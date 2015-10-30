Современные лабораторные технологии стали доступнее

Сделать качественный и быстрый биохимический анализ крови теперь смогут пациенты владивостокской поликлиники №4. Здесь введен в эксплуатацию новый современный аппарат лабораторной диагностики, пишет "Журнал Здоровья".

Биохимический анализатор сможет значительно упростить и ускорить процесс установления диагноза. Всего лишь 500 микролитров крови достаточно для выдачи результата анализа более чем по 30 показателям, сообщает портал VladMedicina.ru

«Мы пока осваиваем этот аппарат, но уже сейчас можем оценить его впечатляющую эффективность, - комментирует заведующая биохимической лабораторией Оксана ВОЛОВИК. - При малоинвазивном взятии крови он выдает точный и быстрый результат. В течение часа мы сможем обслужить 50 пациентов. Со следующего года планируется внедрить с помощью анализатора измерение гликированного гемоглобина для больных сахарным диабетом, пациентов с подозрением на эту болезнь, а также у беременных».

Это не единственное приобретение поликлиники за последнее время. Около полугода назад здесь появился и новый гематологический анализатор крови японского производства, третий в городе. Из небольшого количества крови через 15­20 минут он выдает распечатку с диагнозом в цифрах по 24 показателям. Аппарат уже по достоинству оценили пациенты, особенно страдающие хроническими гематологическими заболеваниями.

"Журнал Здоровья".