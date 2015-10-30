Отдохнуть и подлечиться. Как получить льготную путевку в санатрий

Как получить льготную путевку в санаторий

Времена, когда теоретически каждый из нас за символическую цену мог съездить подлечиться в Шмаковку, а то и далее, остались в далеком советском прошлом. Сегодня стоимость путевки приходится оплачивать из собственного кармана. Хотя и сейчас есть отдельные категории граждан, которые могут отправиться в санаторий за вполне умеренную цену либо вовсе бесплатно, пишет "Журнал Здоровья".

КОМУ БЕСПЛАТНО?

Согласно ФЗ «О государственной социальной помощи» право на бесплатное санаторно­курортное лечение имеют 10 категорий граждан, среди которых инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий, «чернобыльцы», «блокадники» и т.п. Ветераны труда к ним не относятся.

При определенных показаниях путевки на медицинскую реабилитацию предоставляются пострадавшим в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Закон не возбраняет льготнику претендовать на бесплатную путевку в здравницу хоть каждый год. Вот только таких желающих гораздо больше, чем самих путевок, так что отдохнуть и подлечиться удастся в лучшем случае раз в три года. Отметим, что самостоятельное приобретение путевки с последующей выплатой компенсации законом не предусмотрено.

Бесплатные путевки приобретает Фонд социального страхования (ФСС) за счет и в рамках выделенных бюджетных денежных средств.

Как сообщили «Журналу Здоровье» в Приморском региональном отделении ФСС, в 2014 году на приобретение путевок из федерального бюджета было выделено 51,3 млн рублей. На эти деньги региональное отделение ФСС приобрело и выделило 2440 путевок, 354 из которых - в здравницы Крыма.

На этот год ФСС выделено меньше средств, так что и путевок закуплено меньше.

По состоянию на 5 октября региональное отделение ФСС потратило на путевки 43,5 млн рублей. На эти средства было приобретено и выдано 1597 путевок, в том числе 292 путевки сопровождающим детей­инвалидов и инвалидов I группы. Всего же на этот год запланировано приобрести 1865 путевок, что на 575 меньше прошлогоднего.

Учитывая, что в списке лиц, ожидающих путевки, к настоящему времени числится 5580 человек, ждать ее выделения придется года три, как минимум.

К слову, на сайте Приморского регионального отделения Фонда социального страхования РФ www.r25.fss.ru в разделе «Санаторно­курортное лечение» можно проверить свою очередь по номеру СНИЛС.





ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ?

Приморское отделение ФСС приобретает путевки как у здравниц Приморского края (санатории «Жемчужина», «Изумрудный», «Строитель», «Амурский залив», «Сахарный ключ»), так и в санатории за пределами края («Анапа», «Лесная поляна», «Кульдур», «Сосны», «Фемида»). При этом гражданин лишен права самостоятельно выбирать санаторий, то есть куда пошлют - туда и поедешь.

Подлечиться летом то же вряд ли получится. Санатории предоставляют путевки в основном в межсезонье, в летний же период - в крайне ограниченном количестве.

КАК ДОЕХАТЬ?

Помимо бесплатной путевки данным категориям граждан предоставляется и бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Но если съездить и подлечиться за свой счет, компенсации расходов не будет. Законодательством это не предусмотрено.

В 2014 году по путевкам Фонда правом бесплатного проезда к месту лечения и обратно воспользовались 1305 человек (в том числе в здравницы Крыма). Расходы составили 13,1 млн рублей.





БЕЗ РЕАБИЛИТАЦИИ

Еще пять лет назад в России действовал приказ Минздравсоцразвития «О долечивании (реабилитации) больных в условиях санатория».

Согласно этому приказу работающим гражданам сразу же после выписки из стационара (после острого инфаркта миокарда, операций на сердце и магистральных сосудах, острого нарушения мозгового кровообращения, операций по поводу панкреатита, язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, удаления желчного пузыря, а также больным сахарным диабетом) предоставлялась бесплатная путевка в один из местных санаториев сроком до 24 дней.

