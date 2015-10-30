Льготная пилюля. Как приморцев обеспечивают льготными лекарствами

На обеспечение лекарственными препаратами приморских льготников с начала 2015 года потрачено 794 млн рублей. Но, несмотря на сногсшибательные цифры, этих средств не хватает, чтобы обеспечить их «бесплатными» пилюлями в необходимом объеме.

Кому лекарства?

Право на получение бесплатных лекарств имеют:

- инвалиды 1­й, 2­й, 3­й групп, не отказавшиеся от получения социальной услуги (т.е. не выбравшие монетизацию данной льготы), имеют право получать лекарственные препараты по инвалидизирующему заболеванию;

- больные сахарным диабетом имеют право на получение препаратов инсулина;

- онкологические больные имеют право на получение противоопухолевых средств;

- больные туберкулезом;

- ВИЧ-­инфицированные;

- страдающие редкими (орфанными) заболеваниями;

- жители закрытых административно-­территориальных образований.

Из всех бюджетов

Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан проводится по трем направлениям.

Первое направление - федеральные льготы. Они предназначены для инвалидов 1-­й, 2-­й, 3­-й групп и финансируются из федерального бюджета. В федеральном реестре льготников числятся 36 190 приморцев. В этом году норматив на одного человека в месяц составляет 707 рублей, но этого, конечно, недостаточно.

Второе направление - региональные льготы. Эти льготы предоставляются больным сахарным диабетом, раком, туберкулезом и другими заболеваниями. Краевые льготы получают 50 015 приморцев. Из них свыше 11 тысяч - больные сахарным диабетом и более 5,5 тысячи человек с онкологическими заболеваниями. Для них за счет средств краевого бюджета приобретаются инсулины и противоопухолевые препараты.

И третье направление - люди с редкими заболеваниями, которые в медицине называются орфанными, или «сиротскими» (гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, рассеянным склероз, болезнь Гоше, миелолейкоз). К этой категории также относятся перенесшие трансплантацию органов или тканей. Таковых в Приморье насчитывается 1384 человека. Средства на лекарства для этих больных выделяет Министерство здравоохранения. Если средств не хватает, их добавляют из региональной казны.

Средняя стоимость препаратов для этой категории пациентов варьируется в пределах 50­70 тысяч рублей, а затраты на лечение одного пациента могут достигать нескольких сотен тысяч рублей.

Поставки - без перебоев

На сегодняшний день в Приморском крае работает 56 пунктов льготного отпуска. Если аптеки в населенном пункте нет, льготные лекарства можно получить в фельдшерско­акушерских пунктах. Лицензию на медицинскую деятельность имеют все приморские ФАПы.

По словам Екатерины ЕЛИСЕЕВОЙ, заместителя директора краевого департамента здравоохранения, все аптечные организации края, осуществляющие отпуск лекарственных препаратов льготным категориям граждан, обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.

«Определяя потребности в препаратах для орфанных заболеваний, мы ежегодно защищаем в Министерстве здравоохранения потребность в них с точностью до миллиграмма. Заявка идет не в таблетках, не в упаковках, а в миллиграммах. Пациенты с редкими заболеваниями обеспечиваются полностью за счет государства, - сообщила Екатерина Елисеева. - Что касается препаратов, предназначенных для лечения больных сахарным диабетом, то они есть на региональном складе в достаточном количестве. В случае же временного отсутствия какого­то препарата, медработник может подобрать его аналог, учитывая тяжесть и характер заболевания пациента».

Узнать о наличии нужного лекарственного препарата льготник может в справочной службе по телефону: 222­45­13. Также информация о том, какие поставки ожидаются, как проводится экспертиза заявок департаментом на лекарственные препараты и все похожие вопросы, размещаются на сайте госзакупки заблаговременно. Фактически планы и графики размещаются за две­три недели, а то и раньше, до процедуры закупки. Эта информация прозрачна и абсолютно доступна для каждого.

Минус монетизации…

Несмотря на солидные суммы, выделяемые на лекарственное обеспечение льготников, этих средств не хватает, чтобы обеспечить их «бесплатными» пилюлями в необходимом объеме. И главная причина в том, что с принятием закона о монетизации льгот более половины приморских льготников вышли из программы ДЛО, предпочтя натуральным льготам денежную компенсацию.

«Когда вводилась система льготного обеспечения, предполагалась, что она будет работать по страховому принципу: «здоровый платит за больного». Но зачастую получается, что если пациенту требуются лекарства на сумму меньше установленного норматива, он выбирает деньги, а если свыше этой суммы - требует препараты от государства, - отметила Екатерина Елисеева. - В итоге люди, не имеющие острой нужды в лечении, ежемесячно получают из бюджета свои 707 рублей, которые могли бы пойти на тех, кому требуются дорогостоящие лекарства. А поскольку большинство приморских льготников натуральным льготам предпочли денежную компенсацию, в программе ДЛО остались лишь те, кому требуется дорогостоящие лекарства. К примеру, лечение одного пациента с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологией нередко обходится в десятки тысяч рублей в месяц».

Впрочем, сами льготники свое решение о замене натуральных льгот денежными выплатами обосновывали тем, что по льготным рецептам им выписывали не те препараты, к которым они привыкли, да и с получением бесплатных лекарств возникали сложности.

…и социальная ответственность

Из чего складывается сумма федеральной субвенции субъекту?

Берется количество льготников, которые сохранили за собой право на льготное лекарственное обеспечение (в Приморье их 36 тысяч человек), умножается на 707 рублей, потом на 12 месяцев. Полученная сумма перечисляется в субъект. Иных источников федерального финансирования в этой части не предусмотрено.

«В этом плане можно говорить об определенной социальной ответственности, - продолжает заместитель директора краевого департамента здравоохранения, - каждый участник системы льготного лекарственного обеспечения должен знать не только свои права, но и свои обязанности. И если ты выводишь свою часть средств из бюджета, то оставляешь меньше возможности другому человеку получить лекарства сверх тарифа. Кроме того, в Приморье действует закон, согласно которому нельзя пользоваться льготой одновременно по федеральному и краевому спискам. И если пациент отказывается от федерального льготного лекарственного обеспечения, он теряет право получать препараты и за счет краевого бюджета. Мы настоятельно рекомендуем пациентам «оставаться в льготе», потому что жизненные обстоятельства в течение года могут измениться. Сегодня вам не нужно дорогостоящее лечение, а завтра ситуация может измениться».

Цена не лечится

Доллар дорожает - дорожают лекарства, что, в общем­то, объяснимо. Но ведь дорожают не только импортные, но и свои, российские! Почему?

По словам Екатерины Елисеевой, отечественные лекарства можно назвать отечественными весьма условно. Наши заводы­производители лекарственных препаратов либо работают на иностранном сырье, которое завозится из Индии и Китая, либо являются филиалами зарубежных фирм. Расчет идет в валюте. Отсюда и рост цен. При этом, как отметила Елисеева, что нередко при проведении аукциона, при наличии большого количества аналогов, в том числе и отечественных, победителем становится иностранная компания. Это происходит потому, что производство отечественных препаратов довольно затратно. Наши производители сегодня могут рассчитывать только на отечественный рынок сбыта. Но чем меньше объемы производства, тем дороже стоимость.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ. "Журнал Здоровья".