Льготные путевки предоставляют своим работникам и пенсионерам РЖД, Газпром, Минобороны, МВД, УДП РФ, ФНС и другие ведомства в принадлежащие им здравницы. Порядок финансирования и размер оплаты санаторнокурортного лечения своих сотрудников и пенсионеров они устанавливают самостоятельно. Нередко компания для повышения лояльности работников включают в соцпакет оплату стоимости путевок за счет средств работодателя.
Ну а всем остальным приходится приобретать путевки за свой счет.
Ирина СВЕТЛАНСКАЯ. "Журнал Здоровья".
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