С июня 2010 года приказ Минздравсоцразвития «О долечивании (реабилитации) больных в условиях санатория» был отменен. Так что никаких бесплатных путевок работающим гражданам, которым необходимо долечивание после стационара уже не предоставляется.

АЛЬТЕРНАТИВА САНАТОРИЮ

Бесплатно подправить здоровье как работающим, так и пенсионерам можно в ГАУЗ «Краевая больница восстановительного лечения». Не санаторий, конечно, но лучше, чем ничего.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Краевая больница восстановительного лечения» была создана путем реорганизации двух больниц восстановительного лечения - «Евгеньевская» и «Светлояровка». Сейчас это одна больница с двумя отделениями: «Евгеньевское» (Ольгинский район, пос. Щербаковка) и «Светлояровка» (Черниговский район, пос. Сибирцево).

В отделении «Евгеньевское» лечат заболевания органов желудочно­кишечного тракта и мочеполовой системы. Основной лечебный фактор - углекислая гидрокарбонатная кальциевая вода. Размещение в 2­местных палатах, правда, с общим санузлом на два номера. Есть спортзал, сауна. Питание трехразовое, но рацион больничный.

Отделение «Светлояровка» предназначено для лечения заболеваний опорно­двигательного аппарата и нервной системы.

Оба отделения оснащены современной медицинской аппаратурой.

Но вместить всех желающих больница не может, поэтому для получения путевки тоже надо встать в очередь.

Раньше ставил на очередь и распределял путевки Департамент здравоохранения администрация края, но с этого года он делегировал эти полномочия районным поликлиникам. Правда, не всем.

К примеру, во Владивостоке этим занимается поликлиника №1 (ул. Уткинская, 7). Именно сюда, к заместителю главного врача по клинико­экспертной работе следует обращаться для постановки на очередь на получение путевки, независимо от того, к какой поликлинике человек приписан.

«Чтобы встать на очередь на получение путевки, необходимо принести справку от лечащего врача лечебно­профилактического учреждения по месту жительства. При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно­курортного лечения врач заполнит справку для получения путевки. После этого мы его заносим в элетронную очередь», - сообщила заместитель главного врача КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1» Ирина КОНЕВА.

Но и в этом случае желающему пройти курс восстановительного лечения придется какое­то время подождать. По словам Ирины Коневой, если отделение «Евгеньевское» предоставило на этот год порядка ста путевок, то «Светлояровка» - лишь около тридцати.

ПУТЕВКА СО СКИДКОЙ

Федерация профсоюзов Приморского края предоставляет возможность приобретения профсоюзных путевок с 20%­ной скидкой в санатории «Изумрудный» и «Жемчужина».

Профсоюзная путевка предоставляется членам профсоюза всех организаций, являющихся членскими организациями, входящими в Федерацию профсоюзов Приморского края, и профсоюзным организациям, входящим в Федерацию независимых профсоюзов России.

Как и в случае с бесплатными путевками, в «высокий» сезон - с 1 июня по 30 августа и с 25 декабря по 10 января количество профсоюзных путевок ограничено.

В сезон наименьшего спроса на путевки студентам, пенсионерам, ветеранам труда и Великой Отечественной войны, труженикам тыла и инвалидам есть возможность отдохнуть и подлечиться с 15%­ной скидкой в санаториях Шмаковки - «Жемчужина» и «Изумрудный». Скидка действительна по 27 декабря.

Льготные путевки предоставляют своим работникам и пенсионерам РЖД, Газпром, Минобороны, МВД, УДП РФ, ФНС и другие ведомства в принадлежащие им здравницы. Порядок финансирования и размер оплаты санаторно­курортного лечения своих сотрудников и пенсионеров они устанавливают самостоятельно. Нередко компания для повышения лояльности работников включают в соцпакет оплату стоимости путевок за счет средств работодателя.

Ну а всем остальным приходится приобретать путевки за свой счет.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ. "Журнал Здоровья".