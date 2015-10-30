На "Дальинфокоме­-2015" дебютировала медицина

Da Vinci нам в помощь

Для того чтобы работать программистом в медицине, нужен опыт в этой сфере не менее 5 лет, но ни одно учебное заведение, выпускающее IT­-специалистов, не имеет специализированного курса, пишет "Журнал Здоровья".

Главное IT­событие региона ­VIII Дальневосточный форум информационных технологий «Дальинфоком» - в этом году впервые провело медицинскую сессию, на которой обсуждались многие актуальные вопросы использования в медицине IT­технологий.

Активным участником форума, прошедшего в кампусе ДВФУ на острове Русском, стал Медицинский центр ДВФУ. Здесь участники медицинской сессии, руководители лечебных учреждений, врачи, эксперты и представители региональной власти обсуждали, как современные технологии помогают более оперативно и качественно оказывать помощь пациентам, обменивались лучшими региональными проектами и практиками.

Открыл работу сессии вице­губернатор Приморского края Павел СЕРЕБРЯКОВ, который отметил, что сегодняшняя медицина немыслима без внедрения современных технологий, помогающих улучшить качество оказываемых медицинских услуг. Для того чтобы решить поставленную правительством РФ задачу по созданию единого информационного пространства в медицине России, нужна не только современная технологическая база, но и соответствующие специалисты, которых необходимо постоянно обучать.

Опытом работы в этой сфере поделился главный врач Медицинского центра ДВФУ Олег ПАК. Он также рассказал об основных принципах работы клиники, сложнейших операциях, проводимых с использованием уникального робота Da Vinci, внедрении инфокоммуникационной инфраструктуры в работу медцентра и программах телемедицины, применяемых специалистами.

Одной из главных тем всего «Дальинфокома» и ключевой на медицинской сессии форума стала подготовка кадров для IT­отрасли. Эксперты отметили растущий дефицит специалистов и отсутствие отлаженной обратной связи между вузами и работодателями. При этом проректор по учебной и воспитательной работе ДВФУ Игорь СОППА подчеркнул, что Дальневосточный федеральный университет готов сотрудничать и рассматривать все предложения работодателей по изменению существующих образовательных программ и созданию новых, в том числе магистратуры для повышения квалификации уже работающих в отрасли специалистов.

С докладами, посвященными глобальным проектам информатизации медицины, на секции выступили также директор МИАЦ Хабаровского края Алексей АЛЕПКО ("Эффективные информационные технологии в здравоохранении: опыт информатизации Хабаровского края"), представитель компании «ИнтерСистемз» Вадим АНИСЬКИН ("История болезни в «облаке»: Региональные интегрированные решения в здравоохранении. Опыт информатизации Красноярского края"), представитель компании «Ростелеком» Геннадий ПИЛЮГИН ("Построение региональной медицинской информационной системы").

Участники форума затронули темы создания системы дистанционной диагностики заболеваний (на примере Станции скорой помощи Владивостока) и системы онлайн­записи на прием к врачу (на примере внедрения в Медцентре ДВФУ), кластерного подхода к автоматизации медицинских учреждений, телерадиологии в медицине, познакомились с опытом внедрения лабораторной информационной системы.

Всего на полях «Дальинфокома­2015» состоялись около 30 спич­сессий и круглых столов, посвященных развитию IT­сферы в регионе. На выставке IT­EXPO ведущие компании представили свои новые разработки. Некоторые из них еще не вышли на рынок и были доступны для тестирования только на форуме.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. "Журнал Здоровья".