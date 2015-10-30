www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.87 р. 100 JPY: 62.92 р.
EUR: 80.67 р. 10 CNY: 10.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Современные лабораторные технологии стали доступнее

30 Октября 2015, 13:45 | Приморье

Сделать качественный и быстрый биохимический анализ крови теперь смогут пациенты владивостокской поликлиники №4. Здесь введен в эксплуатацию новый современный аппарат лабораторной диагностики, пишет "Журнал Здоровья".

Биохимический анализатор сможет значительно упростить и ускорить процесс установления диагноза. Всего лишь 500 микролитров крови достаточно для выдачи результата анализа более чем по 30 показателям, сообщает портал VladMedicina.ru

«Мы пока осваиваем этот аппарат, но уже сейчас можем оценить его впечатляющую эффективность, - комментирует заведующая биохимической лабораторией Оксана ВОЛОВИК. - При малоинвазивном взятии крови он выдает точный и быстрый результат. В течение часа мы сможем обслужить 50 пациентов. Со следующего года планируется внедрить с помощью анализатора измерение гликированного гемоглобина для больных сахарным диабетом, пациентов с подозрением на эту болезнь, а также у беременных».

Это не единственное приобретение поликлиники за последнее время. Около полугода назад здесь появился и новый гематологический анализатор крови японского производства, третий в городе. Из небольшого количества крови через 15­20 минут он выдает распечатку с диагнозом в цифрах по 24 показателям. Аппарат уже по достоинству оценили пациенты, особенно страдающие хроническими гематологическими заболеваниями.

 "Журнал Здоровья".

Автор:
Теги: журнал здоровья 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru